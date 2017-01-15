Giriş holü dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken 5 detay

Girişler, hem evinizin sizi ve konuklarınızı karşılayan yüzüdür, hem de bütün odaların geçiş noktasıdır bu nedenle dekorasyonu da bu göreve uygun bir düzenleme gerektirir. Giriş holü dekore ederken, evinizde uyguladığınız genel dekorasyon stili ne olursa olsun, daha minimal düşünmekte yarar var. Çünkü kalabalık bir görüntü, yetersiz depolama alanı ve loş ışık giriş dekorasyonunda yapılabilecek en büyük hatalardır. Giriş holünde mutlaka geniş bir depolama alanı, büyük ve şık bir ayna bulundurmalı ve mümkün olduğunca az yer kaplayan aksesuarlar seçmelisiniz. Ayrıca ışıklandırması da üzerinde düşünmeniz gereken bir başka detaydır. Ferah ve aydınlık bir giriş holü için birden fazla ışık kaynağı kullanmanızı tavsiye ederiz. Tavan lambasına ek olarak şık bir abajur veya kartonpiyer diplerine led uygulamalarla holü daha iyi aydınlatabilirsiniz.
Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere giriş holü dekorasyonunuzu hatasız yapmanızı sağlayacak örnek ve öneriler sunacağız. Daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz
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Giriş holü evin bütün odalarına açılan koridor olduğu için geçişin kolay ve aydınlık olması gerekir. Bu nedenle holü tamamen kaplayacak ya da geçişi zorlaştıracak büyüklükte aksesuarlar kullanışlı olmayabilir. Ayrıca dağınıklığa ve çok sayıda aksesuara da uygun bir ortam değildir. Evin bir başka odasında bu büyüklükte bir saksıyı ya da buradaki gibi çok sayıda aksesuarı kullanabilirsiniz ama giriş holü için bu tasarım biraz risk taşıyor. Ayrıca alanın aydınlatmasına da biraz daha özen göstermek gerekebilirdi. Daha büyük bir ayna ve daha kullanışlı depolama alanları bu tasarım için çok daha uygun olur.
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Giriş holünde kullanılacak farklı askılık ve raf modelleri her zaman işe yarar ancak bunlar var diye vestiyer ve dolaplardan da vazgeçmemek gerekir. Sık kullanılan ayakkabı ve kabanlar, şemsiye gibi aksesuarlar hatta bazen bisiklet ve ekipmanları bile giriş holünde depolanabiliyor bu nedenle mutlaka geniş ve kullanışlı depolama alanlarına ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca herhangi hobi ya da spor ile ilgileniyorsanız kullanacağınız ekipmanlar için de özel depolama çözümlerine ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yağmur çamurdan çıkıp eve adımınızı attığınızda ilk işiniz üzerinizdeki kirli eşyaları çıkarıp antreye bırakmak olur. Peki çamurlu ayakkabıları ya da ıslak yağmurlukları koyabileceğiniz bir kirli sepeti olsa evi daha temiz tutabilirdiniz öyle değil mi? Giriş duvarlarına kolayca monte edilebilecek sepetler bu konuda size yardımcı olabilir. Dilerseniz tel, dilerseniz hasır ya da ahşap sepetlerle bu sorunu çözebilirsiniz. Ayrıca dışarıdan getirdiğiniz dergi ve broşürleri, fatura zarflarını, anahtarlarınızı koyabileceğiniz daha ufak sepetler de monte edebilirsiniz.
Uyguladığını stil ne olursa olsun giriş holünde biraz daha minimal düşünmenizi tavsiye edeceğiz. Bu sayede daha geniş ve ferah bir girişe sahip olabilirsiniz. Giriş holünde kullanacağınız aksesuarları seçerken daha abartısız ve az yer kaplayanları değerlendirebilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan dresuar seti oldukça şık ancak aynanın önünü kapatan abajurlar ve bir de uzun çiçek, aynayı neredeyse kullanılmaz hale getirmişler. Oysa evden çıkarken son bir kez aynaya bakıp kendimizi her detayı ile görmek isteriz öyle değil mi?
Bu girişin son derece güzel ve şık bir dekorasyonu var. Kullanılan aynanın modeli ahşap detaylı raf ve aksesuarları ile oldukça uyumlu. Zeminde kullanılan halının ise hem deseni hem de şekli ve büyüklüğü ideal. Ancak kuru ağaç görünümlü askılık için aynı şeyleri söylemek zor. İşlevine göre daha kalabalık bir görüntüye sahip olan bu askılık dekorasyona pek iyi uyum sağlamamış. Eğer evinizin koridorunda, pek sık kullanmadığınız halde bekleyen, bu tip büyük askılıklar varsa hiç çekinmeden kaldırabilirsiniz. Kaban ve aksesuarlarınızı asmak için diğer depolama ürünlerinden faydalanmanız da mümkün.