Giriş holü dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken 5 detay

Girişler, hem evinizin sizi ve konuklarınızı karşılayan yüzüdür, hem de bütün odaların geçiş noktasıdır bu nedenle dekorasyonu da bu göreve uygun bir düzenleme gerektirir. Giriş holü dekore ederken, evinizde uyguladığınız genel dekorasyon stili ne olursa olsun, daha minimal düşünmekte yarar var. Çünkü kalabalık bir görüntü, yetersiz depolama alanı ve loş ışık giriş dekorasyonunda yapılabilecek en büyük hatalardır. Giriş holünde mutlaka geniş bir depolama alanı, büyük ve şık bir ayna bulundurmalı ve mümkün olduğunca az yer kaplayan aksesuarlar seçmelisiniz. Ayrıca ışıklandırması da üzerinde düşünmeniz gereken bir başka detaydır. Ferah ve aydınlık bir giriş holü için birden fazla ışık kaynağı kullanmanızı tavsiye ederiz. Tavan lambasına ek olarak şık bir abajur veya kartonpiyer diplerine led uygulamalarla holü daha iyi aydınlatabilirsiniz.

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere giriş holü dekorasyonunuzu hatasız yapmanızı sağlayacak örnek ve öneriler sunacağız. Daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz Misafirleri hayran bırakacak 10 şahane giriş fikri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.