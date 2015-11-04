Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir?

Bir yapıda en büyük alanı kaplayan yüzeyler duvarlardır genellikle. Yaşam alanınızı en güzel mobilyaları kullansanız da ancak duvarlarda yapacağınız değişiklikler dekorasyonunuzu tamamlayacaktır. Duvarları boş olan yerler tam olarak yaşanmışlık hissini vermez, soğuk yapılara dönüşürler. Duvarları hareketlendirmek için günümüzde izleyebileceğiniz çok yol var. Mesela taş desenli, tuğla desenli, ahşap desenli gibi farklı dokularda üretilen duvar panelleri evinizin duvarlarında farklılıklar oluşturmanızı sağlar. Ama bu uygulamalar dekorasyona etkisi olacak hamleler olsa da mekanı kişiselleştirmek için kendinize yakın hissettiğiniz afişlerden, fotoğraflardan ve resimlerden bir duvar oluşturmak mekanınızı özgün ve ayırt edici özelliklere sahip bir yere dönüştürür.
Bildiğiniz gibi duvarların resimlerle, rölyeflerle, fresklerle düzenlenmesi çok eski çağlara dayanır. Mağara duvarlarına çizilen resimleri düşündüğümüzde resimli duvarlarla bağımızın ne kadar eski olduğunu fark ediyor insan. Antik Yunan'da, Roma'da yapılan duvar resimlerinin etkisini düşünün ve resmin yapıldığı evlerin statüsünü belirlediğini. Evet, modern zamanlara dek resim belli bir sınıfa özgü bir olguydu. Üst sınıfın şatafatlı salonlarını, iktidarın mekanlarını süslerdi resimler. Ancak 19. yüzyıldan itibaren özellikle fotoğraf makinesinin icadıyla başlayan süreçten sonra artık imajlar çağı başlamış oluyordu. Bu durum da sanatta yeni biçim arayışlarını ve üretim tekniklerini beraberinde getirdi. Günümüze dek gelen süreçte baskı teknolojisinin gelişmesi sayesinde duvarınızda bir Van Gogh resmi istiyorsanız ve orijinaline sahip olmanız zorsa çok az bir miktara iyi bir baskı kopyasını duvarınıza asabilirsiniz.
Tabi özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her koldan görsellerle iç içeyiz. Evinizin duvarında resimlerle bir düzenleme oluşturarak bu görsel bolluk içinden beğendiğiniz imajları duvarda dengeli bir şekilde kompoze edebilirsiniz. Beğendiğiniz güzel fotoğrafları, çocuğunuzun ilk çizimlerini, sevdiğiniz afişleri, tabloları birbirine uyumlu çerçeveler ve belki de objerle bir araya getirerek özgün bir mekan tasarlayabilirsiniz.
Bu yazımızda sunduğumuz örnekler işe nasıl başlamanız konusunda size yol gösterme amacıyla derlendi. Şimdi duvarlarda resimlerin nasıl düzenlendiğine bakalım.
İskandinav stilde düzenlenmiş bu sade oturma odasında pastel renklerin yumuşak geçişleri duvardaki imajlardan, mobilyalara birbiriyle uyum içerisinde. Duvarda kullanılan görseller grafik çalışmalardan oluşuyor. Farklı boyutlardaki bu görsellerin kanepenin arkasında kalan duvarda nasıl düzenlendiğine bakalım. Öncelikle bu tür düzenlemeler için, sizin evinizin planı da benzerse, kanepe arkasında kalan duvarlar en uygun alanlar oluyor. Öncelikle bu düzenlemede çerçevelerin hepsi aynı tipte kullanılarak kompozisyonun tamamının bir bütünlük oluşturması sağlanmış. Çerçeveler birbiriyle farklı boyutlarda olsalar da müthiş dengeli bir kompozisyona sahipler. Bu dengeli kompozisyonun nasıl sağlandığına değinecek olursak öncelikle çerçevelerin aynı malzemeden ve aynı renkte seçilmiş olması sadeliği beraberinde getiriyor. Duvar tasarımındaki bir başka önemli nokta dengeyi oluşturan yapının aslında dikey ve yatay çizgilerin uyumlu bir şekilde kompoze edilmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tabi ki çerçevelerin içerisindeki görsellerin renkleri ve stilleri de hem tipografik hem de estetik açıdan dikkat topluyor.
Evinizde ya da iş yerinizdeki herhangi bir atıl alan kullanışlı hale gelmeye hazır bir takım fikirlerle dolu. Bunu görebilmek hem sizin yeni bir atmosfer yaratmanıza katkı sağlayacak hem de orijinal tasarımların kendi alanınızda olması içinizi ferahlatacaktır. Örnek fotoğraftaki mekan aslında evin ya da dükkanın her hangi bir yeri olabilir. Polonyalı firma CHWİLA INSPİRACJİ internet üzerindeki mağazasıyla çerçevelerinizi düzenlemek ve mekanın bir parçası haline getirmeniz için farklı seçenekler sunuyor. Tasarım ürünler sadece kendi başlarına değil bir konsept çerçevesinde sizlerin dünyasına ışık tutar nitelikte. Örnek fotoğraftaki atmosfer tamamiyle doğal ve sade bir stilin izdüşümlerini yansıtıyor. Sadece duvar üzerinde değil mekanın her yerine konumlandırma alternatiflerini görebileceğiniz siyah seçilmiş çerçeveler aslında doğal çiçeklerin ve el yazılarının estetik zerafetleriyle dolu. Kullanılan bu motifler aynı zamanda gerçek çiçek dalı ve heykelcik gibi objelerle çeşitlendirilerek her bir çerçevenin ortaya çıkmasına olanak sağlamış. Çerçevelerde hangi motifleri görsel olarak kullanmaya karar veremiyorsanız uzmanlarımız sizin için sizin zevkleriniz doğrultusunda seçimlerinize yardım edebilir, tamamiyle bütünlüklü kompozisyonlar oluşturabilirsiniz.
Evinizdeki duvarları düzenlemek artık sadece bir tabloyu nereye koyacağınıza karar verememekten ibaret değil. Çünkü artık bilgi ve internet çağı sayesinde sevdiğiniz müzisyenlerden tutun da sevimli illüstrasyonlara kadar dilediğiniz tarz ve çeşitte görsel bulmak çok kolaylaştı. Hakkında hiç bir bilginiz olmayan bir sinema yönetmenini bile bir kaç haftalık araştırmayla tanıyabilir, evinizde sevdiğiniz karakterlerin imajlarını duvarlarınza asabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki çalışma odası tasarımı duvar düzenlemesiyle ve seçilen duvar kağıdıyla çok özgün bir stile sahip. Odanız küçük de olsa sadece bir duvarla yaşayan bir çalışma odasına sahip olmak gerçekten çok basit. Bildiğimiz çalışma odaları kahverenginin ağırlığı altında ezilirken sizce de örnekteki fotoğraf iç açıcı değil mi? Çalışma odası tasarımında bir duvarın tamamı birbirini tekrar eden iki renkli geometrik şekillerden oluşturularak odanın genel atmosferi en başından çözümlenmiş gözüküyor. Duvara sabitlenmiş beyaz dar masa küçük bir landa çalışmayı sevenler için ideal bir örnek teşkil ediyor. Duvara yerleştirilen çerçeveli resimler müzik ve resim sevdalıları için çok yönlü bir zevk anlayışının varlığından haberdar ediyor bizleri. Aynı zamanda bu duvar yaşayan mimari alanlardan yana olanlar için üzerine çeşitli yazılar ve desenler serpiştirilen, minik objelerin de asılabildiği bir rahatlama duvarı olarak da görülebilir. Asmaktan korkmayın, alanlarınızı hareketlendirin!
Çocuğunuzun odasını tasarlarken mobilyaların ve konforun olduğu kadar duvarların ve duvarlardaki nesnelerin de çocuklarınız için olumlu etkileri vardır. Örneğin hiç bir çocuğun bomboş duvarlara sahip bir oda istediğini düşünemeyiz. Öyleyse onların sevdikleri şeyleri, hayatta ve hayallerinde yanlarında olduklarını hissettikleri kahramanları duvarlarına taşıyabilir ve aslında dış dünyayla birlikte olduğunu ona hatırlatabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki çocuk odası dekorasyonunda zeminden duvara beyaz uygulamayı seçerek geride kalan eşyaların ve oyuncakların görünür hale gelmesi sağlanmış. Ahşap çalışma masası önündeki duvarın beyaz ahşap dokusu gardrop ve masayla bütünleşirken duvardaki çerçevelerin görünürlüğünün arttırılması sağlanmış. Burada duvardaki çerçevelerin boyutlarından bahsetmekte yarar var. Eşit boyutlardaki dört adet siyah çerçeve çocuğunuzun hayvanlarla olan bağını güçlendirebilir, küçük boyutlarda seçilmiş çerçeveler bu hayvanlardan korkmamalarını sağlayabilir.
Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu pembe, siyah ve beyazın elegan birlikteliğini gözler önüne seriyor. Dekorasyonda kullanılan koltuklar, aydınlatma elemanları ve aksesuarların yanı sıra duvarlardaki Orta Çağ gravürleri oturma odasının stiliyle birebir örtüşmüş durumda. Hoş bir sessizlik barındıran modern stile ait bu oturma odasında duvarlardaki iki adet karşılıklı konumlandırılmış gravür asıldıkları yükseklikle ve büyük boyutlarıyla ilgi çekiyor. Her iki gravür de önlerinde oturma odasına ait eşyalar olduğu halde etkisinden hiç bir şey kaybetmemiş. Aksine zeminden neredeyse tavana kadar uzayan siyah beyaz desenli gravürler mekandaki sıcak pembeyle çok daha ortaya çıkacak şekilde düşünülmüş. Buradan anladığımız her resim ve görsel duvara koltuk hizasında asılmak zorunda değil. Duvarlarla ilgili farklı seçenekler için dilerseniz Duvarlarınız için 10 parlak fikir adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Örnek fotoğrafta klasik stile ait oturma odası dekorasyonunda ilk başta dikkatimi çeken renk şüphesiz altın sarısı. Dekorasyondaki çoğu objenin ve eşyanın bir detayında altın yaldız kullanılması odadaki çerçevenin nasıl olması gerektiğini bizlere işaret ediyor. Eğer sizin de buna benzer klasik stile ait bir oturma odanız varsa malzemeyi ve rengi dolaştırmaktan çekinmeyin, ve tabi ki çerçevenizi yaldızlı seçin!