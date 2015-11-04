Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir?

Bir yapıda en büyük alanı kaplayan yüzeyler duvarlardır genellikle. Yaşam alanınızı en güzel mobilyaları kullansanız da ancak duvarlarda yapacağınız değişiklikler dekorasyonunuzu tamamlayacaktır. Duvarları boş olan yerler tam olarak yaşanmışlık hissini vermez, soğuk yapılara dönüşürler. Duvarları hareketlendirmek için günümüzde izleyebileceğiniz çok yol var. Mesela taş desenli, tuğla desenli, ahşap desenli gibi farklı dokularda üretilen duvar panelleri evinizin duvarlarında farklılıklar oluşturmanızı sağlar. Ama bu uygulamalar dekorasyona etkisi olacak hamleler olsa da mekanı kişiselleştirmek için kendinize yakın hissettiğiniz afişlerden, fotoğraflardan ve resimlerden bir duvar oluşturmak mekanınızı özgün ve ayırt edici özelliklere sahip bir yere dönüştürür.

Bildiğiniz gibi duvarların resimlerle, rölyeflerle, fresklerle düzenlenmesi çok eski çağlara dayanır. Mağara duvarlarına çizilen resimleri düşündüğümüzde resimli duvarlarla bağımızın ne kadar eski olduğunu fark ediyor insan. Antik Yunan'da, Roma'da yapılan duvar resimlerinin etkisini düşünün ve resmin yapıldığı evlerin statüsünü belirlediğini. Evet, modern zamanlara dek resim belli bir sınıfa özgü bir olguydu. Üst sınıfın şatafatlı salonlarını, iktidarın mekanlarını süslerdi resimler. Ancak 19. yüzyıldan itibaren özellikle fotoğraf makinesinin icadıyla başlayan süreçten sonra artık imajlar çağı başlamış oluyordu. Bu durum da sanatta yeni biçim arayışlarını ve üretim tekniklerini beraberinde getirdi. Günümüze dek gelen süreçte baskı teknolojisinin gelişmesi sayesinde duvarınızda bir Van Gogh resmi istiyorsanız ve orijinaline sahip olmanız zorsa çok az bir miktara iyi bir baskı kopyasını duvarınıza asabilirsiniz.

Tabi özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her koldan görsellerle iç içeyiz. Evinizin duvarında resimlerle bir düzenleme oluşturarak bu görsel bolluk içinden beğendiğiniz imajları duvarda dengeli bir şekilde kompoze edebilirsiniz. Beğendiğiniz güzel fotoğrafları, çocuğunuzun ilk çizimlerini, sevdiğiniz afişleri, tabloları birbirine uyumlu çerçeveler ve belki de objerle bir araya getirerek özgün bir mekan tasarlayabilirsiniz.

Bu yazımızda sunduğumuz örnekler işe nasıl başlamanız konusunda size yol gösterme amacıyla derlendi. Şimdi duvarlarda resimlerin nasıl düzenlendiğine bakalım.