Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir?

Evinizde ya da iş yerinizdeki herhangi bir atıl alan kullanışlı hale gelmeye hazır bir takım fikirlerle dolu. Bunu görebilmek hem sizin yeni bir atmosfer yaratmanıza katkı sağlayacak hem de orijinal tasarımların kendi alanınızda olması içinizi ferahlatacaktır. Örnek fotoğraftaki mekan aslında evin ya da dükkanın her hangi bir yeri olabilir. Polonyalı firma CHWİLA INSPİRACJİ internet üzerindeki mağazasıyla çerçevelerinizi düzenlemek ve mekanın bir parçası haline getirmeniz için farklı seçenekler sunuyor. Tasarım ürünler sadece kendi başlarına değil bir konsept çerçevesinde sizlerin dünyasına ışık tutar nitelikte. Örnek fotoğraftaki atmosfer tamamiyle doğal ve sade bir stilin izdüşümlerini yansıtıyor. Sadece duvar üzerinde değil mekanın her yerine konumlandırma alternatiflerini görebileceğiniz siyah seçilmiş çerçeveler aslında doğal çiçeklerin ve el yazılarının estetik zerafetleriyle dolu. Kullanılan bu motifler aynı zamanda gerçek çiçek dalı ve heykelcik gibi objelerle çeşitlendirilerek her bir çerçevenin ortaya çıkmasına olanak sağlamış. Çerçevelerde hangi motifleri görsel olarak kullanmaya karar veremiyorsanız uzmanlarımız sizin için sizin zevkleriniz doğrultusunda seçimlerinize yardım edebilir, tamamiyle bütünlüklü kompozisyonlar oluşturabilirsiniz.