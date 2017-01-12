Estetik ve kullanışlı 6 banyo örneği

Son örneğimiz Xilon S.R.L imzasını taşıyor. Yine depolama ile ilgili bir tasarım var karşımızda. Bir önceki başlıkta depolamanın öneminden bahsettik. Banyolar da tıpkı mutfak ve yatak odası gibi kişisel pek çok eşyamızın bulunduğu alanlardan biridir. Ek olarak temizlik malzemeleri de banyoda yer alır. Ancak banyonuzda dolap yerleştirecek alan yoksa ne yapacaksınız? Birinci çözüm duvar rafıydı. Ancak büyük bir raf ekleyecek boşluk yoksa mümkün olan her alanı doğru değerlendirmelisiniz. Resimdeki örnekte aynalı dolaptan lavabo altı çekmecesine dek her türlü boşluk en iyi şekilde kullanılmış.

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