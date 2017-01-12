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Estetik ve kullanışlı 6 banyo örneği

nihal e. nihal e.
Verezzi, con3studio con3studio Akdeniz Banyo Beton Beyaz
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Banyo dekorasyonunda son yıllarda şaşırtıcı bir gelişme var. Artık banyoyu sadece temizlik yapmak veya dişlerimizi fırçalamak için kullanmıyoruz. Günün sonunda yorgunluğumuzu atabileceğimiz konforlu bir duş ya da konuklarımıza gururla gösterebileceğimiz güzel bir banyo istiyoruz. Sözün özü bir banyodan beklenen basit talepler yerini daha fonksiyonel ve estetik modellere bıraktı. O halde gelin hep birlikte bize ilham verecek 6 banyo örneğine göz atalım.

​1-Köşe duş

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Modern Yatak Odası
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

Küçük banyolarda mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmanın yolu hiç şüphesiz duşkabin tercih etmektir. Her ne kadar küçük banyolara uygun küvetler yapılsa da duşakabin daha az yer kaplar. Özellikle bu resimdeki gibi tam köşeye denk gelen bir duşakabin çok daha avantajlıdır. Cam duvarlar ve heyecan verici fayanslarla birleşince örnekte görüldüğü gibi zarif bir duş alanı elde edilir. Gördüğünüz gibi hem estetik hem de kullanışlı bir fikir.

​2- Bölme duvar

Verezzi, con3studio con3studio Akdeniz Banyo Beton Beyaz
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Banyonuzu minimalist tarzda olmasını istiyorsanız öncelikle gözü yormayan yumuşak bir renk tonu veya beyaz renk tercih ederek işe koyulabilirsiniz. Banyonuz bir önceki örnekte olduğu gibi küçükse yine küvet yerine duş kullanmalısınız. Ancak alternatif duş modelleri de mevcut elbette. Örneğin resimdeki gibi duşakabin yerine bölme duvar tercih edebilirsiniz. Hem banyonun sade tarzına uyum sağlar hem de şampuan şişeleri gibi göz kalabalığı yaratan malzemeleri duvar arkasına saklayabilirsiniz.

​3- Pencere önünde küvet

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni Minimalist Banyo
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

Resimde gördüğünüz banyo Stefania Eugeni imzasını taşıyan güzel bir banyo modeli. İnce uzun boyutuna karşın akıllıca dizayn edilmiş. Banyonun en ilginç özelliklerinden biri küvetin pencere önüne denk gelecek şekilde konulması. İstenildiği takdirde perde satın alınarak mahremiyet sağlanabilir. Bunun dışında banyo duvarlarının yarısında ve küvette desenli fayanslar kullanılmış. Kalan yarısı ise beyaz renginde tercih edilmiş. Büyük bir kaseyi andıran modern lavabo ve geniş ahşap tezgahı oldukça güzel. Küvet haricinde banyoda duş da bulunuyor.

​4- İşlevsel küvet

case Bircat, Cattaneo Brindelli architetti associati Cattaneo Brindelli architetti associati Minimalist Banyo
Cattaneo Brindelli architetti associati

Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati

Bir başka banyo örneği Cattaneo Brindelli Architetti Associati tasarımı olup yine ince uzun boyutta. Bu banyo örneğinde de pencere bulunmakla birlikte daha basık model kullanılmış. Nispeten geniş ve derin bir küvet tercih edildiğinden depolama için fazla alan kalmamış. Bu soruna çözüm olarak tasarımcılar küveti bir platform içine koyarak çare bulmuşlar. Böylece her türlü malzemenizi küvetin yanındaki ahşap alana yerleştirebilirsiniz. Resimdeki gibi bir altyapı doğru uzmanlarla pekala uygulanabilir ve çok pahalıya mal olmaz. Koyu ahşap malzeme banyonun beyazlığıyla güzel bir kontrast oluşturmuş.

​5- Duvar boyunca raf

Un sogno chiamato casa, LF&Partners LF&Partners Minimalist Banyo
LF&amp;Partners

LF&Partners
LF&amp;Partners
LF&Partners

Banyolarda lavabo, duş ve küvet dışında depolama alanına da ihtiyaç duyulur. Zira şampuanlar, jeller, sabunlar, havlular ve şu an sayamayacağımız pek çok malzeme için yer gerekir. Ancak genellikle banyolar çok geniş olmaz. Hatta günümüzde apartman dairelerinde daracık banyolara sıkça rastlarız. Dolayısıyla banyo için dolap satın almak kaçınılmaz hale gelir. Her şeye rağmen sıradan bir dolap yerine daha yaratıcı bir çözüm olarak duvar rafı yaptırabilirsiniz. Özellikle niş model banyoyu daha estetik gösterecektir.

​6- Akıllı depolama

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BanyoLavabolar
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Son örneğimiz Xilon S.R.L imzasını taşıyor. Yine depolama ile ilgili bir tasarım var karşımızda. Bir önceki başlıkta depolamanın öneminden bahsettik. Banyolar da tıpkı mutfak ve yatak odası gibi kişisel pek çok eşyamızın bulunduğu alanlardan biridir. Ek olarak temizlik malzemeleri de banyoda yer alır. Ancak banyonuzda dolap yerleştirecek alan yoksa ne yapacaksınız? Birinci çözüm duvar rafıydı. Ancak büyük bir raf ekleyecek boşluk yoksa mümkün olan her alanı doğru değerlendirmelisiniz. Resimdeki örnekte aynalı dolaptan lavabo altı çekmecesine dek her türlü boşluk en iyi şekilde kullanılmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Zamanda yolculuk: Klasik seramik kullanılan 6 mutfak’ başlığına bakabilirsiniz.

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