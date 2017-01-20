300 bin TL'ye yayla gibi prefabrik ev

Pratik yöntemlerle kısa sürede sökülüp inşa edilebilen prefabrik konutlar, günümüzde modern ve çarpıcı örnekleri ile oldukça dikkat çekiyor. Mevsimsel kullanım kolaylıkları sağlayan örnek projeler ilgi görürken, arzulanan süreçlerde istenilen manzaralara eşlik modern prefabrik yapılar kullanım kolaylıkları sağlıyor. Prefabrik yapıların avantajlarını tek bünyede toplayan bugünkü örnek projemiz ise konfor ve rahatlık sağlayan özellikleri ile bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılıyor. Düşük bütçe ile fonksiyonellik ve estetiği bir araya getiren prefabrik konutun görsellerini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Kolaylıkla sökülüp inşa edilebilen prefabrik yapıların inşa sürecinde maliyet bakımından kazanç sağlamasının yanı sıra, diğer betonarme yapılara göre daha kısa sürede inşa ediliyor olma kolaylığı ve vakit kazancı ön plandadır. Konfor sunan yaşam alanları için akılcı çözümlerle tasarlanan bu yapıda ise 2,8 milyon Tayvan Doları harcanmış, tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanacak şekilde tasarlanmış.
Geleneksel bir ev mimarisi özellikleri taşıyan prefabrik evde eğimli kırma çatı modeli tasarlanmış. Çatı örtüsü ile beyaz duvarların kontrast oluşturduğu projede, ahşap giydirme cephe malzemeleri ile sıcak bir atmosfer yakalanıyor. Tipik bacaları ve kırma çatı modeli ile sıcak bir yuva konseptini oluşturan projede bahçe çevresini sınırlayan modern çitler dizayn edilmiş. Çocuklar için güvenli oyun alanları tasarlanıyor ve süs bitkileri ile çim alanlar göze hitap ediyor.
Oldukça geniş ve kullanışlı bir terası mevcut. Büyük pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları dizayn edilmiş. Akılcı tasarımıyla bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ev, sıcak aylarda teras ve bahçe manzarası ile bütünleşen tasarımı ile dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında cam kapılar açıldığında bahçe ile bütünleşen tasarımı huzur dolu bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili.
Çatı saçakları ile gölge alanlar dizayn edilirken, bahçe mobilyaları ile döşenen teras alanı yağışlı hava koşullarına karşı korunuyor. Aynı zamanda güneşin direkt ışınlarından korunmanızı sağlayan teras alanı şık masa ve sandalye takımları ile ideal bir yemek alanı oluşuyor. Havadar alanları seven bireyler ve aileler için ideal bir teras dizaynı mevcut.
Oturma odası, mutfak, 3 yatak odası, banyo ve koridorun bulunduğu plan düzleminde daha önce dediğimiz gibi bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan tasarım anlayışı göz önüne alınmış. Adeta betonarme yapıların sağladığı tüm imkanları muntazam sağlıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.
Muntazam ışıklandırma ile sıcak bir yuva, konforlu bir müstakil ev planlamasına sahip olan prefabrik ev, birçok insanın hayallerini süsleyen evlerin özelliklerini taşıyor. Modern stil çözümlerle geleneksel yapı özelliklerini bir araya getiren bu projede betonarme yapıların sağladığı tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor.
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