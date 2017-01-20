300 bin TL'ye yayla gibi prefabrik ev

Muntazam ışıklandırma ile sıcak bir yuva, konforlu bir müstakil ev planlamasına sahip olan prefabrik ev, birçok insanın hayallerini süsleyen evlerin özelliklerini taşıyor. Modern stil çözümlerle geleneksel yapı özelliklerini bir araya getiren bu projede betonarme yapıların sağladığı tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor.

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