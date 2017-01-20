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300 bin TL'ye yayla gibi prefabrik ev

Meral Eser Meral Eser
DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
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Pratik yöntemlerle kısa sürede sökülüp inşa edilebilen prefabrik konutlar, günümüzde modern ve çarpıcı örnekleri ile oldukça dikkat çekiyor. Mevsimsel kullanım kolaylıkları sağlayan örnek projeler ilgi görürken, arzulanan süreçlerde istenilen manzaralara eşlik modern prefabrik yapılar kullanım kolaylıkları sağlıyor. Prefabrik yapıların avantajlarını tek bünyede toplayan bugünkü örnek projemiz ise konfor ve rahatlık sağlayan özellikleri ile bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılıyor. Düşük bütçe ile fonksiyonellik ve estetiği bir araya getiren prefabrik konutun görsellerini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Çağdaş sistemler

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Kolaylıkla sökülüp inşa edilebilen prefabrik yapıların inşa sürecinde maliyet bakımından kazanç sağlamasının yanı sıra, diğer betonarme yapılara göre daha kısa sürede inşa ediliyor olma kolaylığı ve vakit kazancı ön plandadır. Konfor sunan yaşam alanları için akılcı çözümlerle tasarlanan bu yapıda ise 2,8 milyon Tayvan Doları harcanmış, tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanacak şekilde tasarlanmış.

Sıcak ve samimi

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Geleneksel bir ev mimarisi özellikleri taşıyan prefabrik evde eğimli kırma çatı modeli tasarlanmış. Çatı örtüsü ile beyaz duvarların kontrast oluşturduğu projede, ahşap giydirme cephe malzemeleri ile sıcak bir atmosfer yakalanıyor. Tipik bacaları ve kırma çatı modeli ile sıcak bir yuva konseptini oluşturan projede bahçe çevresini sınırlayan modern çitler dizayn edilmiş. Çocuklar için güvenli oyun alanları tasarlanıyor ve süs bitkileri ile çim alanlar göze hitap ediyor.

Geniş teras

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Oldukça geniş ve kullanışlı bir terası mevcut. Büyük pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları dizayn edilmiş. Akılcı tasarımıyla bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ev, sıcak aylarda teras ve bahçe manzarası ile bütünleşen tasarımı ile dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında cam kapılar açıldığında bahçe ile bütünleşen tasarımı huzur dolu bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili.

Açık ve havadar alanlar

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Çatı saçakları ile gölge alanlar dizayn edilirken, bahçe mobilyaları ile döşenen teras alanı yağışlı hava koşullarına karşı korunuyor. Aynı zamanda güneşin direkt ışınlarından korunmanızı sağlayan teras alanı şık masa ve sandalye takımları ile ideal bir yemek alanı oluşuyor. Havadar alanları seven bireyler ve aileler için ideal bir teras dizaynı mevcut.

Planlama

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Oturma odası, mutfak, 3 yatak odası, banyo ve koridorun bulunduğu plan düzleminde daha önce dediğimiz gibi bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan tasarım anlayışı göz önüne alınmış. Adeta betonarme yapıların sağladığı tüm imkanları muntazam sağlıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.

Gelecek trendleri

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Muntazam ışıklandırma ile sıcak bir yuva, konforlu bir müstakil ev planlamasına sahip olan prefabrik ev, birçok insanın hayallerini süsleyen evlerin özelliklerini taşıyor. Modern stil çözümlerle geleneksel yapı özelliklerini bir araya getiren bu projede betonarme yapıların sağladığı tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Kusursuz planlanan 2 müstakil ev' yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Eski bir evi modern ve yeni hale getirmek için yapılan 10 farklı uygulama
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