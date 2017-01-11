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Düşük bütçe ile inşa edilen 19 küçük ev cephesi

Meral Eser Meral Eser
Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing Minimalist Evler
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Küçük bir arsa üzerinde sınırlı bütçeyle bir ev inşa etmek sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Zemin kat üzerinde çıkma oluşturmak, en azından üst katlarda daha geniş alanlar kazanılmasına sebep olur. Cephe dizaynı estetik unsurlar taşır ve kat planı üzerinden yaşam alanlarını muntazam aydınlatacak şekilde pencere açıklıkları ile dizayn edilir. Günümüzde modern çözümlerle pencere açıklıkları eskiye nazaran genişletilmiş, doğal ışığı muntazam alan evler dizayn edilmiştir. Bu yazımızda evinizi inşa ederken ilham alabileceğiniz 19 küçük ev cephesi modelini bir araya getirdik.

1. Zermin katta kompakt iki katmanlı bir teras ve küçük bir bahçe alanı.

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

2. Modern stil dizayn edilen giriş kapısı.

Projeto, Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia Modern Evler
Ricardo Galego – Arquitetura e Engenharia

Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia
Ricardo Galego – Arquitetura e Engenharia
Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia

3. Beyaz ve ahşabın buluştuğu cephede saçaklarla uzanan açık teras.

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

4. Cephede tuğla duvar zarafeti ve beton kirişler bir arada. Açılı dış duvar tasarımı fark yaratan unsurlar arasında yer alıyor.

Ampliación casa Fe, Vintark arquitectura Vintark arquitectura Modern Evler Tuğla Rengarenk
Vintark arquitectura

Vintark arquitectura
Vintark arquitectura
Vintark arquitectura

5. Nötr griler ve çim şeritlerle park yeri.

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing Minimalist Evler
arQing

arQing
arQing
arQing

6. Pergola sistemleri ile geleneksel kiremit çatı örtüsü kullanımı.

Casa de Campo Casa do Governador, Deleme Janelas Deleme Janelas Pencere & KapılarPencereler
Deleme Janelas

Deleme Janelas
Deleme Janelas
Deleme Janelas

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7. Modern stil tasarlanan bir yapının yol cephesinden görünümü.

Casa Turquesa, The arkch's Arquitectos The arkch's Arquitectos Modern Evler
The arkch&#39;s Arquitectos

The arkch's Arquitectos
The arkch&#39;s Arquitectos
The arkch's Arquitectos

8. Küçük balkonlu dar beton cephede siyah ve gri tonları kontrast sağlıyor.

Casa Butteri, Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura Modern Evler
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

9. Taş mimari estetiği ile göze hitap eden bir cephe.

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Evler
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

10. Dar pencerelerle basit ve yalın bir cephe.

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

11. Rustik esintiler ve dekoratif bitkilerle şirin ve sempatik bir giriş.

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Klasik Evler
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

12. Minimalist yaklaşımla tasarlanan tuğla ve betondan oluşan bir cephe. Cam korkuluk ve kontrast oluşturan demir parmaklıklar kullanılmış.

Corporativo INNOVA, Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Kolonyal Evler
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

Corporativo INNOVA

Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

13. Geniş pencere açıklıklarıyla modern ve minimalist öğelerin buluştuğu bir cephe.

Casa Didi , Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura Eklektik Evler
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

14. Eski ve yeni dokuların buluştuğu tuğla örgü ve demir parmaklıkların uygulandığı şık bir cephe.

Casa Tadeo, Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Kolonyal Evler
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

Casa Tadeo

Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

15. Zemin kat cephesi giydirme taş cephe kaplaması uygulanan modern bir yapı.

CASA DALVIAN M77, MABEL ABASOLO ARQUITECTURA MABEL ABASOLO ARQUITECTURA Modern Evler
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA

MABEL ABASOLO ARQUITECTURA
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA

16. Ahşap sundurma uygulanan mütevazı beyaz bir cephe.

homify
homify

homify
homify
homify

17. Geometrik formların öne çıktığı modern bir cephe. Taş kaplama ve kontrast renklerin kaplamalarda kullanıldığı örnek çalışma.

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

18. Garaj üstünün teras olarak tasarlandığı modern bir cephe.

Casa HM1, T+E ARQUITECTOS T+E ARQUITECTOS Minimalist Evler Beton Beyaz
T+E ARQUITECTOS

T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS

19. Nötr renklerle beyazın ağırlıklı kullanıldığı, çatı formuyla dikkat çeken avangart bir yapı.

homify Modern Evler Tuğla Beyaz
homify

homify
homify
homify

Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

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