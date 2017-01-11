Düşük bütçe ile inşa edilen 19 küçük ev cephesi

Küçük bir arsa üzerinde sınırlı bütçeyle bir ev inşa etmek sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Zemin kat üzerinde çıkma oluşturmak, en azından üst katlarda daha geniş alanlar kazanılmasına sebep olur. Cephe dizaynı estetik unsurlar taşır ve kat planı üzerinden yaşam alanlarını muntazam aydınlatacak şekilde pencere açıklıkları ile dizayn edilir. Günümüzde modern çözümlerle pencere açıklıkları eskiye nazaran genişletilmiş, doğal ışığı muntazam alan evler dizayn edilmiştir. Bu yazımızda evinizi inşa ederken ilham alabileceğiniz 19 küçük ev cephesi modelini bir araya getirdik.