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Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir

nihal e. nihal e.
Banyo tasarımı / Girne / Kıbrıs, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Banyo
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Aşağıda sizin için derlediğimiz başlıklara göz atarak banyonuz için ilham alabilirsiniz.

​1- Duvara gömülü raflar

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Banyoda kullandığımız şampuan, krem, sabun, duş jeli ve bunlar gibi birçok malzeme için depolama alanına ihtiyaç duyarız. Ancak banyoyu dolaplarla doldurmak hem tıkış tıkış bir görünüme sebep olur hem de şık durmaz. Bunun yerine örnekte olduğu gibi duvara gömülü raf yaptırmak çok daha estetik olacaktır. Dilerseniz raf içine aydınlatma da ekleyebilirsiniz.

​2- Sepet ve kutular

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Modern Banyo
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Giyinme odası dekore ettiğinizde örnek modellere göz atarsanız dolapların açık raflarında depolama amaçlı sepet ve kutular konduğunu görürsünüz. Zira açık raflı dolaplar aradığınızı hemen bulmanızı sağlasa da bir takım kişisel eşyanın ortada durması hoş bir manzara oluşturmaz. Bu sebeple açıkta durmasını istemediğiniz malzemelerinizi saklama kutularında muhafaza edebilirsiniz. Bu durum banyo için de geçerlidir.

​3- Banyoda koltuk

Banyo tasarımı / Girne / Kıbrıs, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Banyo
Şölen Üstüner İç mimarlık

Banyo tasarımı / Girne / Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Kulağa şaşırtıcı gelebilir ancak banyoya mobilya da eklenebilir pekala. Evden ziyade ticari yerlerin banyoları epey büyük olur. Bekleme sırası oluşabileceği olasılığı hesaba katarsak misafirler ve çalışanlar için şık bir koltuk epey kullanışlı olacaktır. Örnekte gördüğünüz ise bir ev banyosu. Öyle şık tasarlanmış ki koltuk hiç yadırganmıyor.

​4- Duvar boyu ayna

Basement Bathroom Gullaksen Architects İskandinav Banyo
Gullaksen Architects

Basement Bathroom

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Her banyoda mutlaka olması gereken eşyalardan biri olan aynaların işlevi hepimizin malumu. Ancak kendimize bakmak dışında bulunduğu mekanı olduğundan daha büyük gösterme özelliğini gözardı etmeyin. Bu örnekte ise ince uzun banyoda bir duvar boyunca ayna kullanılmış. Üstelik kapaklı aynalardan olup iç kısmı depolama için kullanılıyor. Gayet pratik.

​5- Sapsarı duvarlar

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Modern Banyo
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Resimde görmüş olduğumuz banyo bir apartman dairesine ait olup küçük boyutlu. Yine de insanın içini açan, şipşirin bir görünüme sahip olduğunu söylememiz gerek. Zira tüm banyo küçük kare biçiminde canlı sarı seramiklerle kaplı. Eğer küçük banyonuzu benzersiz hale getirmek istiyorsanız kaplamalardan yararlanın. Böylece ayna, lavabo tezgahı gibi ürünlere çok para harcamak zorunda kalmazsınız.

​6- Banyoyu bölmek

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Modern Banyo
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Küçük banyolardan büyük banyolara geçelim. Sizin seçtiğimiz banyo modeli oldukça geniş ve havadar. Öyle ki tüm duvarı kaplamayacak şekilde bir paravan konularak küvetle duş bölümü ayrılmış. Üstelik paravanın tek işlevi bu değil. Aynı zamanda lavaboların monte edildiği duvar vazifesi görüyor. Ek olarak iç kısmında raf da var.

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​7- Renkli kutular

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini Eklektik Banyo
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

Depolama için en iyi çözümlerden biri duvar raflarıdır demiştik. Peki bu raflar nasıl olmalı veya nereye yerleştirilmeli? Örneğin resimde hem dolap hem çekmece hem de kutu biçiminde açık raflardan oluşan eğlenceli bir model var. Hem farklı renklere sahip olması hem de değişik boyutları kutuları sevimli hale getirmiş.

​8- Duvarla birleştirilmiş küvet

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Modern Banyo
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Her ne kadar duşakabinler daha popüler olsa da küvetlerin modası hiçbir zaman geçmez. Resimde görmüş olduğunuz banyo modeli ise bulunduğu konum bakımından ilginç. Zira tavan arasında yer alıyor. Eğimli çatısından ötürü alçak duvarı kullanışsız gibi görünse de küvet için iyi bir tercih. Örnekte gördüğünüz gibi duvarla birleştirirseniz eğer daha da kullanışlı olacaktır.

​9- Raf yerine merdiven

Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH Modern Banyo
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

Banyoda raf kullanımını önerip durduk. Fakat standart modeller yerine alternatif de kullanabilirsiniz pekala. Mesela bu banyo baştan aşağı beyazlara büründüğünden kullanılacak depolama elemanı da beyaz renkli olmalı. Resimde sıradan bir raf yerine merdiven tercih edilmiş. Böylece hem sıra dışı hem de özgün bir banyo elde edilmiş.

​10- Ölçülü renk kullanımı

ALİNDA BANYO homify BanyoDekorasyon
homify

ALİNDA BANYO

homify
homify
homify

Daha önce baştan sona sapsarı bir banyo görmüştük. Bu örnekte ise yine canlı sarı tercihi var. Fakat bütün banyoyu sarıya boyamak riskli bir seçim olabilir kimilerine göre. O halde tüm banyo yerine sadece belli bölgelerde canlı renk uygulayabilirsiniz.

Daha fazla banyo yazısı okumak isterseniz ’Estetik ve kullanışlı 6 banyo örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.

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