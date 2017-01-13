Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir

Banyoda kullandığımız şampuan, krem, sabun, duş jeli ve bunlar gibi birçok malzeme için depolama alanına ihtiyaç duyarız. Ancak banyoyu dolaplarla doldurmak hem tıkış tıkış bir görünüme sebep olur hem de şık durmaz. Bunun yerine örnekte olduğu gibi duvara gömülü raf yaptırmak çok daha estetik olacaktır. Dilerseniz raf içine aydınlatma da ekleyebilirsiniz.