Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir

Aşağıda sizin için derlediğimiz başlıklara göz atarak banyonuz için ilham alabilirsiniz.
Banyoda kullandığımız şampuan, krem, sabun, duş jeli ve bunlar gibi birçok malzeme için depolama alanına ihtiyaç duyarız. Ancak banyoyu dolaplarla doldurmak hem tıkış tıkış bir görünüme sebep olur hem de şık durmaz. Bunun yerine örnekte olduğu gibi duvara gömülü raf yaptırmak çok daha estetik olacaktır. Dilerseniz raf içine aydınlatma da ekleyebilirsiniz.
Giyinme odası dekore ettiğinizde örnek modellere göz atarsanız dolapların açık raflarında depolama amaçlı sepet ve kutular konduğunu görürsünüz. Zira açık raflı dolaplar aradığınızı hemen bulmanızı sağlasa da bir takım kişisel eşyanın ortada durması hoş bir manzara oluşturmaz. Bu sebeple açıkta durmasını istemediğiniz malzemelerinizi saklama kutularında muhafaza edebilirsiniz. Bu durum banyo için de geçerlidir.
Kulağa şaşırtıcı gelebilir ancak banyoya mobilya da eklenebilir pekala. Evden ziyade ticari yerlerin banyoları epey büyük olur. Bekleme sırası oluşabileceği olasılığı hesaba katarsak misafirler ve çalışanlar için şık bir koltuk epey kullanışlı olacaktır. Örnekte gördüğünüz ise bir ev banyosu. Öyle şık tasarlanmış ki koltuk hiç yadırganmıyor.
Her banyoda mutlaka olması gereken eşyalardan biri olan aynaların işlevi hepimizin malumu. Ancak kendimize bakmak dışında bulunduğu mekanı olduğundan daha büyük gösterme özelliğini gözardı etmeyin. Bu örnekte ise ince uzun banyoda bir duvar boyunca ayna kullanılmış. Üstelik kapaklı aynalardan olup iç kısmı depolama için kullanılıyor. Gayet pratik.
Resimde görmüş olduğumuz banyo bir apartman dairesine ait olup küçük boyutlu. Yine de insanın içini açan, şipşirin bir görünüme sahip olduğunu söylememiz gerek. Zira tüm banyo küçük kare biçiminde canlı sarı seramiklerle kaplı. Eğer küçük banyonuzu benzersiz hale getirmek istiyorsanız kaplamalardan yararlanın. Böylece ayna, lavabo tezgahı gibi ürünlere çok para harcamak zorunda kalmazsınız.
Küçük banyolardan büyük banyolara geçelim. Sizin seçtiğimiz banyo modeli oldukça geniş ve havadar. Öyle ki tüm duvarı kaplamayacak şekilde bir paravan konularak küvetle duş bölümü ayrılmış. Üstelik paravanın tek işlevi bu değil. Aynı zamanda lavaboların monte edildiği duvar vazifesi görüyor. Ek olarak iç kısmında raf da var.
Depolama için en iyi çözümlerden biri duvar raflarıdır demiştik. Peki bu raflar nasıl olmalı veya nereye yerleştirilmeli? Örneğin resimde hem dolap hem çekmece hem de kutu biçiminde açık raflardan oluşan eğlenceli bir model var. Hem farklı renklere sahip olması hem de değişik boyutları kutuları sevimli hale getirmiş.
Her ne kadar duşakabinler daha popüler olsa da küvetlerin modası hiçbir zaman geçmez. Resimde görmüş olduğunuz banyo modeli ise bulunduğu konum bakımından ilginç. Zira tavan arasında yer alıyor. Eğimli çatısından ötürü alçak duvarı kullanışsız gibi görünse de küvet için iyi bir tercih. Örnekte gördüğünüz gibi duvarla birleştirirseniz eğer daha da kullanışlı olacaktır.
Banyoda raf kullanımını önerip durduk. Fakat standart modeller yerine alternatif de kullanabilirsiniz pekala. Mesela bu banyo baştan aşağı beyazlara büründüğünden kullanılacak depolama elemanı da beyaz renkli olmalı. Resimde sıradan bir raf yerine merdiven tercih edilmiş. Böylece hem sıra dışı hem de özgün bir banyo elde edilmiş.
Daha önce baştan sona sapsarı bir banyo görmüştük. Bu örnekte ise yine canlı sarı tercihi var. Fakat bütün banyoyu sarıya boyamak riskli bir seçim olabilir kimilerine göre. O halde tüm banyo yerine sadece belli bölgelerde canlı renk uygulayabilirsiniz.
Daha fazla banyo yazısı okumak isterseniz ’Estetik ve kullanışlı 6 banyo örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.