Küçük ve modern bir evden dar alanlar için dekorasyon hileleri

Eviniz ne kadar modern dekore edilmiş olsa sa küçük odalar ve küçük mekanlar size zorluk çıkaracaktır. Evin her bir santimetresini dekorasyon içine dahil etmediğiniz de dekorasyon görselliği ve evinizin şıklığı istediğiniz gibi olmayacaktır. Bu nedenle evinizde yer alan küçük alanları bazı hileler ile güzelleştirmeli ve bu alanların dekorasyon için oldukça zarif olmasını sağlamalısınız. Homify küçük ev dekorasyonları sayfamızda yer alan rahat ve konforlu evimizi inceleyerek evinizde uygulayabileceğiniz hileleri görebilirsiniz. Oldukça basit ve kolay uygulanabilir olan küçük alanları dekoratif hale getirme hileleri akıllı ve zarif bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.
Küçük bir evin dış cephesini modern bir şekilde dekore etmek için geleneksel detaylara başvurulmuş. Duvar rengi olarak kum tozu rengi tercih edilmiş ve duvarın doğa ile uyumlu tonlara sahip olması sağlanmış. Dış cephe tasarımı da boyutlarına göre zekice tasarlanarak tüm detaylar dekoratif ve modern bir şekilde hayata geçirilmiş.
Evin arka cephesi de oldukça işlevsel bir tasarım ile hayat geçirilmiş. Kapı üzerine küçük bir örtü yapılarak sundurma özelliği kazandırılmış. Ayrıca geniş pencere ve cam bölme evin arka cephesinin daha estetik olmasına katkı sağlamış. Renkler ve tonların uyumuna özen gösterilerek evin arka cephesinin de ön cephe gibi dekoratif ve şık olmasına özen gösterilmiş.
evin içine girdiğinizde karşınıza ilk olarak küçük bir oturma odası çıkıyor. Oturma odasının küçük olmasına karşın ne kadar zarif ve şirin olduğunu göründe şaşırıyorsunuz. Basit bir vitrin konsol karşımı tv ünitesi, küçük üç kişilik bir koltuk ve bir saksı ile yapılan dekorasyon oturma odasının ferah ve sade olmasını sağlamış.
Küçük oturma odasına farklı bir açıdan baktığınızda tüm detayları yakından görebiliyorsunuz. Oturma odasının her iki cephesinde yer alan pencereler ile daha aydınlık olması sağlanmış, Kırmızı tekli koltuklar ile beyaz üçlü koltuk oda içinde renk cümbüşü oluşturmuş.
Evin mutfağı ile yemek odası birbirine entegre şekilde dekor edilmiş. Yemek odası cam bir masa ve zarif sandalye takımı ile dekore edilirken zemin kaplama renklerine de uyumlu olmasına dikkat edilmiş. Tavandan sarkan ve aynı renk tonlarına sahip avizeler yemek odasının evin en şık alanı olmasını sağlamış.
Mutfağın L mutfak konseptinde dekore edilmesi daha kullanışlı olmasını sağlamış. Ayrıca en az alandan en fazla verimi alması da ev halkına ve mutfak kullanıcılarına kolaylık sağlamış. L mutfak tezgahının bir kolu yemek masasına yakın olduğu için serviste de kolaylık sağlanmış.
Evin banyosu da ferah ve havada bir banyo olarak dekore edilmiş. Küçük alana duş alanı, klozet ve lavabo yerleştirilerek verimli bir yerleşim yapılmış. Bu sayede hem geniş hem de hareket etmenizi kolaylaştıran bir banyo ortay çıkarılmış.