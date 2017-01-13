Harika bir müstakil evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Müstakil ev sahibi olmak şanlı olduğunuzun bir sembolü gibidir. Bu gün müstakil evleriniz için birebir kopya çekebileceğiniz muhteşem ve insanları etkileyici bir güzelliği bulunan müstakil eve misafir oluyoruz. Hayran kalacağınız kadar şık ve zarif olan, her detayı mükemmel bir şekilde hayata geçirilmiş olan bu müstakil evi inceleyerek müstakil evinizi daha fonksiyonel ve daha yaşanabilir bir ev haline getirebilirsiniz. Üst kata ulaşım sağlayan dönel merdiveni, mutfak ve salon konsepti, verandası, bahçesi ve çatısı ile muhteşem olan bu müstakil evi homify farkı ile daha yakınan inceleyelim.