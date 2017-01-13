Harika bir müstakil evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Müstakil ev sahibi olmak şanlı olduğunuzun bir sembolü gibidir. Bu gün müstakil evleriniz için birebir kopya çekebileceğiniz muhteşem ve insanları etkileyici bir güzelliği bulunan müstakil eve misafir oluyoruz. Hayran kalacağınız kadar şık ve zarif olan, her detayı mükemmel bir şekilde hayata geçirilmiş olan bu müstakil evi inceleyerek müstakil evinizi daha fonksiyonel ve daha yaşanabilir bir ev haline getirebilirsiniz. Üst kata ulaşım sağlayan dönel merdiveni, mutfak ve salon konsepti, verandası, bahçesi ve çatısı ile muhteşem olan bu müstakil evi homify farkı ile daha yakınan inceleyelim.
Evin arka cephesi muhteşem bir peyzaja sahip olan bahçeye bakıyor. Ahşap kaplama ile kaplanmış olan ve verandası, balkonu, gri çatı tuğlaları ile insanları kendine hayran bırakan bir güzelliğe sahip. simetrik bir yapıya sahip arka cephe hem akşam serinliğinde yemek yiyebileceğiniz hem de güneşlenebileceğiniz fonksiyonel bir alana da sahip.
Evin yan cephesinde beyaz geniş stor perde ile kapatılmış olan pencere güneşin doğal yollar ile eve girmesini sağlıyor. Ayrıca ahşap kaplama üzerine beyaz perde tercih edilmiş olması hem renk uyumunu hem de geniş alanların şık bir şekilde dekore edilebileceğini de gözler önüne seriyor.
Müstakil evin yanında yer alan ve misafirler için özel olarak dekor edilen küçük yapı ile uyumu göz kamaştıracak kadar güzel. Her açıdan muhteşem görünen bu yapılar kartpostal resmi kadar şirin görünüyor.
Müstakil evin yan tarafında yer alan küçük misafirhanenin altı garaj olarak düşünülmüş. Evin ihtiyacı olan garajın giriş yeşil bahçenin yanındaki araç yolundan sağlanarak bahçe istinat duvarları da taş duvar olarak yapılmış ve zarafet bakımından üst düzey bir garaj girişi ortaya çıkarılmış.
Evin verandası ahşap mobilyalar ile dekore edilmiş. Basit masa ve sandalye takımı tercih edilmesine karşın bahçe manzaralı muhteşem bir dinlenme ve yemek yeme alanı ortaya çıkarılmış.
Evin alt katı salon, mutfak ve üst kat ulaşım alanı olarak dekore edilmiş. Kırmızı beyaz mutfak tezgahı ve ahşap döner merdiven iç mekanın muhteşem olmasını sağlamış.
Mutfak ile yemek alanı entegre bir şekilde dekore edilmiş. Kırmızı kaplamalı mutfak tezgahı evin en renkli köşesini oluştururken mavi kahverengi sandalyeleri ile yemek alanı evin renkliliğine katkı sağlamış.
Evin alt katı salon ve mutfağın uyumlu olarak dekore edilmiş. Açık mutfak olarak dekore edilmiş olan bu alan bir merdiven ile iki ayrı mekana ayrılmış. Renklerin farklı tercih edilmesi ile hem görsellik hem de dekorasyonun şıklığı artırılmış.
Evin üst katında, planda da görüleceği üzere bir yemek odası, bir yatak odası, bir oturma odası ve bir banyo yer alıyor. Alt at misafir ağırlama ve dinlenme alanı olarak kullanılabilecekken üst kat da yaşam alanları olarak kullanılıyor. Evin her detayı yaşamınızı kolaylaştırmak üzerine kurulmuş.
Evin alt kat planını incelediğinizde geniş bir alanın mutfak, salon, yemek alanı olarak düzenlendiğini ve yerleşim planı ile muhteşem bir dekorasyona imza atıldığını görebiliyorsunuz. Evin ortasındaki dönel merdiven sanal bir sınır görevi görmüş.
Palana genel olarak baktığınızda hem üst kat hem alt kat planının birbiri ile uyumlu olarak tasarlandığını, yaşam alanları ile dinlenme alanlarının uyumlu bir şekilde dekore edildiğini görebilirsiniz. Tüm detayların yer aldığı planı birebir kopyalayarak kendi evinize uygulayabilirsiniz.
Evin üst kat ulaşımını sağlayan merdiven ahşap malzeme kullanılarak yapılmış. Sağlam ve kalın bir orta direk üzerine yerleştirilen basamaklar ve doğal güzelliğe sahip merdiven eve farklı bir hava kazandırmış.