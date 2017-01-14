Köy evi anlayışınızı büsbütün değiştirecek 10 şahane proje

Günümüzde şehir yaşamından sıkılanların kaçığı ve dinlendiği yer olan doğa artık bir yaşam alnı olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Şehirden kaçan her insan köylere kırsal alanlara yerleşerek hayatlarının geri kalanını burada geçirmeye başladılar. Bu durum köy evlerinin yapısal olarak değişmesine neden olurken bir yandan da geleneksel köy evlerinin değerli birer miras olmasını da sağlamıştır. Bu gün köy evlerinden oluşan 10 farklı örneği inceliyoruz. Geleneksel yapıları ve modern köy evleri olarak inceleyeceğimiz bu evler köy evi anlayışınızı büsbütün değiştirecek ve hayran kalmanıza neden olacaktır. homify köy evi sayfalarını ziyaret ederek köy evi ile ilgili tüm detayları daha yakından inceleyebilirsiniz.
Hepimizin aklında yer etmiş olan geleneksel köy evi örneğinde taş duvarlar ve ahşap malzemeler bir arada kullanılmış. Eğimli ve uzun bir çatıya sahip olan bu köy evi aynı zamanda kot farklılığından yararlanılarak inşa edilmiş. iki ayrı çıkışa sahip olan ve merdiven kullanılan bu ev modern şehir evlerinden farksız.
Köy evi konseptinde doğaya inşa edilen bu ev iki katlı modern bir daire ile aynı konsepte sahip. ayrıca modern bir tasarım ile hayata geçirilen köy evi taş duvarları ve ahşap pencereleri ile insanı büyülüyor. Bahçesi ve çatısı ile muhteşem bir uyuma sahip olan ev köy evi konseptininde dışına çıkmış.
Köy evleri olarak kerpiç, toprak, taş, ahşap ve betonarme evler tercih edilmiştir. Bu örneğimizde bu ev çeşitlerinden biri olan betonarme bir ev. Dış cephe de pencereler için şebekeler kullanılmış ve balkon korkulukları ile uyumlu olması sağlanmış. Köy evlerinden farklı bir ev inşa edilmiş olduğu için ilk bakışta şaşırmamıza neden oluyor.
Hem ucuz olması hem de kurulum kolaylığı nedeniyle artık konteyner evler daha fazla tercih ediliyor. Bu örnek evimizde açık yeşil dış cephesi ve özel tasarımı ile köy evi olarak kullanılıyor. Konstrüksiyon ev modellerine göre daha uygun bütçeli olması nedeniyle köy evi olarak daha yoğun kullanılıyorlar.
Geleneksel köy evleri olarak kullanılan taş evler günümüz mimarisi ve modern dekorasyonları ile artık hayatımızı daha fazla kolaylaştırıyorlar. Örnek evimiz yemyeşil tarlaların ortasında yer alan ve özel mimarisi ve taş malzemesi ile insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip.
Çiftlik evleri görkemli mimarileri ve ihtişamları ile göz kamaştıran evlerdir. Bu örnek çiftlik evimizde görkemli bir mimariye sahip olmasına karşın kullanılan malzeme ile oldukça doğal ve zarif bir şekilde inşa edilerek ve şık bir çiftlik evi olarak kullanılıyor. Çevre düzenlemesi ile tamamen doğal olan bu ev herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev.
Köy evleri genel olarak sade ve ihtiyacı karşılamaya yönelik tasarımlara sahiptir. Bu evimiz bu kalıbın dışına çıkan ve ihtiyaçların tamamını karşılayacak şekilde inşa edilen modern bir köy evi olarak karşımıza çıkıyor. Havuzu, modern mimarisi ile köy kent projelerinde yer alan evlere benzemiş.
Konstrüksiyon evler kurulum süresi bakımından çok kısa sürelerde inşa edilen evlerdir. Genel olarak şehir merkezlerinde inşa edilen evler artık köylerde de yoğun olarak inşa edilmeye başlamıştır. tasarımı ve modern olması ile hayatınızı daha kolay yaşamanıza katkı sağlayan bir köy evi haline gelen bu evler bütçenizi de sarmıyor.
Köy evleri her bölgeye göre farklılık gösterir. Kimi bölgelerde ev ile bağımsız bir yeşil bir bahçeye sahip ile kimi evlerde bahçe ve tarla evin hemen yanındadır. Özellikle Kuzey Avrupa evlerinde gördüğümüz bu özellik modern ev tasarımları ile birlikte artık ülkemizde de görülmeye başlanmıştır.
Orman ile iç içe olan bölgelerde tercih edilen ahşap evler artık köylerde de doğal hayatın bir parçası olmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Köy evleri olarak kullanılan ahşap evler her tasarıma uygun bir şekilde inşa edilebilir ev türleridir.