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Köy evi anlayışınızı büsbütün değiştirecek 10 şahane proje

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Evler Demir/Çelik
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Günümüzde şehir yaşamından sıkılanların kaçığı ve dinlendiği yer olan doğa artık bir yaşam alnı olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Şehirden kaçan her insan köylere kırsal alanlara yerleşerek hayatlarının geri kalanını burada geçirmeye başladılar. Bu durum  köy evlerinin yapısal olarak değişmesine neden olurken bir yandan da geleneksel köy evlerinin değerli birer miras olmasını da sağlamıştır. Bu gün köy evlerinden oluşan 10 farklı örneği inceliyoruz. Geleneksel yapıları ve modern köy evleri olarak inceleyeceğimiz bu evler köy evi anlayışınızı büsbütün değiştirecek ve hayran kalmanıza neden olacaktır. homify köy evi sayfalarını ziyaret ederek köy evi ile ilgili tüm detayları daha yakından inceleyebilirsiniz.

Geleneksel köy evi

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Evler
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Hepimizin aklında yer etmiş olan geleneksel köy evi örneğinde taş duvarlar ve ahşap malzemeler bir arada kullanılmış. Eğimli ve uzun bir çatıya sahip olan bu köy evi aynı zamanda kot farklılığından yararlanılarak inşa edilmiş. iki ayrı çıkışa sahip olan ve merdiven kullanılan bu ev modern şehir evlerinden farksız.

İki katlı modern taş ev

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Köy evi konseptinde doğaya inşa edilen bu ev iki katlı modern bir daire ile aynı konsepte sahip. ayrıca modern bir tasarım ile hayata geçirilen köy evi taş duvarları ve ahşap pencereleri ile insanı büyülüyor.  Bahçesi ve çatısı ile muhteşem bir uyuma sahip olan ev köy evi konseptininde dışına çıkmış.

Betonarme evler

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Evler
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Köy evleri olarak kerpiç, toprak, taş, ahşap ve betonarme evler tercih edilmiştir. Bu örneğimizde bu ev çeşitlerinden biri olan betonarme bir ev. Dış cephe de pencereler için şebekeler kullanılmış ve  balkon korkulukları ile uyumlu olması sağlanmış. Köy evlerinden farklı bir ev inşa edilmiş olduğu için  ilk bakışta şaşırmamıza neden oluyor.

Konteyner evler

Container home front street view homify Modern Evler Demir/Çelik
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

Hem ucuz olması hem de kurulum kolaylığı nedeniyle artık konteyner evler daha fazla tercih ediliyor. Bu örnek evimizde açık yeşil dış cephesi ve özel tasarımı ile köy evi olarak kullanılıyor. Konstrüksiyon ev modellerine göre daha uygun bütçeli olması nedeniyle köy evi olarak daha yoğun kullanılıyorlar.

Taş evler

Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair Rustik Evler
studiosagitair

studiosagitair
studiosagitair
studiosagitair

Geleneksel köy evleri olarak kullanılan taş evler günümüz mimarisi ve modern dekorasyonları ile artık hayatımızı daha fazla kolaylaştırıyorlar.  Örnek evimiz yemyeşil tarlaların ortasında yer alan ve özel mimarisi ve taş malzemesi ile insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip.

Çiftlik evleri

Bauernhof N, GALLIST ARCHITEKTEN GmbH GALLIST ARCHITEKTEN GmbH Eklektik Evler
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH

GALLIST ARCHITEKTEN GmbH
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH

Çiftlik evleri görkemli mimarileri ve ihtişamları ile göz kamaştıran evlerdir. Bu örnek çiftlik evimizde görkemli bir mimariye sahip olmasına karşın kullanılan malzeme ile oldukça doğal ve zarif bir şekilde inşa edilerek ve şık bir çiftlik evi olarak kullanılıyor.  Çevre düzenlemesi ile tamamen doğal olan bu ev herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev.

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Havuzlu köy evleri

BAĞ EVİ GÜNAY MİMARLIK Modern Evler
GÜNAY MİMARLIK

BAĞ EVİ

GÜNAY MİMARLIK
GÜNAY MİMARLIK
GÜNAY MİMARLIK

Köy evleri genel olarak sade ve ihtiyacı karşılamaya yönelik tasarımlara sahiptir. Bu evimiz bu kalıbın dışına çıkan ve ihtiyaçların tamamını karşılayacak şekilde inşa edilen modern bir köy evi olarak karşımıza çıkıyor. Havuzu, modern mimarisi ile köy kent projelerinde yer alan evlere benzemiş.

Konstrüksiyon yapılar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Konstrüksiyon evler kurulum süresi bakımından çok kısa sürelerde inşa edilen evlerdir. Genel olarak şehir merkezlerinde inşa edilen evler artık köylerde de yoğun olarak inşa edilmeye başlamıştır. tasarımı ve modern olması ile hayatınızı daha kolay yaşamanıza katkı sağlayan bir köy evi haline gelen bu evler bütçenizi de sarmıyor.

Kuzey Avrupa köy evi

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Köy evleri her bölgeye göre farklılık gösterir. Kimi bölgelerde ev ile bağımsız bir  yeşil bir bahçeye sahip ile kimi evlerde bahçe ve tarla evin hemen yanındadır. Özellikle Kuzey Avrupa evlerinde gördüğümüz bu özellik modern ev tasarımları ile birlikte artık ülkemizde de görülmeye başlanmıştır.

Ahşap evler

Haus Senzig II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Orman ile iç içe olan bölgelerde tercih edilen ahşap evler artık köylerde de doğal hayatın bir parçası olmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Köy evleri olarak kullanılan ahşap evler her tasarıma uygun bir şekilde inşa edilebilir ev türleridir.

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