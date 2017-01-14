Köy evi anlayışınızı büsbütün değiştirecek 10 şahane proje

Günümüzde şehir yaşamından sıkılanların kaçığı ve dinlendiği yer olan doğa artık bir yaşam alnı olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Şehirden kaçan her insan köylere kırsal alanlara yerleşerek hayatlarının geri kalanını burada geçirmeye başladılar. Bu durum köy evlerinin yapısal olarak değişmesine neden olurken bir yandan da geleneksel köy evlerinin değerli birer miras olmasını da sağlamıştır. Bu gün köy evlerinden oluşan 10 farklı örneği inceliyoruz. Geleneksel yapıları ve modern köy evleri olarak inceleyeceğimiz bu evler köy evi anlayışınızı büsbütün değiştirecek ve hayran kalmanıza neden olacaktır. homify köy evi sayfalarını ziyaret ederek köy evi ile ilgili tüm detayları daha yakından inceleyebilirsiniz.