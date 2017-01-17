Modern ve rustik mutfaklara sahip olmak isteyenler için 6 örnek

Mutfağınızı yenilemek ve fonksiyonel detaylarla pratik kullanım olanaklarını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Geleneksel mutfak alışkanlıklarınızda modern ve tam donanımlı bir mutfak dizaynını bir arada çözümlemek fark yaratacaktır. Bu yazımızda rustik öğelerle ilgilenenler için birbirinden güzel mutfak örneklerini derledik. Modern ve rustik öğelerin bir araya geldiği şahane mutfak modellerini incelemeden geçmeyin.
Mutfağınızı değiştirmek istiyorsanız elbette monotonluktan uzak, huzur veren atmosferi ile cezbedici bir mutfak ilginizi çekecektir. Hangi stil ve tarzı uygulayacaksanız ona uygun renk paleti ve uygulanacak malzemeleri tercih edebilirsiniz. Rustik stil öğelerle ahşabın ve natürel öğelerin bir araya geldiği bir mutfak dekorasyonu fark yaratacaktır. Mutfak dolapları ile tezgah ve diğer yüzeyler arasında kontrast oluşturmak ilginizi çekiyorsa bu tip örneklerden ilham alabilirsiniz.
Uzmanlar tarafından beyazın ağırlıklı dekore edildiği mutfakta döşeme zemini kaplaması ile beyaz yüzeyler kontrast oluşturuyor. Özellikle dar ve küçük mutfaklarda iç mekanı daha geniş ve ferah göstermek için açık renk tonların ağırlıklı kullanımı derinlik katar. Kaplama malzemelerini seçerken parlak yüzeylerin tercih edilmesi de derinlik yansımadan ötürü derinlik katan bir başka unsur olarak değerlendirilir.
Koyu ahşap mutfak dolaplarında maun ve meşe gibi türleri ile daha zarif bir atmosfer oluşturmak için natürel malzemelerle bir araya getirmek fark yaratacaktır. Mermerin zarafeti ile ahşabın sıcaklığı bir araya geldiğinde muntazam uyum sağlanıyor. Uzun ömürlülük ve dayanım bakımından mermerin mutfak tezgahlarında kullanımı oldukça yaygındır. Ahşap mutfak dolaplarıyla dilediğinizde uyumlu renkler ya da malzemeleri ön plana çıkaran kontrast dokuları tercih edebilirsiniz.
Ahşabın rustik mutfaklarda sıklıkla kullanımının yanı sıra, modern stil bir mutfakta basit ve yalın doku tercihleri ile göze hitap eden sonuçlar çıkardığını da eklemek gerek. Sıcak bir mutfak atmosferi oluşturmak için bazen sadelik ve natürel dokuların muntazam uyumu yeterlidir. Duvar dekorları, çiçek saksıları ya da vazolar ve şık aydınlatma aksesuarları ile şirin ve sempatik bir mutfak dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.
Mutfağınıza renk katan öğelerle daha canlı ve ferah bir görünüm sağlayabilirsiniz. Renklerin dili ve ahengi her zaman atmosferi etkiler. Daha cesur ve parlak renklerden hoşlanıyorsanız, zemin kaplamaları renk ve dokularını daha sade modelleri ile tercih edebilirsiniz. Böylelikle daha renkli aksesuar ve dekoratif öğelerin kullanımına yer açarsınız. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Mutfağınızda ışıklandırma unsurları ile daha sıcak bir atmosfer oluşturabilir, natürel dokuların zarafetini ön plana çıkarabilirsiniz. Doğal malzemelerin yüzey kaplamalarında tercihi huzur veren bir mutfak atmosferi oluşturmada oldukça etkilidir. Natürel renk ve dokuların uyumunu tercih edebilir, ya da dokuları ön plana çıkaran kontrast malzemeleri kullanabilirsiniz. Seramik kaplamaların estetiği ile ahşabın zarafeti sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.
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