Modern ve rustik mutfaklara sahip olmak isteyenler için 6 örnek

Mutfağınızda ışıklandırma unsurları ile daha sıcak bir atmosfer oluşturabilir, natürel dokuların zarafetini ön plana çıkarabilirsiniz. Doğal malzemelerin yüzey kaplamalarında tercihi huzur veren bir mutfak atmosferi oluşturmada oldukça etkilidir. Natürel renk ve dokuların uyumunu tercih edebilir, ya da dokuları ön plana çıkaran kontrast malzemeleri kullanabilirsiniz. Seramik kaplamaların estetiği ile ahşabın zarafeti sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

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