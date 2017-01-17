현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Modern ve rustik mutfaklara sahip olmak isteyenler için 6 örnek

Meral Eser Meral Eser
London Charm, Elan Kitchens Elan Kitchens Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfağınızı yenilemek ve fonksiyonel detaylarla pratik kullanım olanaklarını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Geleneksel mutfak alışkanlıklarınızda modern ve tam donanımlı bir mutfak dizaynını bir arada çözümlemek fark yaratacaktır. Bu yazımızda rustik öğelerle ilgilenenler için birbirinden güzel mutfak örneklerini derledik. Modern ve rustik öğelerin bir araya geldiği şahane mutfak modellerini incelemeden geçmeyin.

1. Monotonluğa son verin

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Mutfağınızı değiştirmek istiyorsanız elbette monotonluktan uzak, huzur veren atmosferi ile cezbedici bir mutfak ilginizi çekecektir. Hangi stil ve tarzı uygulayacaksanız ona uygun renk paleti ve uygulanacak malzemeleri tercih edebilirsiniz. Rustik stil öğelerle ahşabın ve natürel öğelerin bir araya geldiği bir mutfak dekorasyonu fark yaratacaktır. Mutfak dolapları ile tezgah ve diğer yüzeyler arasında kontrast oluşturmak ilginizi çekiyorsa bu tip örneklerden ilham alabilirsiniz.

2. Beyaz mobilyalarla mutfağınızı daha geniş gösterin

London Charm, Elan Kitchens Elan Kitchens Modern Mutfak
Elan Kitchens

London Charm

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

Uzmanlar tarafından beyazın ağırlıklı dekore edildiği mutfakta döşeme zemini kaplaması ile beyaz yüzeyler kontrast oluşturuyor. Özellikle dar ve küçük mutfaklarda iç mekanı daha geniş ve ferah göstermek için açık renk tonların ağırlıklı kullanımı derinlik katar. Kaplama malzemelerini seçerken parlak yüzeylerin tercih edilmesi de derinlik yansımadan ötürü derinlik katan bir başka unsur olarak değerlendirilir.

3. Mermer tezgahlarla ahşap dolapların muntazam uyumu

Cocina Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Klasik Mutfak Granit Rengarenk
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Koyu ahşap mutfak dolaplarında maun ve meşe gibi türleri ile daha zarif bir atmosfer oluşturmak için natürel malzemelerle bir araya getirmek fark yaratacaktır. Mermerin zarafeti ile ahşabın sıcaklığı bir araya geldiğinde muntazam uyum sağlanıyor. Uzun ömürlülük ve dayanım bakımından mermerin mutfak tezgahlarında kullanımı oldukça yaygındır. Ahşap mutfak dolaplarıyla dilediğinizde uyumlu renkler ya da malzemeleri ön plana çıkaran kontrast dokuları tercih edebilirsiniz.

4. Modern öğeler

Clássica com toque de modernidade, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Klasik Balkon, Veranda & Teras
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Ahşabın rustik mutfaklarda sıklıkla kullanımının yanı sıra, modern stil bir mutfakta basit ve yalın doku tercihleri ile göze hitap eden sonuçlar çıkardığını da eklemek gerek. Sıcak bir mutfak atmosferi oluşturmak için bazen sadelik ve natürel dokuların muntazam uyumu yeterlidir. Duvar dekorları, çiçek saksıları ya da vazolar ve şık aydınlatma aksesuarları ile şirin ve sempatik bir mutfak dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

5. Dekoratif ürünler yerleştirerek daha renkli bir atmosfer oluşturun

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Mutfak
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Mutfağınıza renk katan öğelerle daha canlı ve ferah bir görünüm sağlayabilirsiniz. Renklerin dili ve ahengi her zaman atmosferi etkiler. Daha cesur ve parlak renklerden hoşlanıyorsanız, zemin kaplamaları renk ve dokularını daha sade modelleri ile tercih edebilirsiniz. Böylelikle daha renkli aksesuar ve dekoratif öğelerin kullanımına yer açarsınız. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

6. Seramik duvarlar ve ahşabın zarafeti

CASA A CAMPIROLI, Officine Liquide Officine Liquide Modern Mutfak
Officine Liquide

CASA A CAMPIROLI

Officine Liquide
Officine Liquide
Officine Liquide

Mutfağınızda ışıklandırma unsurları ile daha sıcak bir atmosfer oluşturabilir, natürel dokuların zarafetini ön plana çıkarabilirsiniz. Doğal malzemelerin yüzey kaplamalarında tercihi huzur veren bir mutfak atmosferi oluşturmada oldukça etkilidir. Natürel renk ve dokuların uyumunu tercih edebilir, ya da dokuları ön plana çıkaran kontrast malzemeleri kullanabilirsiniz. Seramik kaplamaların estetiği ile ahşabın zarafeti sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Balkonunuzu güzelleştirmek için 8 yaratıcı fikir
Bu rustik mutfakları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler