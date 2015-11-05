Sonbaharda bahçemi nasıl dekore etmeliyim ?

Uzun yıllar boyunca yapılan antropolojik araştırmalar, insan ırkının uzun çağlar boyunca doğa ile iç içe yaşadığını ispatlar nitelikte kanıtlara ulaşmıştır. Bu kanıtlara göre, doğa, binlerce yıl boyunca atalarımız için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu süreçte, hem bir ev, hem yemek kaynağı hem de yaşam alanı olan doğa, günümüzde geçmişe nazaran daha uzakta görünmektedir. Modern ve küreselleşen dünyada, toplum için bireyin tek önemi, verimliliktir. Toplum, bireyle ilgili olarak başka konularla alakadar olmaz. Fakat, unutulmamalıdır ki, bireyin psikolojik yapısı verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Bu cümlelerle aslında açıklamak istediğimiz asıl konu, modern dünyanın çalışma düzeninin insanı doğadan gittikçe uzaklaştırmasıdır. Binlerce yıl boyunca iç içe yaşadığı doğayla uzaklaşan insan, çeşitli psikolojik sorunlarla baş başa kalır ve verimliliği düşer. Bu noktada çözüm olarak sunulabilecek yegane unsur, bir bahçe kültürüdür.
Günümüzde, insanların doğayla ilişki kurabilmelerinin en kolay yolu bahçelerdir. Doğanın, yeşilin ve yeşile ait olan her şeyin, insan psikolojisi üzerinde oldukça iyileştirici bir etkisi vardır. Eğer siz de bir bahçeye sahipseniz ve bahçe dekorasyonu konusunda aklınızda yoğun soru işaretleri varsa, Homify'ın bahçe kategorisini ziyaret ederek, profesyonel uzmanlar tarafından seçilmiş yüzlerce bahçe dekorasyonu örneğine yakından bakabilirsiniz.
Bahçe dekorasyonu konusunda verilebilecek tavsiyeleri temel birkaç başlık altında toplamak mümkündür. Bu konuda öncelikle dikkat etmeniz gereken ana unsur, bahçenizin üzerinde kurulmuş olduğu arazinin topoğrafik özellikleridir. Yani bahçe dekorasyonlarında o arazinin ana kayacanın nitelikleri, toprak özellikleri, o bölgede yoğun olarak hakim olan iklim, arazinin eğimi gibi konular, bahçenizi dekore ederken sık sık başvurabileceğiniz bilgilere sahiptir. İşte bu sebepten ötürü, bir bahçe dekorasyonuna başlamadan önce bu tarz bilgilere sahip olmanız önemlidir. Diğer bir yandan, bahçe dekorasyonu denilince akla gelen başka bir konu da hiç şüphesiz peyzaj düzenlemesidir. Peyzaj kelime anlamı itibari ile, doğayla ilgili, doğaya ait olan bir unsurun, insan faktörü etkisinde şekil almasıdır. Peyzaj denilince akla direkt olarak park ve bahçelerin gelmesi de bu sebepten ileridir. İşte bu nokta, bahçenizin genel hatlarının oluştuğu noktadır. Hangi alanlar çimen olacak, hangi alana ağaçlar dikilecek, çiçekler nereye ekilecek, taştan yol için en uygun yer neresi gibi birçok sorunun yanıtı bu evrede verilir. Bu evrede verdiğiniz cevaplar ise, bahçenizin genel hatlarını oluşturur.
Bahçe dekorasyonlarını diğer alanlarda yapılan dekorasyonlardan ayıran noktalardan biri, bahçe dekorasyonların zamana göre değişmesi gerektiğidir. Zamandan kastımız hiç şüphesiz mevsimlerdir. İşte bu sebepten ötürü, bizler bu yazımızda sizlerle sonbaharda bahçe dekorasyonunuzda yapmanız gereken değişiklikler hakkında konuşacağız. Sonbahar denilince insanların çoğunun aklına hüzün gelir. Fakat olaya daha somut bakmak gerekirse, sonbahar ağaçların yapraklarını döktüğü, yazın yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı ve havanın artık daha serin olmaya başladığı bir geçiş mevsimidir. Hava şartlarındaki bu hızlı değişim, canlı ögelerin yoğun biçimde rol oynadığı bahçenizi de önemli ölçüde etkiler. İşte bu yüzden, sonbahar gelirken bahçenizdeki birtakım şeyleri değiştirmek zorundasınız… Bu değişime öncelikle mobilyalarınızdan başlayabilirsiniz. Bütün yaz boyunca keyifli zamanlarınıza ev sahipliği yapmış olan mobilyalarınız, yağışlı sonbahar günleri için pek de emniyette sayılmazlar. İşte bu sebepten ötürü, özellikle ahşap mobilyalarınızı kapalı bir alana kaldırmak güzel bir önlem olabilir. Diğer yandan, yazın sıcak etkisi sonucunda kurumaya yüz tutmuş olan çimenleriniz de ilk sonbahar yağmurunun ardından tekrar kendine gelecektir. Eğer daha sağlıklı bir çim dokusuna sahip olmak isterseniz, tam da bu evrede bir takviye yapabilirsiniz. Bu sayede daha gür ve daha yeşil bir çimenliğiniz olacaktır.
Sonbaharla birlikte havalar yavaş yavaş soğuyacağı için, ağaçlarınız da bu hızlı hava değişimine tepki gösterecektir. En temel tepki ise, herkesin bildiği biçimde ağaçların yapraklarını dökmesidir. Sonbaharın adeta sembolü olan bu yaprak dökümü, bu mevsimin sahip olduğu hüznün de ana sebeplerinden biridir. Bu süre zarfında, bahçeniz yaza nazaran gözünüze daha az yeşil görünebilir. Hatta bu sürede ağaçlarınızdan bazıları çürüyüp kuruyabilir. Eğer eski güzel bahçenize tekrar kavuşmak isterseniz, çözüm yolu oldukça basit. Tam da ilk sonbahar yağmurlarının başladığı süreçte bahçenize ekeceğiniz birkaç yeni fidan, bahçeniz için gereken taze kanı fazlasıyla karşılayacaktır.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, sonbaharda alınması gereken tedbirlerden biri de bahçenizin zemininde bulunan çimlerle ilgili. Çünkü yazın kavurucu sıcakları, en çok bu taze ve yeşil çimleri etkiler. Yazın sonuna doğru özellikle Ağustos ayında, bahçenizde çimler kurur. Fakat ilk sonbahar yağmuru ile birlikte, bahçenizdeki kurumuş çimlerin yeniden yeşile döndüğünü görebilirsiniz. Fakat bu süreçte bu çimlerin hepsi aynı şekilde yeşeremeyebilir. Bu noktada devreye sizin girmeniz gerekir. Zedelenmiş veya zarar görmüş alanlara yeniden çim ekerek, bahçenizdeki çimenlerin tekrar bir bütünlüğe bürünmesini sağlayabilirsiniz. Edmimarlık'a ait bu örnekte ise, anlatmaya çalıştığımız heterojen çimen dağılımı ile nasıl ustaca başa çıkıldığını görebilirsiniz.
Sonbahar… Herkesin zihninde farklı farklı anlamlara sahip olsa da, genellikle tek bir şeyi çağrıştırır; Hüzün… Elbette ki, sonbaharın insanlara hüznü çağrıştırmasının bir sebebi vardır. Bu sebep ise, sonbaharda çoğu ağacın yapraklarını dökerek çıplak bir görünüme bürünmesidir. Bahçe dekorasyonunuzda kullandığınız ağaçlarınız da -eğer tüm yıl yeşil kalan ağaç türlerinden değiş ise- yapraklarını dökecektir. Başta oldukça romantik bir görüntü oluşmasına sebep olsa da, sonralarında yerdeki yapraklar içinden çıkılamayacak duruma gelebilir. İşte bu sebepten ötürü, sonbaharın ortalarına doğru, özellikle de yaprak dökümünün tüm şiddetiyle arttığı döneminde bahçenizde yaprakları sık sık temizleyerek, adeta bahçenizin gözeneklerini temizleyebilirsiniz.
Mevsim yazdan hazana dönerken bundan yalnızca etkilenecek olanlar tabi ki çimenleriniz ya da ağaçlarınız değildir. Özellikle yazın coşmuş vaziyette bahçenizde rengarenk bir görüntü oluşturan çiçeklerinizin, sonbahara doğru solduğunu ve yapraklarını döktüğünü göreceksiniz. Hatta eğer bu çiçekler tür olarak tek yıllık bitkiler ise, sonbahar ortası olmadan kuruyup öleceklerdir. İşte bu sebepten ötürü, diğer yaz da aynı renk cümbüşüne tanık olmak isterseniz, bahçenize yeni çiçekler ve laleler ekmeniz gerekir. Özellikle bahara doğru bahçenizde rengarenk lalelerin salınmasını arzu ediyorsanız, bahçenize ekeceğiniz taze lale soğanları özellikle sonbahar yağmurlarından sonra, Nisan ortalarında boy vermeye başlayacaktır.
Sonbahar/ilkbahar fark etmeksizin, bahçe dekorasyonunda yapılması elzem olan konulardan biri de, bahçeyi yabancı otlardan temizlemektir. Bunu anlamak için şöyle bir örnek verilebilir. Bahçeniz bir yemek masasıdır ve siz de bitkilerinizin bu masadan tam olarak doyup kalkmasını istiyorsunuz. Fakat bu noktada, bitkilerinize ortak olan yabancı/zararlı otlar, bitkilerinizin tam olarak verimli doymamasına neden olur. İşte bu sebepten ötürü, ara ara yapılacak bir zararlı ot temizliği, çiçeklerinizin ve ağaçlarınızın sağlıkla büyümesini sağlar. Estetik olarak çok hoş görünmemeleri de zararlı bitki temizliğini elzem kılan bir başka konu.
Görselimizde bir havuz olsa da, konumuz bahçe filtresi. Özellikle çok geniş bahçeye sahipseniz, bahçenizdeki her bitkiye ayrı ayrı su vermeniz pek de mümkün olmayabilir. Bu noktada devreye sulama sistemleri girer. Diğer yandan, havuzunuz için de gerekli olan bu filtreler, sulama suyunda bulunan bazı zararlı kimyasalları arıtmakta oldukça faydalılar. Eğer kimya yönünden temiz bir havuz ve sağlıkla büyümüş bitkiler istiyorsanız, evinizin tesisatına minik bir su filtresi ekleyebilirsiniz. Havuzlarla ilgili vermemiz gereken diğer bir tavsiye ise, özellikle sonbaharla birlikte tavan yapan yaprak dökümüyle ilgili. Havuzunuzdaki ölü yaprakları sık sık temizleyerek kış bittiğinde havuzunuzun kullanılmaz hale gelmemesini sağlayabilirsiniz. Bugün havuzdan temizlemeye üşendiğiniz birkaç yaprak, kış bittiğinde aşırı zor bir havuz temizliğine dönüşebilir…