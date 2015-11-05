Sonbaharda bahçemi nasıl dekore etmeliyim ?

Uzun yıllar boyunca yapılan antropolojik araştırmalar, insan ırkının uzun çağlar boyunca doğa ile iç içe yaşadığını ispatlar nitelikte kanıtlara ulaşmıştır. Bu kanıtlara göre, doğa, binlerce yıl boyunca atalarımız için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu süreçte, hem bir ev, hem yemek kaynağı hem de yaşam alanı olan doğa, günümüzde geçmişe nazaran daha uzakta görünmektedir. Modern ve küreselleşen dünyada, toplum için bireyin tek önemi, verimliliktir. Toplum, bireyle ilgili olarak başka konularla alakadar olmaz. Fakat, unutulmamalıdır ki, bireyin psikolojik yapısı verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Bu cümlelerle aslında açıklamak istediğimiz asıl konu, modern dünyanın çalışma düzeninin insanı doğadan gittikçe uzaklaştırmasıdır. Binlerce yıl boyunca iç içe yaşadığı doğayla uzaklaşan insan, çeşitli psikolojik sorunlarla baş başa kalır ve verimliliği düşer. Bu noktada çözüm olarak sunulabilecek yegane unsur, bir bahçe kültürüdür.

Günümüzde, insanların doğayla ilişki kurabilmelerinin en kolay yolu bahçelerdir. Doğanın, yeşilin ve yeşile ait olan her şeyin, insan psikolojisi üzerinde oldukça iyileştirici bir etkisi vardır. Eğer siz de bir bahçeye sahipseniz ve bahçe dekorasyonu konusunda aklınızda yoğun soru işaretleri varsa, Homify'ın bahçe kategorisini ziyaret ederek, profesyonel uzmanlar tarafından seçilmiş yüzlerce bahçe dekorasyonu örneğine yakından bakabilirsiniz.

Bahçe dekorasyonu konusunda verilebilecek tavsiyeleri temel birkaç başlık altında toplamak mümkündür. Bu konuda öncelikle dikkat etmeniz gereken ana unsur, bahçenizin üzerinde kurulmuş olduğu arazinin topoğrafik özellikleridir. Yani bahçe dekorasyonlarında o arazinin ana kayacanın nitelikleri, toprak özellikleri, o bölgede yoğun olarak hakim olan iklim, arazinin eğimi gibi konular, bahçenizi dekore ederken sık sık başvurabileceğiniz bilgilere sahiptir. İşte bu sebepten ötürü, bir bahçe dekorasyonuna başlamadan önce bu tarz bilgilere sahip olmanız önemlidir. Diğer bir yandan, bahçe dekorasyonu denilince akla gelen başka bir konu da hiç şüphesiz peyzaj düzenlemesidir. Peyzaj kelime anlamı itibari ile, doğayla ilgili, doğaya ait olan bir unsurun, insan faktörü etkisinde şekil almasıdır. Peyzaj denilince akla direkt olarak park ve bahçelerin gelmesi de bu sebepten ileridir. İşte bu nokta, bahçenizin genel hatlarının oluştuğu noktadır. Hangi alanlar çimen olacak, hangi alana ağaçlar dikilecek, çiçekler nereye ekilecek, taştan yol için en uygun yer neresi gibi birçok sorunun yanıtı bu evrede verilir. Bu evrede verdiğiniz cevaplar ise, bahçenizin genel hatlarını oluşturur.

Bahçe dekorasyonlarını diğer alanlarda yapılan dekorasyonlardan ayıran noktalardan biri, bahçe dekorasyonların zamana göre değişmesi gerektiğidir. Zamandan kastımız hiç şüphesiz mevsimlerdir. İşte bu sebepten ötürü, bizler bu yazımızda sizlerle sonbaharda bahçe dekorasyonunuzda yapmanız gereken değişiklikler hakkında konuşacağız. Sonbahar denilince insanların çoğunun aklına hüzün gelir. Fakat olaya daha somut bakmak gerekirse, sonbahar ağaçların yapraklarını döktüğü, yazın yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı ve havanın artık daha serin olmaya başladığı bir geçiş mevsimidir. Hava şartlarındaki bu hızlı değişim, canlı ögelerin yoğun biçimde rol oynadığı bahçenizi de önemli ölçüde etkiler. İşte bu yüzden, sonbahar gelirken bahçenizdeki birtakım şeyleri değiştirmek zorundasınız… Bu değişime öncelikle mobilyalarınızdan başlayabilirsiniz. Bütün yaz boyunca keyifli zamanlarınıza ev sahipliği yapmış olan mobilyalarınız, yağışlı sonbahar günleri için pek de emniyette sayılmazlar. İşte bu sebepten ötürü, özellikle ahşap mobilyalarınızı kapalı bir alana kaldırmak güzel bir önlem olabilir. Diğer yandan, yazın sıcak etkisi sonucunda kurumaya yüz tutmuş olan çimenleriniz de ilk sonbahar yağmurunun ardından tekrar kendine gelecektir. Eğer daha sağlıklı bir çim dokusuna sahip olmak isterseniz, tam da bu evrede bir takviye yapabilirsiniz. Bu sayede daha gür ve daha yeşil bir çimenliğiniz olacaktır.