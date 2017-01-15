Ev yaptırmak isteyenlerin görmesi gereken 7 ahşap yapı

Hiçbir zaman modası geçmeyen ahşap evlere dair birbirinden güzel 7 örnek derlediğimiz yazıyı inceleyerek siz de hayalinizdeki ahşap yapıya karar verebilirsiniz.
İlk örneğimiz kırmızı tonuyla ilgi çeken kütükten yapılma bir ahşap ev. Resimde görüldüğü üzere iki katlı evin balkonuyla birlikte küçük bir verandası da bulunuyor.
Evin tüm odalarını gezmek mümkün olmayacağı için plan çizimi ile projeyi daha iyi anlayabiliriz. Ahşap evde yemek odasıyla iç içe bir salon, mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor.
İkinci örnek bu defa ülkemizde inşa edilen bir proje. Bursa’daki yapı Yeşeren Ahşap Dekorasyon tarafından yapıldı. Eğilimli bir arazi üzerine yapılan konut son derece dayanıklı.
Yine ülkemizde inşa edilmiş bir başka ahşap ev görüyoruz. Yerden yükseltilmiş konut, bu sayede geniş bir terasa sahip.
Gördüğünüz gibi hayli geniş bir salon burası. Eğimli çatısı ile birlikte tavan yüksekliği artmış. Büyük pencereler doğal gün ışığını olduğu gibi içeri yansıtıyor. L biçiminde modern bir koltuk ve sehpa ile tamamlanan mobilya takımı eve de çağdaş bir hava katmış.
Burası da evin banyosu. Modern bir duşakabin dışında lavabosu, klozeti ve çamaşır makinesiyle herhangi bir apartman dairesinde rastlayacağınız bir banyoya sahip. Duvarlar belli bir yüksekliğe dek fayansla kaplanmış, yukarısı ise ahşap.
Sırada farklı ülkelerden seçtiğimiz örneklere geçiyoruz. Kırsal bir alanda bol yeşillik içindeki bu ev ahşaptan yapılmasıyla bulunduğu çevreyle uyumlu hale gelmiş. Her ne kadar çok yüksek olmasa da bu yapı iki katlı. Dış cephesi ise beyaza boyanmış.
Konutun iç kısmında cam duvarlar doğrudan yemek odası ile salona bakıyor. Hem salonda hem de yemek odasında renk paleti olarak evin dış cephesine uyumlu olarak siyah-beyaz seçilmiş. Gördüğünüz gibi büyük bir şömine bulunuyor evde.
Üst katta bulunan yatak odası son dere modern dekore edilmiş. Duvara gömülü olarak tasarlanmış giysi dolabı kamufle amaçlı da başarılı. Yatağın hemen üzerindeki küçük pencere küçük olmakla birlikte yatağı aydınlatıyor.
Sırada modern mimarisiyle öne çıkan ahşap bir konut var. Yerden yükseltilmiş bir platform üzerinde yer alan evin geniş bir verandaya sahip. Dış cephe rengi ise standart evlerden farklı olarak siyah.
Evin yatak odası tıpkı dışı gibi çağdaşlığıyla çarpıcı hale gelmiş. Boydan boya cam kaplı bir duvara bakan yatakta her sabah enfes bir manzarayla uyanmak mümkün. Bunun dışında evin dışı her ne kadar ahşap kaplama olsa da iç duvarlarda beton kullanılmış. Renganrek yatak örtüsüyle uyumlu olarak duvara küçükcük resimler asılmış.
Sırada yine sıra dışı bir ahşap ev projesi var. İçinde asma kat olmasından dolayı oldukça yüksek olan evin ön cephesi tamamen cam kaplama diyebiliriz. Mahremiyet duygusu aramayanlar için ideal.
Görüldüğü gibi arka cephede önden farklı olarak çok az pencere bulunuyor.
Son örneğimiz birkaç bloktan oluşan güzel bir ahşap ev çalışması. Temeli taştan yapılma evin uzun bir girişi bulunuyor.
Ahşap yapının içi çok geniş. Yüksek tavanı sayesinde ferahlık hissi daha da artıyor. Büyük deri bir koltuğun bulunduğu salonda minder ve halılarda hayvan postu deseni kullanılmış. Evde bol bol yeşil bitkiler kullanılmış.
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