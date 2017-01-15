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Ev yaptırmak isteyenlerin görmesi gereken 7 ahşap yapı

nihal e. nihal e.
homify İskandinav Evler
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Hiçbir zaman modası geçmeyen ahşap evlere dair birbirinden güzel 7 örnek derlediğimiz yazıyı inceleyerek siz de hayalinizdeki ahşap yapıya karar verebilirsiniz.

​1- Kütük ev

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz kırmızı tonuyla ilgi çeken kütükten yapılma bir ahşap ev. Resimde görüldüğü üzere iki katlı evin balkonuyla birlikte küçük bir verandası da bulunuyor.

​Kat planı

homify Kırsal Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Evin tüm odalarını gezmek mümkün olmayacağı için plan çizimi ile projeyi daha iyi anlayabiliriz. Ahşap evde yemek odasıyla iç içe bir salon, mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor.

​2- Bursa’da ahşap ev

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

İkinci örnek bu defa ülkemizde inşa edilen bir proje. Bursa’daki yapı Yeşeren Ahşap Dekorasyon tarafından yapıldı. Eğilimli bir arazi üzerine yapılan konut son derece dayanıklı.

​3- Tek katlı ahşap yapı

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Yine ülkemizde inşa edilmiş bir başka ahşap ev görüyoruz. Yerden yükseltilmiş konut, bu sayede geniş bir terasa sahip.

​Salon

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Minimalist Oturma Odası
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Gördüğünüz gibi hayli geniş bir salon burası. Eğimli çatısı ile birlikte tavan yüksekliği artmış. Büyük pencereler doğal gün ışığını olduğu gibi içeri yansıtıyor. L biçiminde modern bir koltuk ve sehpa ile tamamlanan mobilya takımı eve de çağdaş bir hava katmış.

​Banyo

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Banyo
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Burası da evin banyosu. Modern bir duşakabin dışında lavabosu, klozeti ve çamaşır makinesiyle herhangi bir apartman dairesinde rastlayacağınız bir banyoya sahip. Duvarlar belli bir yüksekliğe dek fayansla kaplanmış, yukarısı ise ahşap.

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​4- Beyaz ahşap

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Sırada farklı ülkelerden seçtiğimiz örneklere geçiyoruz. Kırsal bir alanda bol yeşillik içindeki bu ev ahşaptan yapılmasıyla bulunduğu çevreyle uyumlu hale gelmiş. Her ne kadar çok yüksek olmasa da bu yapı iki katlı. Dış cephesi ise beyaza boyanmış.

​Yemek odası

homify İskandinav Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Konutun iç kısmında cam duvarlar doğrudan yemek odası ile salona bakıyor. Hem salonda hem de yemek odasında renk paleti olarak evin dış cephesine uyumlu olarak siyah-beyaz seçilmiş. Gördüğünüz gibi büyük bir şömine bulunuyor evde.

​Yatak odası

homify İskandinav Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Üst katta bulunan yatak odası son dere modern dekore edilmiş. Duvara gömülü olarak tasarlanmış giysi dolabı kamufle amaçlı da başarılı. Yatağın hemen üzerindeki küçük pencere küçük olmakla birlikte yatağı aydınlatıyor.

​5- Modern yapı

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Evler
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Sırada modern mimarisiyle öne çıkan ahşap bir konut var. Yerden yükseltilmiş bir platform üzerinde yer alan evin geniş bir verandaya sahip. Dış cephe rengi ise standart evlerden farklı olarak siyah.

​Yatak odası

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Yatak Odası
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Evin yatak odası tıpkı dışı gibi çağdaşlığıyla çarpıcı hale gelmiş. Boydan boya cam kaplı bir duvara bakan yatakta her sabah enfes bir manzarayla uyanmak mümkün. Bunun dışında evin dışı her ne kadar ahşap kaplama olsa da iç duvarlarda beton kullanılmış. Renganrek yatak örtüsüyle uyumlu olarak duvara küçükcük resimler asılmış.

​6- Cam duvarlar

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Sırada yine sıra dışı bir ahşap ev projesi var. İçinde asma kat olmasından dolayı oldukça yüksek olan evin ön cephesi tamamen cam kaplama diyebiliriz. Mahremiyet duygusu aramayanlar için ideal.

​Arka cephe

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Görüldüğü gibi arka cephede önden farklı olarak çok az pencere bulunuyor.

​7- Taş ve ahşap

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz birkaç bloktan oluşan güzel bir ahşap ev çalışması. Temeli taştan yapılma evin uzun bir girişi bulunuyor.

​Salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ahşap yapının içi çok geniş. Yüksek tavanı sayesinde ferahlık hissi daha da artıyor. Büyük deri bir koltuğun bulunduğu salonda minder ve halılarda hayvan postu deseni kullanılmış. Evde bol bol yeşil bitkiler kullanılmış.

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