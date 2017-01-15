Ev yaptırmak isteyenlerin görmesi gereken 7 ahşap yapı

Evin yatak odası tıpkı dışı gibi çağdaşlığıyla çarpıcı hale gelmiş. Boydan boya cam kaplı bir duvara bakan yatakta her sabah enfes bir manzarayla uyanmak mümkün. Bunun dışında evin dışı her ne kadar ahşap kaplama olsa da iç duvarlarda beton kullanılmış. Renganrek yatak örtüsüyle uyumlu olarak duvara küçükcük resimler asılmış.