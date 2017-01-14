Ustanıza gösterebileceğiniz 8 özgün mobilya fikri

Hangi oda için olursa olsun dekorasyonunuzda kullanacağınız mobilyaları seçmek yorucu ve zor bir iş olabilir. Seçeceğiniz mobilyanın, hem uygulayacağınız dekorasyonun stil bütünlüğüne ve renk dengesine uygun olması hem de bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde kullanışlı ve sağlam olması gerekir ancak böyle bir mobilyayı seçmek sizi uzun bir araştırma sürecine mecbur bırakabilir. Ancak mobilyanızı kendiniz yaptırmayı düşünürseniz işiniz biraz daha kolay olabilir. mobilya üreticileri, marangozlar ve ustalar seçtiğiniz bir modeli kolaylıkla üretip dilediğiniz özelliklere sahip olacak şekilde yenileyebiliyorlar. Eğer siz de evinizde kendi tasarımını olan mobilyaları kullanmak isterseniz sitemizde ilham alabileceğiniz onlarca farklı model bulmanız mümkün. Bu yazımızda ise sizlere mobilya seçiminize ilham verecek örnekler sunacağız. Farklı odalar için kullanabileceğiniz bu mobilya fikirlerini çok seveceksiniz. Daha farklı fikirler bulmak isterseniz ’Türkiye'den her evin ihtiyacı olacak 10 mobilya fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Yatak odasında kullanacağınız karyola modelinin, odanızın stiline ve renk dengesine uygun olması kadar kullanışlı olması da önemlidir. Kullanışlı karyola çözümü olarak gösterilebilecek en iyi model ise sizin de çok iyi bildiğiniz, bazalar ya da çekmeceli yataklardır. Baza ve çekmeceleri yataklar çok popüler oldukları için birçok farklı model ve stilde bulmanız mümkün. Bu dekorasyonda ise ham kütüklerden oluşturulmuş bir örneğini görebilirsiniz. İskandinav, kırsal, akdeniz gibi stiller için çok uygun olan bu modeli farklı stillerde de kullanmanız mümkün. Böyle bir karyolayı nasıl yaptıracağınızı merak ediyorsanız marangozlara ya da mobilya üreticilerine danışabilirsiniz.
Oturma odasının en dikkat çeken elemanı televizyon ünitesi için aklınızda bir model yoksa bu tasarımı inceleyebilirsiniz. Duvar dekorasyonuna entegre planlanmış bu ünite kullanışlı bölmeleri, sağlam malzemesi ve açık rengi ile son derece kullanışlı ve şık bir model. Böyle bir televizyon ünitesini hemen her stilde oturma odası için düşünebilirsiniz.
Hemen her oda için, depolama sorununa çözüm olarak kullanabileceğiniz sade raf sistemlerine ihtiyaç duyarsınız. İster oturma odası dekorasyonu olsun, ister mutfak ya da banyo, her odada, raflar ile dizaynı güzelleştirmeniz mümkün. Bu dekorasyonda kullanılan raf, demir bir iskelet ve ahşap levhalardan oluşan son derece basit bir yapıya sahip. Böyle bir tasarımı son derece kolay bir şekilde yaptırabilirsiniz.
Yatak odanız yeterince geniş değilse ve depolama çözümleri bulmakta zorlanıyorsanız böyle bir yatak modelini değerlendirebilirsiniz. Yatağın altında bulunan bazanın yanı sıra, tabure olarak da kullanılabilecek entegre kasalara sahip bu yatak depolama çözümü ile yatağı bir arada bulmak isteyenler için ideal. Hiç düşünmeden ustanıza gösterebilir ve böyle bir yatak modeli yaptırabilirsiniz.
Odanın bir duvarını boydan boya raf ve kitaplıklarla kaplayarak oldukça şık bir duvar dekorasyonu kazanabilirsiniz. Üstelik bu dekorasyon size muhteşem depolama alanları da sağlayacaktır. Bu oturma odasında bulunan raf, kitaplık ve televizyon ünitesi çok yönlü ve fonksiyonel mobilyalara harika bir örnek. Kapaklı dolaplara, raflara ve özel televizyon bölmesine sahip olan bu sistemi yaptırmak da oldukça kolay olabilir.
Yatak odanızı depolama sorunundan uzak tutmak istiyorsanız size kullanışlı bir giyinme odası dekorasyonu önerebiliriz. Bu tasarımda gördüğünüz giyinme odası dolapları cam kapakları ile oldukça kullanışlı. Birçok farklı depolama çözümünü tek bir sistemde bulunduran bu tasarımı hem kullanışlı bölmeleri hem de tozlanma sorununu önleyen cam kapakları sayesinde çok seveceksiniz.
Palet malzemeden üretilen mobilyaların son yıllarda çok popüler olduğunu duymuşsunuzdur. Özellikle
kendin yap projelerinin baş rol yıldızı olan palet mobilyalara muhteşem bir örnek de bu genç odası yatağı olabilir. Tasarımı ile dikkat çeken bu yatağın ana malzemesi palet olduğundan yapımını daha ucuza getirebilirsiniz.
İç mekan mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyalarınızı da kendiniz yaptırabilirsiniz. Oldukça basit bir modele sahip olan bu masa ve tabure seti her bahçe için kullanışlı bir çözüm olacaktır. Dilediğiniz renk ve desene sahip küçük minderlerle birkaç parça ahşap malzeme böyle bir takımı yaptırmak için yeterli olabilir.