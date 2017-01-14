Ustanıza gösterebileceğiniz 8 özgün mobilya fikri

Hangi oda için olursa olsun dekorasyonunuzda kullanacağınız mobilyaları seçmek yorucu ve zor bir iş olabilir. Seçeceğiniz mobilyanın, hem uygulayacağınız dekorasyonun stil bütünlüğüne ve renk dengesine uygun olması hem de bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde kullanışlı ve sağlam olması gerekir ancak böyle bir mobilyayı seçmek sizi uzun bir araştırma sürecine mecbur bırakabilir. Ancak mobilyanızı kendiniz yaptırmayı düşünürseniz işiniz biraz daha kolay olabilir. mobilya üreticileri, marangozlar ve ustalar seçtiğiniz bir modeli kolaylıkla üretip dilediğiniz özelliklere sahip olacak şekilde yenileyebiliyorlar. Eğer siz de evinizde kendi tasarımını olan mobilyaları kullanmak isterseniz sitemizde ilham alabileceğiniz onlarca farklı model bulmanız mümkün. Bu yazımızda ise sizlere mobilya seçiminize ilham verecek örnekler sunacağız. Farklı odalar için kullanabileceğiniz bu mobilya fikirlerini çok seveceksiniz. Daha farklı fikirler bulmak isterseniz ’Türkiye'den her evin ihtiyacı olacak 10 mobilya fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.