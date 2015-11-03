Engellilere uygun bir mutfak planlarken nelere dikkat edilmelidir?

Engellilerin kullanımına uygun mutfak tasarlamak, yani özellikle tekerlekli sandalyeyle kullanılabilecek bir mutfak planlamak sanıldığı kadar zor değil. Belirli ölçülerin engelli standartlarına uygun yapılmasıyla işe başlanabilir. Bu ölçülerin zaten standardı belirlenmiştir. Onun dışındaysa malzeme, kullanım kolaylığı gibi nitelikler de çoğunlukla bir araştırma yapılarak belirlenebileceği gibi, akıl yürüterek, engelli kullanıcılarla direkt fikir alışverişi yaparak da mutfak tamamen engelli dostu haline getirilebilir.

Gerek binalarda gerek sokakta ülkemizde engelliler için erişilebilirlik düzeyi açısından oldukça gerideyiz. Son yıllarda görme engelliler için zemin kaplamaları, tekerlekli sandalye için uygun otobüsler gibi örnekler arttıysa da bunlar ne yazık ki marijinal uygulamalar olarak kalmakta. Pek çok kamu binasında hala engelli erişimi eksik, özel kurumlarda bu zaten keyfe keder uygulanıyor, metro duraklarının tamamı engelli erişimine uygun değil… . Bunun gibi pek çok negatif durumdan bahsedebiliriz. Peki engellilerin yaşadığı evlerde durum nasıl? Elbette engelliler aileleri ile yaşıyorlarsa, yakınları evi kendi şartları elverdiğince engelli dostu hale getirmeye çalışıyorlar. En azından öyle olacağını tahmin edebiliyoruz. Çünkü bunun bir kontrol mekanizması yok maalesef.

Engelli derneklerinin de çokça anlattığı gibi engellilerin en önemli sorunu kendi kendilerine yetebilecekleri şekilde yaşamalarına olanak sağlayacak mekanların yokluğu. Evde genellikle yardıma muhtaç kabul edildikleri için örneğin mutfakta herhangi bir iş yapmayacakları öngörülüyor. Oysa bir gün yalnız başına kalma ihtimalleri de olacağı ve tek başına bu işleri yapmak isteyecekleri, yapmalarının kendi gelecekleri ve benlikleri açısından en doğrusu olduğu genelde es geçiliyor. Sokaktaysa yok sayılmamaya yeni başlandılar. Sanki engelliler evde oturmalıymış, sokak onlar için güvenli değilmiş gibi bir algı. var. Tamamen ynlış değil tabii, tehlike var çünkü yollar tekerlekli sandalye kullanmayan ya da görme engeli gibi engelleri olmayanlar için bile tehlikeli. Düzgün kaldırımlar, rampalar, işaretler hak getire. Bu yüzden engelli dernekleri bu konuda epey çalışma yürütmekteler.

Evlerdeki mutfaklar için ya da engellilerin bulunduğu toplu yaşam mekanlarındaki ortak mutfaklar için standart mutfaklardan farklı bir takım standartlar ve ölçüler mevcut.

Engellilere uygun bir mutfak planlarken işe kapıdan başlayabiliriz. Kapı genişliği en az 80 santimetre, kanat genişliği en fazla 1 metre olmalıdır. BEdensel engelliler veya yaşlılar, kanat genişliği 1 metreden fazla olan kapıları hareket ettirmekte zorlanırlar. Tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için, kapı genişliği ile kapı önündeki mesafe toplamının en az 2 metre olması gerekir. Kapı açıldığında kenar ile kapı kolu arasında en az 60 santimetre mesafe kalmalıdır. Bu koşulların gerçekleşmediği durumlarda sürme kapılar kullanılabilir. Kapı ve pencere kolları yerden 90 ile 140 santimetre arası bir yükseklikte olmalıdır. Yaklaşma imkanının sınırlı olduğu yerlerde yükseklik 1 metreyi geçmemelidir. Kapı kolları uzun ve kıvrık uçlu olanlardan tercih edilmelidir. Kavrama güçlüğü yaratacağından döner kapı kolları önerilmez.

Bahsettiğimiz standartlar daha ziyade bedensel engelliler ve bir nebze görme engelliler için yaşamsal önem taşımakta. Engellilere uygun bir mutfak nasıl olmalı, hep beraber inceleyelim.