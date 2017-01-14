Rustik ve şirin: Bu evi çok seveceksiniz

Bugünkü proje konumuz sahipleri tarafından terk edilmiş, tamamen bakımsız ve ihmal edilmiş, kısacası unutulup yeniden kullanılamaz olduğu düşünülen evlerden biri. Her ne kadar pratik olarak kullanılamayacağı düşünülse de bu tür bir mülk uzmanlar aracılığıyla tekrar bir yaşam alanına dönüştürülebilir. Yani bir ev olarak işlevini yerine getirmek için ikinci bir şans verildiği durumlarda. Tamamen rehabilite edildikten sonra ise tekrar bir yaşam alanına dönüşür. MODO Arquitectos imzasını taşıyan proje de böyle bir dönüşüm hikayesi üzerine. Buraya kadar olan kısım ilginizi çektiyse eğer gelin hep birlikte ayrıntılara göz atalım.
Çoğu kişi için veranda ya da terasın temel işlevi aşırı sıcak ve yağmur gibi iklim olaylarından kaçıp dinlenebileceğiniz bir sığınak vazifesi görmesidir. Görünüm olarak ise tasarımın ve kaplamaların seçimiyle birlikte terasın tarzı; evin stili , ev sahibinin kişisel zevkleri ve son olarak ihtiyaçlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu örnekte ise büyük teras alanı geleneksel bir çatı ile tamamlanarak yemek odasına bitişik olmasına karar verildi. Çatı çok yararlıdır. Zira gölge sağlamanın yanı sıra, en azından sosyal alanlarda evin birinci katına ulaşan ışığı düzenlemeye yardımcı olur. Zemin tipinin seçimi de malzemenin dayanıklı olması ve bakımı kolay olması nedeniyle tesadüf değil.
Projede evin her alanından daha fazla yararlanmak için açık mutfak yapılmıştır. Bu tip mutfak modeli mimarlar tarafından ister küçük ister büyük olsun her türlü konut için önerilir. Böylelikle evin farklı noktaları arasında daha çok bağlantı sağlanmış olur. Dört tarafı duvarla kaplı bir mutfak ise hareket alanını daraltır. Bu nedenle küçük evlerde açık mutfak modeli daha çok tercih edilir. Bunların dışında iç mekan tamamen beyaz duvarlara sahip olduğundan mutfak dolapları da beyaz renkli seçilmiş. Mutfak açık model olmakla birlikte yine de sınırları belirgin diyebiliriz. Duvarsız bir kabini andıran mutfağın yan tarafı ise yemek odasına dönüştürülmüş. 6 kişilik ahşap yemek takımı aileler için yeterli kapasitede. Penceresiz cam duvarlar sayesinde yemek odası son derece aydınlık ve havadar.
Hem iç hem dış mekan kaplamalarıyla bir evin görünümü çok değişebilir. Bu oturma odasında ise rustik ve modern bir dokunuş sağlayan taş duvarlar salona karakter katıyor. Aynı zamanda diğer malzemelerin renk paletiyle de uyumlu. Mobilya detaylarına gelince… Bu oturma odası için L biçiminde bir kanepe seçildi, bu da yerden tasarruf etmek için çok kullanışlı ancak aynı zamanda daha rahat görünmesini sağlıyor. Ek olarak koltuğun bezle örülmesine kolaylaştırır. Sosyal alan, açık plan konfigürasyonunda, konutta mükemmel bir ferahlık hissi verir. Zeminden tavana kadar geniş sürgülü pencereler iç mekandan arka bahçenin sundurmasına doğrudan erişime izin veriyor; iç ve dış arasında sürekli iletişim imkanı sağlıyor ve bu da iç tasarımın kompozisyonuna görsel bir estetik katar.
Yatak odası, evin geri kalanında olduğu gibi rustik ve geleneksel bir dokunuşa, dekorasyona ve mobilyaya sahip, açık renkli ahşap kirişlerle dolu, hafif bir oda görünümünde. Basit tasarımı sayesinde evin orijinal tarzı ile mükemmel bir uyum sağlayarak minimalist stilin hoş bir örneğini sunuyor. Yine bununla birlikte ev sahiplerine rahatlığı ve konforu birlikte sunar.
Finalde yine terastayız. Güzel ve rahat dekore edilmiş terasta doğanın tadını çıkarırken aileyle birlikte mükemmel bir akşam geçirmek için her şey hazır. Dinlenmek, arkadaşlarınızı davet etmek ve hayatın küçük zevklerini maksimum seviyede yaşamak için ideal bir yer.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Hep sahip olmak istediğiniz tek katlı ev’ başlığına bakabilirsiniz.