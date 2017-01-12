Planlarıyla birlikte 3 göz kamaştırıcı aile evi

Üç yatak odası, bir banyo, geniş bir oturma ve yemek odası ve ayrı bir mutfaktan oluşan konut toplam 125 metrekare, ayrıca 12 metrekarelik bir de verandası bulunuyor. T şeklindeki antre neredeyse 16 metrekare. Üç cepheye de geniş cam kapıları bulunan salon ise yaklaşık 38 metrekarelik geniş bir alanı kaplıyor, üstelik buna mutfak dahil değil. Mutfak ayrı olarak tasarlanmış ve yaklaşık 13 metrekareye denk geliyor. Üç yatak odasından ebeveyn için olan 16 metrekareden biraz fazla ve verandanın da bulunduğu arka cepheye bakıyor. Çocuk odaları ise yaklaşık 14'er metrekare ve her ikisi de yanın ön cephe tarafında. Antrenin iki yanında, birbirine simetrik olan banyo ve çamaşır odası ise 7'şer metrekare. Yapının bu açıdan baktığımızda sağ ön çaprazına tekabül eden kapalı garaj ise proje çiziminde görünmüyor.