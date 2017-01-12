Planlarıyla birlikte 3 göz kamaştırıcı aile evi

Sayfamızın bugünkü konuğu planlarıyla birlikte üç farklı ev! Okuyucularımızdan aldığımız yoğun istek üzerine, yaptıkları konutların planlarıı bizlerle paylaşan mimarlar sayesinde, birbirinden farklı stillerde olan bu üç evin dış cephe görüntülerini ve mimari planlarını sizlerle paylaşıyoruz. Yeni bir ev inşa ettirmeyi planlayan okuyucularımız kaçırmasın!
İlk örneğimiz, dimdik eğimli çatısı ve çatı katında yer alan sevimli yatak odaları ile Orta Avrupa'nın tipik kırsal mimari stiline sahip şirin mi şirin bir konut. Üst katın dik çatı altına saklı olmasından dolayı tek katlı gibi görünen, yuvarlak pencerelerin şirin bir hava kattığı evin yüksekliği 8.63 metre, büyüklüğü ise 128 metre kare. Aşağıda her iki katın da planını bulabiirsiniz.
Zemin kat planına baktığımızda, sağ altta iki araçlık kapalı otoparkı görüyoruz, otoparkın hemen üstündeki oda ise boyler odası. Yapının sol tarafı olduğu gibi yaşam alanına ayrılmış, sol üstte bir ofis, onun hemen altında ise alt kat tuvaleti mevcut. Merdivenin altı ise depolama alanı olarak düşünülerek dolaplar yerleştirilmesi planlanmış.
Üst katta ise üç adet yatak odası, bir banyo, bir de çamaşır odası bulunuyor. Kapalı otoparkın üstünde ise geniş bir hobi ofdası mevcut. Planda üst taraf boyunca kalan odanın bünyesinde bir de giyinme odası mevcut. Bu odanın bir de kendi ufak balkonu var.
İkinci örneğimiz ise derli toplu çizgileri ve sade yapısıyla şık ve kullanışlı bir bungalov. Geniş bir bahçeye ve ufak bir verandaya da sahip olan yapının bu cephesinde dört adet geniş cam kapı bulunuyor. Bu cam kapılar sayesinde içeriye bol bol doğal gün ışığı ve bahçenin yeyeşil manzarası girebiliyor. Yapının çevresindeki yürüyüş yolu doğal taş ile kaplanmış, bu da ön cephedeki peyzaj çalışması ile bir bütünlük oluşturuyor. Bu evin planı da aşağıda.
Üç yatak odası, bir banyo, geniş bir oturma ve yemek odası ve ayrı bir mutfaktan oluşan konut toplam 125 metrekare, ayrıca 12 metrekarelik bir de verandası bulunuyor. T şeklindeki antre neredeyse 16 metrekare. Üç cepheye de geniş cam kapıları bulunan salon ise yaklaşık 38 metrekarelik geniş bir alanı kaplıyor, üstelik buna mutfak dahil değil. Mutfak ayrı olarak tasarlanmış ve yaklaşık 13 metrekareye denk geliyor. Üç yatak odasından ebeveyn için olan 16 metrekareden biraz fazla ve verandanın da bulunduğu arka cepheye bakıyor. Çocuk odaları ise yaklaşık 14'er metrekare ve her ikisi de yanın ön cephe tarafında. Antrenin iki yanında, birbirine simetrik olan banyo ve çamaşır odası ise 7'şer metrekare. Yapının bu açıdan baktığımızda sağ ön çaprazına tekabül eden kapalı garaj ise proje çiziminde görünmüyor.
Üçüncü örneğimiz ise, tipik çiftlik evi mimarisine sahip bir ev. Bu modern ahşap yapıda ise ahşap ve beton bir arada kullanılmış. Altyapı çalışmasın betonarme olan yapının duvarları, tavanları ise ahşap. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan ve kot farkına uygun olarak tasarlanıp inşa edilen bu yapıyı ’Doğanın içerisinde muhteşem bir ahşap villa’ başlıklı yazımızda da inceleyebilirsiniz.
Konutun caddeye bakan ana giriş katının planını görüyoruz. Üst kısmı kapalı ancak iki yanı açık olan alan otomobil için garaj. Konuta girdiğimizde oldukça geniş bir antre görüyoruz. Antreden yine son derece geniş bir saunaya geçiş var. Ayrıca, yine ntreden atölye olarak kullanılan bir odaya giriliyor. Atölyeden ise kalorifer odasna ve ufak depoya geçilebiliyor.
Birinci katın büyük bir kısmını açık plnalı yaşam alanı oluşturuyor. Bu alanda merdivenler, mutfak, yemek odası ve oturma odası bulunuyor. Konutun her dört cepheye de pencerelerinin olması mekanın her yönden doğal gün ışığı almasını sağlamış. Planın sağ tarafında, kapalı bir televizyon odası görüyoruz. Ayrıca bir adet tuvalet, bir adet de mutfaktan geçiş yapılan kiler mevcut.
Asma kat şeklinde olan üst katta ise biri giyinme odalı iki geniş yatak odası, bir banyo bulunuyor. Yemek odasının konumlandığı zemin kattaki kısım üst katta yer alan koridordan rahatlıkla görünüyor.