Ev yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken ucuz alternatifler

Prefabrik ev deyince eskiden insanların aklıma kağıt gibi duvarları olan, sevimsiz ve kalitesiz görünen evler gelirdi, oysaki artık öyle mi? Gerçek ahşaptan dahi prefabrik evler yapılıyor, hem de kusursuz bir görünümde. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından atölyelerde üretilerek altyapısı önceden hazırlanmış arsaya kısa sürede monte edilebilen böyle bir eve kim hayır diyebilir?

Prefabrike ahşap evlerin bir çok avantajı vardır. Atölyelerde önceden üretilerek altyapı çalışması gerçekleştirilmiş yere monte edilen ahşap evlerin yapımı oldukça hızlı. Nesef alan bir malzeme olduğu için, ahşap evler sağlıklı olmasıylada dikkat çeker. Ahşap evler, betonarme evlere göre daha güvenlidir, depreme ve hatta yangına karşı dayanıklılıklarıdır. Fiyatları diğer evlere göre daha düşük olan ahşap evler, izolasyon malzemeleri ile iyi yalıtım sağlanmaktadır