Ev yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken ucuz alternatifler

Bugünkü yazımızda küçük (ya da büyük) bir arsası olan ve üzerine uygun maliyetli, küçük bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımız için 6 alternatif getirdik. Oldukça mütevazi ancak bir o kadar da sevimli ve kullanışlı olan bu ev modelleri kısa sürede inşa edilebilir olmalarıyla da oldukça avantajlı. Kimi sezonluk ev olarak kimiyse yıl boyu rahatlıkla kullanılabilecek olan bu evler umuyoruz ki sizler için ilham verici olacaktır. Bu evleri imal eden inşaat firmaları, marangozluk firmaları veya mimarlık firmaları ile direkt iletişim kurarak net yapım süresi, metrekare, fiyat gibi daha detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.
İlk örneğimiz tamamen ahşaptan yapılmış sevimli bir bungalov. 1+1 olan ve makul boyuttaki odaları ve sevimli verandası ile dikkat çeken bu yapı oldukça küçük, daha çok tatillerde kullanılabilecek türde bir ev. Bu bungalovla ilgili detaylı bilgileri ’Türkiye'den herkesin inşa edebileceği bir yazlık ev alternatifi’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. 'Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.
Kerpiç ve saman yüzyıllardır kullanılan yapı malzemeleri. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini gösteriyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor. ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda bu evlerle ilgili oldukça fazla detay bulabilirsiniz. (Sayfanın en tepesindeki büyük fotoğraf bu evin bitmiş halini göstermektedir.)
Prefabrik ev deyince eskiden insanların aklıma kağıt gibi duvarları olan, sevimsiz ve kalitesiz görünen evler gelirdi, oysaki artık öyle mi? Gerçek ahşaptan dahi prefabrik evler yapılıyor, hem de kusursuz bir görünümde. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından atölyelerde üretilerek altyapısı önceden hazırlanmış arsaya kısa sürede monte edilebilen böyle bir eve kim hayır diyebilir?
Prefabrike ahşap evlerin bir çok avantajı vardır. Atölyelerde önceden üretilerek altyapı çalışması gerçekleştirilmiş yere monte edilen ahşap evlerin yapımı oldukça hızlı. Nesef alan bir malzeme olduğu için, ahşap evler sağlıklı olmasıylada dikkat çeker. Ahşap evler, betonarme evlere göre daha güvenlidir, depreme ve hatta yangına karşı dayanıklılıklarıdır. Fiyatları diğer evlere göre daha düşük olan ahşap evler, izolasyon malzemeleri ile iyi yalıtım sağlanmaktadır
Konteyner yapıları inşaatların şantiyelerinde ofis olarak vs kullnaılırken görmeye zaten alışkın. Birçok konteyner firması, aynı zamanda tam teşekküllü, derhal içinde yaşanmaya başlayabilecek şekilde ev olarak dizayn edilmiş konteynerler de üretiyor. Daha yaratıcı tasarımlardan hoşlanan okuyucularımız ise fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz gibi, iki katlı konteyner ev ya da daha farklı yerleşimlere yönelebilirler.
Son örneğimiz ise 20 metrekare büyüklüğünde, ancak taş teşekküllü bir mini ev. En güzel özelliği ise tekerlekler üzerinde olması ve bir yerden başka bir yere kolayca götürmenin mümkün olması. Meraklıları için, şuradan diğer fotoğrafları da incelenebilir. İçinin dışından geniş olduğunu görünce çok şaşıracaksınız!