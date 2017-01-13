Sakin, huzurlu ve konfor sunan bir yaşam için nasıl bir evde yaşadığımızın şüphesiz etkileri vardır. Evinizi değiştirmek ya da yeni bir sahibi olmak istiyor olabilirsiniz. Daha konforlu yaşam şartları için bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ev dizaynı ve tasarım fikirleri hayatı kolaylaştırır. homify'da iç mimariden dekorasyon ve ev sahiplenmeye kadar birçok alanda esin veren fikirler bulabilirsiniz. Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 örnek derledik.
Gülercan Mimarlık imzası taşıyan bu harika ev Bodrum'da inşa edilmiş. Natürel dokuların mimariye kattığı estetiğin yanı sıra huzur veren atmosferi ile etkileyici bir manzara oluşuyor. Doğal taş kaplama duvarlar, rengarenk çiçekler, pergola sistemleri ile örtülen havadar alanlar ve ferah yaşam alanları ile konfor ve estetik bir araya geliyor. Taşlarla bezenen yollarla içinde bulunduğu doğal çevre ile uyum sağlıyor. Enfes bir bahçe içinde ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek bir konut.
Modern yapılarda pencere açıklıkları giderek artıyor. Doğal ışığı muntazam alan yapılar manzara ile bütünleşen iç mekanlar dizayn etmenizi kolaylaştırıyor. Havuzlu ve modern bir ev sahibi olmak isteyenler için tüm ihtiyaçları muntazam karşılayan bu evde ışıklandırma unsurları doğru ve ölçülü kullanıldığında etkileyici bir cephe manzarası oluşuyor.
Ev sahibi olmak isteyenler için bahçeli evler oldukça ilgi görüyor. İmkanlar dahilinde eğer kendi evinizi yaptırıyorsanız, bahçeli ve hatta havuzlu bir evin konforunu tercih edebilirsiniz. Bahçe içinde mobilyalarla çocuklar için güvenli alanlar dizayn edebilir, ferah ve esintili havanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Doğa ile iç içe modern yapılar ilginizi çekiyorsa doğal ışığı muntazam alan bu yapı da akılda kalabilir. Özellikle modern çizgilerle dizayn edilen geniş pencereli bir evin, iç mekanlarının doğal ışığı muntazam alması konfor sunan unsurlar arasında yer alıyor. Geniş bahçe alanına yerleşen bu evde ayrıca havuz keyfi yapmak da mümkün.
Klasik stil öğelerden vazgeçmeyenler için görkemli ve etkileyici bir ev. Geniş hacimli havuzu ile beyaz cephe göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Detaylarda estetik arayanların ilgisini cezbedecek harika bir ev.
Teras konforu sunan bu ev geniş bir bahçe alanına yerleşiyor. Huzur veren sıcak bir yuva atmosferine sahip olan bu ev, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Güneş ışıklarını kıran saçaklar ile balkon ya da teras keyfiniz bölünmeyecek. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilirsiniz.
Nötr renklerin ağırlıklı kullanıldığı cephelerde, renk dengesi oluşturmak açısından sıcak renklerin kullanımına olanak tanınır. Geleneksel kırma çatı modeliyle modern mimari çözümleri bir araya getiren ev ayrıca havuz keyfi sunuyor. Birçok insanın hayallerini süsleyebilecek bir yapı.
Modern yapısıyla ve içinde bulunduğu çevre ile uyumlu tasarımı dikkat çekiyor. Ferah ve esintili bir orman havasını tercih edenlerin ilgisini çeken bu yapının cephesinde ahşap ve cam materyaller kullanılmış. Geniş cam pencereleri aracılığıyla doğa ile bütünleşen iç mekan anlayışı hakim.
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