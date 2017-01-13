Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 örnek

Modern yapısıyla ve içinde bulunduğu çevre ile uyumlu tasarımı dikkat çekiyor. Ferah ve esintili bir orman havasını tercih edenlerin ilgisini çeken bu yapının cephesinde ahşap ve cam materyaller kullanılmış. Geniş cam pencereleri aracılığıyla doğa ile bütünleşen iç mekan anlayışı hakim.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mütevazı yaşamı sevenler için 6 minik ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.