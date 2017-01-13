현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 örnek

Meral Eser Meral Eser
BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Modern Evler
Loading admin actions …

Sakin, huzurlu ve konfor sunan bir yaşam için nasıl bir evde yaşadığımızın şüphesiz etkileri vardır. Evinizi değiştirmek ya da yeni bir sahibi olmak istiyor olabilirsiniz. Daha konforlu yaşam şartları için bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ev dizaynı ve tasarım fikirleri hayatı kolaylaştırır. homify'da iç mimariden dekorasyon ve ev sahiplenmeye kadar birçok alanda esin veren fikirler bulabilirsiniz. Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 örnek derledik.

1. Natürel dokular

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler bodrum gümüşlük taş ev
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Gülercan Mimarlık imzası taşıyan bu harika ev Bodrum'da inşa edilmiş. Natürel dokuların mimariye kattığı estetiğin yanı sıra huzur veren atmosferi ile etkileyici bir manzara oluşuyor. Doğal taş kaplama duvarlar, rengarenk çiçekler, pergola sistemleri ile örtülen havadar alanlar ve ferah yaşam alanları ile konfor ve estetik bir araya geliyor. Taşlarla bezenen yollarla içinde bulunduğu doğal çevre ile uyum sağlıyor. Enfes bir bahçe içinde ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek bir konut.

2. Muntazam ışıklandırma

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Modern yapılarda pencere açıklıkları giderek artıyor. Doğal ışığı muntazam alan yapılar manzara ile bütünleşen iç mekanlar dizayn etmenizi kolaylaştırıyor. Havuzlu ve modern bir ev sahibi olmak isteyenler için tüm ihtiyaçları muntazam karşılayan bu evde ışıklandırma unsurları doğru ve ölçülü kullanıldığında etkileyici bir cephe manzarası oluşuyor.

3. Konfor sunan bahçeli bir ev

Güzelbahçe Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler villa,mimari
VERO CONCEPT MİMARLIK

Güzelbahçe Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Ev sahibi olmak isteyenler için bahçeli evler oldukça ilgi görüyor. İmkanlar dahilinde eğer kendi evinizi yaptırıyorsanız, bahçeli ve hatta havuzlu bir evin konforunu tercih edebilirsiniz. Bahçe içinde mobilyalarla çocuklar için güvenli alanlar dizayn edebilir, ferah ve esintili havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Modern çizgiler

GLS Villa 6 NAZZ Design Studio Modern Evler
NAZZ Design Studio

GLS Villa 6

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Doğa ile iç içe modern yapılar ilginizi çekiyorsa doğal ışığı muntazam alan bu yapı da akılda kalabilir. Özellikle modern çizgilerle dizayn edilen geniş pencereli bir evin, iç mekanlarının doğal ışığı muntazam alması konfor sunan unsurlar arasında yer alıyor. Geniş bahçe alanına yerleşen bu evde ayrıca havuz keyfi yapmak da mümkün.

5. Saray gibi ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Klasik stil öğelerden vazgeçmeyenler için görkemli ve etkileyici bir ev. Geniş hacimli havuzu ile beyaz cephe göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Detaylarda estetik arayanların ilgisini cezbedecek harika bir ev.

6. Sıcak atmosfer

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Teras konforu sunan bu ev geniş bir bahçe alanına yerleşiyor. Huzur veren sıcak bir yuva atmosferine sahip olan bu ev, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Güneş ışıklarını kıran saçaklar ile balkon ya da teras keyfiniz bölünmeyecek. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Nötr gri ve sıcak renk dengesi

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Klasik Evler
vanetta mutfak Çankaya

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

Nötr renklerin ağırlıklı kullanıldığı cephelerde, renk dengesi oluşturmak açısından sıcak renklerin kullanımına olanak tanınır. Geleneksel kırma çatı modeliyle modern mimari çözümleri bir araya getiren ev ayrıca havuz keyfi sunuyor. Birçok insanın hayallerini süsleyebilecek bir yapı.

8. Orman içinde modern bir yapı

VIVOOD Landscape Hotel, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Minimalist Evler
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

VIVOOD Landscape Hotel

SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Modern yapısıyla ve içinde bulunduğu çevre ile uyumlu tasarımı dikkat çekiyor. Ferah ve esintili bir orman havasını tercih edenlerin ilgisini çeken bu yapının cephesinde ahşap ve cam materyaller kullanılmış. Geniş cam pencereleri aracılığıyla doğa ile bütünleşen iç mekan anlayışı hakim.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mütevazı yaşamı sevenler için 6 minik ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Tuğla kullanılarak yapılmış 15 dekorasyon örneği
Bu ev projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler