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Bartın'da bir firmadan herkese ilham verecek 8 orijinal ev

Meral Eser Meral Eser
Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
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Ülkemizde inşaat sektörü gelişme kaydediyor ve geleneksel öğelerle modern çizgileri bir araya getiren farklı stillerde örneklere rastlıyoruz. Modern stil çözümlerle tasarlanan ve konfor sunan evler, ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. homify'da Türkiye'den farklı stil ve tarzlarda ilgi çeken projelere yer verdik. Bu yazımızda Bartın'da bulunan Murat Kaya Mimarlık Ltd. Şti. imzası taşıyan, herkese ilham verecek 8 orijinal ev projesini derledik.

1. Amerikan tipi evler

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Apartman tipi dairelerden sıkılanlar için müstakil konut avantajları epey fazla. Bahçe içinde Amerikan tipi özellikler taşıyan yapılar oldukça ilgi görüyor. Çatı formu, verandası ve ahşap giydirme cephesi ile dikkat çeken bu yapılar, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak muntazam yaşam alanları sunuyor. Giydirme cephede suni ya da doğal ahşap malzeme kullanılabileceği gibi, farklı renk ve doku alternatiflerini kullanma olanağı sunuyor.

2. Sıcak atmosfer

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Cam korkuluklar ve natürel renklerin cephede tercih edildiği bu yapı bulunduğu çevre ile uyum sağlayan cephe kaplaması renklerine sahip. Natürel renklerin doğa ile uyumlu alternatifleri huzur veren bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Doğal ışığı muntazam alan cam kapı ve pencereler iç mekanda ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturuyor.

3. Konforlu ve rahat

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Teras konforu sunan bu evin geniş bir bahçe alanı  mevcut. Beyazlara bürünen cephe oldukça etkileyici. Peyzaj mimarisine özen gösterilen bu projede, teras keyfini çıkarmak için gerekli ihtiyaçlar düşünülmüş. Şık aydınlatma aksesuarları ile ışıl ışıl bir cepheye sahip olacak bu ev huzur veren bir atmosfere sahip.

4. Natürel renklerle şık bir cephe

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Toprak renkleri ile beyazın uyumuyla göze hitap eden bir cephe. Eğer sıcak renkler ilginizi çekiyor ve doğal çevre ile uyumlu bir yapı inşa etmek istiyorsanız natürel doku ve renklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.

5. Şık bir malikane

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Cephelere hareket katmak ve iç mekanda doğal ışığı muntazam alan ortak yaşam alanları dizayn etmek için, köşelerin akılcı çözümlerle dizayn edilmesi fonksiyonel özellikler katıyor. Bu yapıda giydirme cephe malzemelerinde renk ahengi, çokgen form ve saçaklar dikkat çekiyor.  

6. Geniş ve ferah bir ev

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Eğer apartman hayatı artık sıkıyor ve geniş bir evin konforlu yaşam şartlarını arıyorsanız bu ev size ilham verebilir. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bu evde aydınlık bir cephe, geniş pencereler dizayn edilmiş. Ferah bir atmosfer arayışı ve konforlu yaşam alanları arayanların ilgisini cezbedebilir.

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7. Cephede simetri unsuru

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Eğer göze hitap eden bir cephe dizayn etmek istiyorsanız, simetri unsuru ile uyum ve ahenk yakalamak ilginizi çekebilir. Beyaz giydirme cephe kaplaması ile balkonlarda sütunların tasarlandığı bu yapıda pencereler normal kat planlarında simetri unsuruna göre dizayn edilmiş. Ayrıca bahçe duvarı için natürel öğelerle doğal taş kullanılmış.

8. Geleneksel izlerle modern bir yapı

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Geleneksel çatı formu ve giydirme cephesi ile bünyesinde teras ve garaj barındıran bu yapı birçok insanın hayallerini süsleyebilir. Nitekim apartman dairelerinde yaşayanlar için park sorunu büyük hezimet. Aydınlık ver ferah atmosferiyle bahçe içine yerleşen bu evin çatısıyla uyumlu bir giriş saçağı mevcut. Ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek huzur dolu bir ev.

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