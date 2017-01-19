Bartın'da bir firmadan herkese ilham verecek 8 orijinal ev

Geleneksel çatı formu ve giydirme cephesi ile bünyesinde teras ve garaj barındıran bu yapı birçok insanın hayallerini süsleyebilir. Nitekim apartman dairelerinde yaşayanlar için park sorunu büyük hezimet. Aydınlık ver ferah atmosferiyle bahçe içine yerleşen bu evin çatısıyla uyumlu bir giriş saçağı mevcut. Ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek huzur dolu bir ev.

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