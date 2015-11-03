Sahip olduğum ilk daireyi nasıl döşeyebilirim?

Uzun yıllar koyunca kiracı olarak oturdunuz, kah kendi isteğinizle kah mecburen birçok ev değiştirdiniz ve en sonunda kariyeriniz ve maddi, sosyo-ekonomik durumunuz artık kendi evinizin sahibi olmanıza izin veriyor. Bu hiç şüphe yok ki çok güzel bir haber lakin bu güzel haber beraberinde tatlı bir telaşı da getiriyor: Sahip olduğum bu ilk evi nasıl dekore edeceğim?
İstediğiniz gibi bir eve sahip olduktan sonra onun içini döşemek, kuşkusuz kiralık bir eve göre daha kolaydır. Yapacağınız değişiklikleri ve dekorasyonu uzun vadeli ve kalıcı olarak kullanacağınızı bilmek size dekorasyon konusunda daha geniş bir hareket alanı ve özgürlük sağlayacaktır. Evin şeklini istediğiniz gibi değiştirebilecek, belki bir duvarı yıktıracak veya yeni yeni başka düzenlemelere gidebileceksiniz. Bu sınırsız özgürlük ve hareket alanının beraberinde bazı zorlukları da getirmesi kaçınılmaz oluyor. Sınırsız alternatifler içinde kaybolmak ve bundan dolayı karar verme aşamasında büyük zorluklar ve zaman kayıpları yaşamak, doğru ve içinize sinecek renk ve tarz uyumlarını yakalayamamak bahsettiğimiz zorluklardan sadece birkaç tanesi. İşte biz de bu yazımızda sizlerin bu tatlı heyecanınız sırasında yaşayabileceğiniz zorluklar karşısında çözüm önerileri getirmeye ve sitemizdeki görsel örnek modeller yardımıyla çeşitli ve yeni ilham ve fikirler sağlamaya çalışacağız. Sitemiz ve yazılarımız yardımıyla hem yurtdışında konumuzla ilgili ne gibi gelişmeler yaşanıyor takip edebilir hem de ülkemizin başarılı tasarımcı ve iç mimarlarının ürünleriyle tanışabilirsiniz. Bir evi sıfırdan alıp döşemek hiç de kolay bir iş değildir, bu nedenle uzmanların görüşlerinden faydalanmak doğru ve başarılı dekorasyonları yakalamda anahtar bir rol oynamaktadır.
Bir ev dekore edilirken kuşkusuz bilinmesi gereken ilk şeylerden biri o daireyi kimin ya da kimlerin ve kaç kişinin kullanacağıdır. Hatta evinize misafir kabul sıklığınız dahi, oturma odasındaki koltuk sayısından, yemek masasının büyüklüğüne kadar birçok konuda belirleyici olabilmektedir. Tek başına yaşayan bir kişinin dairesiyle bir çekirdek ailenin yaşayacağı dairenin aynı prensiplerle dekore edilemeyeceği bir gerçektir. Örneğin; Ankara kökenli firmalarımızdan Logos Mimarlık’ın tasarladığı bu oturma odası, koltuk takımlarından ve odanın büyüklüğünden anlaşıldığı kadarıyla bir aileye hitap ediyor. Modern tarzın hayranları için güzel bir örnek teşkil eden görselimiz bir evi dekorasyona başlarken ortaya çıkan ikinci soru ya da etkeni gündeme getiriyor. Ev hangi tarzda dekore edilecek? Bu konuda zaten bir tercihe sahipseniz hiç şüphe yok ki işiniz daha kolaylaşacaktır. Eğer değilseniz sitemizde ufak bir gezintinin işinizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz.
Daha önceki pek çok yazımızda da belirttiğimiz gibi mutfaklar artık geleneksel dönemlerde olduğu gibi yemeklerin sadece hazırlanıp pişirildiği mekanlar olmaktan çıktılar, artık başkaca fonksiyonları da yerine getiriyorlar. Yemekler sadece pişmiyor, aynı zamanda çoğu zaman mutfakta yeniyor, bu durum mutfakları ev içi sosyalleşme açısından da önemli mekanlar haline getirdi. Bunda hiç kuşkusuz ağırlığı şehirli sınıflar arasında hızla artan gastronomi, yani içme kültürünün de büyük etkisi var. Bu yüzden mutfak dekorasyonunun genel dekorasyondaki öenmi giderek daha fazla artıyor. Ancak mutfağınızı tasarlarken de kaçınılmaz olarak mutfağınızın ebatlarıyla bağlı olacaksınız. Yine de en mütevazi mutfakları dahi keyifle zaman geçirilen yerler haline getirebilirsiniz. Mutfak konusu; yağ, buhar, kir ve bunlara karşı alınacak önlemler gibi bazı teknik detayları da içerdiğinden ince elenip sık dokunulması gereken bir konudur, özellikle de mutfağınız Amerikan tarzı mutfaksa, yani başka bir yaşam alanıyla iç içeyse bu konu bir kat daha önem kazanmaktadır.
Doğru renk uyumunu yakalamak, dekorasyonun en can alıcı, en hayati noktalarından biridir. Doğru renk uyumu, özü itibarıyle sıradan olan bir dekorasyonu ufacık bir dokunuşla mükemmel hale getirebilir. Renk uyumu yakalamak konusunda fantaziye kaçmayıp işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, bu konuda ‘politik’ renkler olan siyah, beyaz, kahverengi ama özellikle ve özellikle griye yönelebilirsiniz. Gri renk dekorasyonda hemen hemen hiçbir zaman sırıtmayan bir renktir. Ancak iddialı dekorasyonları seven, hayatında bolca renklilik isteyen, değişik ve sıradışı tasarımlara açık birisiyseniz elbette birbirinden parlak renkler de kullanabilirsiniz, tamamen size kalmış. Özellikle bir koyu bir açık rengin ağırlığı oluşturduğu ve kontrast dediğimiz uygulama son zamanalarda iyice popüler bir hale geldi ki, başarılı örneklerinin estetiği üst boyutlara taşıdığını belirtmek gerek.
Bir evin ihtiyacı hiçbir zaman bitmez, bu bir gerçek. O yüzden sürekli ev için yeni birşeyler almak zorunda olduğunuz gerçeğini kabullenmelisiniz. Fakat yeni bir eve sahip olunduğunda ilk etapta, en temel alınması gerekenler nelerdir? Bu sorunun cevabını da elbette kişisel tercihler belirler ancak aksesuar tarzı şeylerden önce, pratikte iş görecek olan temel alet ve edevatı almak şüphesiz daha yerinde olacaktır. Bir insanın en önemli ihtiyacı da beslenme olduğuna göre bu konuda başı çeken mutlaka mutfakla ilgili araç gereçler olacaktır. Yeni taşınmanın getirdiği aksaklık ve yapılması gerekenler nedeniyle iyi bir takım çantasına sahip olmanızın da büyük önem taşımakta olduğunu belirtelim.
Bir dairenin aydınlatmasının başarısı dekorasyonun genel estetiğini belirlemede çok önemli bir rolü olması gibi göze hitap eden fonksiyonu dışında insan psikolojisini etkileme gibi belki de daha önemli bir etkisi de vardır. Yatak odanızda daha loş bir aydınlatma tercih etmeniz sağlıklı ve kaliteli bir uyku için gerekliyken, çalışma odanızın göz sağlığınıza zarar vermeyecek şekilde aydınlatılması bir elzemdir. Lamba satın alırken rol oynayan bir diğer mevzu ise elbette bütçenizi ilgilendiren unsurlardır. Teknolojinin gelişmesi sayesinde artık çok fazla enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma elemanları ve ampuller sayesinde cüzdanınıza bir nefes aldırmanız mümkün.
‘Do It Yourself’ yani ‘Kendin Yap’ projeleri aynen yukarıda aydınlatma hususunda bahsettiğimiz gibi cebini düşünenler için uygun seçenekler sunan yeni bir akım. Esasen prensip olarak annelerimizin geleneksel, ev ekonomisine katkı mantığıyla, hemen hemen hiçbir şeyi çöpe atmadan onları başka şekillerde kullanma alışkanlığını andırıyor. Ayrıca sadece tasarruf amaçlı değil, hoş vakit geçirmek, dinlenmek, kısacası hobi olarak da düşünülebilecek bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. ‘Kendin Yap’ konusunu merak ediyor ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Yeni başlayanlar için kolay Kendin Yap projeleri’ başlığını taşıyan yazıya da bir göz atabilirsiniz.
Her ne kadar yeni bir eve taşınmak hoş bir heyecan olsa da birçok kişi taşınma eylemini pek sevmez, taşınmak demek hemen her zaman eşyaların kırılma-dökülme stresi, yorgunluk, masraf vs. ile eş anlamlıdır. Bu zor işi kolaylaştırmak için artık birçok nakliye firması hizmetinizde. Eşyalarınızı yeni evinize taşıdıktan sonları onları evin içinde yerleştirirken hoşça zaman geçirmek için arkadaşlarınızı davet edip hem onların yardımından ve fikirlerinden faydalanabilir hem de taşınma işini zevkli bir hale dönüştürebilirsiniz. Belki de size son görselimizde olduğu gibi taşınma telaşından anı olarak kalacak bir hediye saksı da gelebilir.