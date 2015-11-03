Sahip olduğum ilk daireyi nasıl döşeyebilirim?

Uzun yıllar koyunca kiracı olarak oturdunuz, kah kendi isteğinizle kah mecburen birçok ev değiştirdiniz ve en sonunda kariyeriniz ve maddi, sosyo-ekonomik durumunuz artık kendi evinizin sahibi olmanıza izin veriyor. Bu hiç şüphe yok ki çok güzel bir haber lakin bu güzel haber beraberinde tatlı bir telaşı da getiriyor: Sahip olduğum bu ilk evi nasıl dekore edeceğim?

İstediğiniz gibi bir eve sahip olduktan sonra onun içini döşemek, kuşkusuz kiralık bir eve göre daha kolaydır. Yapacağınız değişiklikleri ve dekorasyonu uzun vadeli ve kalıcı olarak kullanacağınızı bilmek size dekorasyon konusunda daha geniş bir hareket alanı ve özgürlük sağlayacaktır. Evin şeklini istediğiniz gibi değiştirebilecek, belki bir duvarı yıktıracak veya yeni yeni başka düzenlemelere gidebileceksiniz. Bu sınırsız özgürlük ve hareket alanının beraberinde bazı zorlukları da getirmesi kaçınılmaz oluyor. Sınırsız alternatifler içinde kaybolmak ve bundan dolayı karar verme aşamasında büyük zorluklar ve zaman kayıpları yaşamak, doğru ve içinize sinecek renk ve tarz uyumlarını yakalayamamak bahsettiğimiz zorluklardan sadece birkaç tanesi. İşte biz de bu yazımızda sizlerin bu tatlı heyecanınız sırasında yaşayabileceğiniz zorluklar karşısında çözüm önerileri getirmeye ve sitemizdeki görsel örnek modeller yardımıyla çeşitli ve yeni ilham ve fikirler sağlamaya çalışacağız. Sitemiz ve yazılarımız yardımıyla hem yurtdışında konumuzla ilgili ne gibi gelişmeler yaşanıyor takip edebilir hem de ülkemizin başarılı tasarımcı ve iç mimarlarının ürünleriyle tanışabilirsiniz. Bir evi sıfırdan alıp döşemek hiç de kolay bir iş değildir, bu nedenle uzmanların görüşlerinden faydalanmak doğru ve başarılı dekorasyonları yakalamda anahtar bir rol oynamaktadır.