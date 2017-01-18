Bu mutfakları görünce sizinkini yeniden düzenlemek isteyeceksiniz: 9 şahane tasarım

Klasik stil dekorasyon detaylarda zarafet unsurları taşır. Kontrast oluşturan mutfak dolapları ve mermer tezgah doku ve renkleri ile göze hitap ediyor. Mutfağınızı aksesuarlar, zarif perde modelleri ve şık bir avize modeli ile bambaşka bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarz ilişkisi ile renk, desen ve doku ahenklerini göz önüne almanızı tavsiye ederiz.

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