현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Bu mutfakları görünce sizinkini yeniden düzenlemek isteyeceksiniz: 9 şahane tasarım

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfak dekorasyonunu daha işlevsel hale getirmek pratiklik sağlar ve zaman kaybını önler. Yemek alanı ile tezgah ilişkisi göz önünde bulundurularak daha kullanışlı bir mutfak düzenleyebilir, mutfağınızın eksiklerini gözden geçirebilirsiniz. Göze hitap eden bir mutfak düzeni oluşturmak için stil, tarz, renk, dokular ve benzeri detayları göz önüne almalısınız. Kendinizi daha iyi hissettiren ve beğenilerinize hitap eden yer evinizdir. Bu yazımızda birbirinden güzel mutfak örneklerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1.Beyaz dolaplar, ahşap tezgah

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Evinizde değişim yapmak istiyorsanız mutfak konforu ön plana alabilir, ferah ve içinizi ısıtan bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Özellikle geniş ve büyük bir alana sahip olmayan mutfaklarda açık renk zeminlerin derinlik katan işlevi olduğu bilinmektedir. Daha geniş ve ferah bir görünüm sağlarken ahşabın sıcaklığını diğer mutfak elemanları ve mobilyalarda kullanabilirsiniz. Ferah ve şık bir mutfak.

2. Amerikan tarzı şık bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Açık mutfaklar ferah ve geniş alanlar sunar. Oturma alanı ile mutfak için ayrılan alanı bölücü duvara gerek kalmadan işlevlerine göre ayırarak dizayn edebilirsiniz. Dekoratif açık raf sistemleri aracılığıyla oturma alanı ile mutfak alanını görevlerine göre ayırırken, alanı küçültmeden daha ferah bir atmosfere kavuşabilirsiniz.

3. Ahşap dokular ve renklerin uyumu

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Garaj / Hangar
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Eğer mutfağınıza hareket katmak istiyorsanız ve bunu yaparken daha sıcak bir atmosfer oluşturma amacınız varsa, ahşabın sıcaklığı ve renklerin dilinden faydalanabilirsiniz. Mutfak tezgahı ile uyumlu duvar kaplamasında sıcak renkler ve desenler kullanılmış. Mutfak alanını oturma alanından duvarsız ayırmanın başka bir yolu olarak mutfak alanını sınırlarını belirleyen ahşap duvar kaplaması sayılabilir.

4. Tam donanımlı modern mutfak

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects Modern Mutfak
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects

Beyaz ve gümüş rengin hakim olduğu bu mutfak modern stil öğelerle tam donanımlı dizayn edilmiştir. Birçok insanın hayallerini süsleyen bu mutfakta dekoratif öğelere yer verilmiş, genel atmosferle benzer dil taşıyan malzeme, doku ve renkler kullanılmıştır.

5. Sepetlerle dizayn edilen açık raf sistemleri

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Dilerseniz muhafaza edilecek eşyaların ebatlarına göre sepetler kullanabilir, açık raf dizaynını göze hitap edecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Ahşap raf sistemleri ile krem rengi sepetler muntazam uyum ve ahenk oluşturacaktır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

6. Muntazam ışıklandırma

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras Modern Mutfak
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Beyazlara bürünen mutfaklar her zaman zarif çizgiler taşır. Muntazam ışıklandırma ve mavi kombinasyonu ile göz alıcı bir mutfak atmosferi oluşturuyor. Geniş ve büyük tezgahlara sahip olmayabilirsiniz. Fakat birkaç unsurla çarpıcı ve etkileyici bir mutfağınız olabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Rustik stil öğeler

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Rustik Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Eğer mutfağınızda natürel dokuları kullanmak ilginizi çekiyorsa, rustik stil öğelerle mermerin ve ahşabın buluştuğu bu mutfak size hitap edebilir. Doğal malzemelerin kaplamalar ve aksesuarlarda kullanımı, dönemsel izler taşıyan aksesuarlar mutfağınızda bambaşka bir atmosfer oluşturabilir.

8. Tek hamle ile kaybolan mutfak

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Eğer eviniz yeterince büyük ve geniş değilse endişe etmeyin. Modern stil çözümlerle mutfak ihtiyacını küçük bir alanda karşılayabilir, ihtiyaç duyulmadığında kapaklarını kapayarak ev düzeni sağlayabilirsiniz. Mutfak tezgahı, eviye, fırın, dolap ve raf sistemleri barındıran bu mutfak küçük bir alanda büyük çözümler sağlıyor.

9. Oryantal dokunuşlar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Klasik stil dekorasyon detaylarda zarafet unsurları taşır. Kontrast oluşturan mutfak dolapları ve mermer tezgah doku ve renkleri ile göze hitap ediyor. Mutfağınızı aksesuarlar, zarif perde modelleri ve şık bir avize modeli ile bambaşka bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarz ilişkisi ile renk, desen ve doku ahenklerini göz önüne almanızı tavsiye ederiz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük ama şıkır şıkır 7 mutfak’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Göz kamaştırıcı bir giriş tasarlamak hiç de zor değil!
Bu mutfakları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler