Bu mutfakları görünce sizinkini yeniden düzenlemek isteyeceksiniz: 9 şahane tasarım

Mutfak dekorasyonunu daha işlevsel hale getirmek pratiklik sağlar ve zaman kaybını önler. Yemek alanı ile tezgah ilişkisi göz önünde bulundurularak daha kullanışlı bir mutfak düzenleyebilir, mutfağınızın eksiklerini gözden geçirebilirsiniz. Göze hitap eden bir mutfak düzeni oluşturmak için stil, tarz, renk, dokular ve benzeri detayları göz önüne almalısınız. Kendinizi daha iyi hissettiren ve beğenilerinize hitap eden yer evinizdir. Bu yazımızda birbirinden güzel mutfak örneklerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Evinizde değişim yapmak istiyorsanız mutfak konforu ön plana alabilir, ferah ve içinizi ısıtan bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Özellikle geniş ve büyük bir alana sahip olmayan mutfaklarda açık renk zeminlerin derinlik katan işlevi olduğu bilinmektedir. Daha geniş ve ferah bir görünüm sağlarken ahşabın sıcaklığını diğer mutfak elemanları ve mobilyalarda kullanabilirsiniz. Ferah ve şık bir mutfak.
Açık mutfaklar ferah ve geniş alanlar sunar. Oturma alanı ile mutfak için ayrılan alanı bölücü duvara gerek kalmadan işlevlerine göre ayırarak dizayn edebilirsiniz. Dekoratif açık raf sistemleri aracılığıyla oturma alanı ile mutfak alanını görevlerine göre ayırırken, alanı küçültmeden daha ferah bir atmosfere kavuşabilirsiniz.
Eğer mutfağınıza hareket katmak istiyorsanız ve bunu yaparken daha sıcak bir atmosfer oluşturma amacınız varsa, ahşabın sıcaklığı ve renklerin dilinden faydalanabilirsiniz. Mutfak tezgahı ile uyumlu duvar kaplamasında sıcak renkler ve desenler kullanılmış. Mutfak alanını oturma alanından duvarsız ayırmanın başka bir yolu olarak mutfak alanını sınırlarını belirleyen ahşap duvar kaplaması sayılabilir.
Beyaz ve gümüş rengin hakim olduğu bu mutfak modern stil öğelerle tam donanımlı dizayn edilmiştir. Birçok insanın hayallerini süsleyen bu mutfakta dekoratif öğelere yer verilmiş, genel atmosferle benzer dil taşıyan malzeme, doku ve renkler kullanılmıştır.
Dilerseniz muhafaza edilecek eşyaların ebatlarına göre sepetler kullanabilir, açık raf dizaynını göze hitap edecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Ahşap raf sistemleri ile krem rengi sepetler muntazam uyum ve ahenk oluşturacaktır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Beyazlara bürünen mutfaklar her zaman zarif çizgiler taşır. Muntazam ışıklandırma ve mavi kombinasyonu ile göz alıcı bir mutfak atmosferi oluşturuyor. Geniş ve büyük tezgahlara sahip olmayabilirsiniz. Fakat birkaç unsurla çarpıcı ve etkileyici bir mutfağınız olabilir.
Eğer mutfağınızda natürel dokuları kullanmak ilginizi çekiyorsa, rustik stil öğelerle mermerin ve ahşabın buluştuğu bu mutfak size hitap edebilir. Doğal malzemelerin kaplamalar ve aksesuarlarda kullanımı, dönemsel izler taşıyan aksesuarlar mutfağınızda bambaşka bir atmosfer oluşturabilir.
Eğer eviniz yeterince büyük ve geniş değilse endişe etmeyin. Modern stil çözümlerle mutfak ihtiyacını küçük bir alanda karşılayabilir, ihtiyaç duyulmadığında kapaklarını kapayarak ev düzeni sağlayabilirsiniz. Mutfak tezgahı, eviye, fırın, dolap ve raf sistemleri barındıran bu mutfak küçük bir alanda büyük çözümler sağlıyor.
Klasik stil dekorasyon detaylarda zarafet unsurları taşır. Kontrast oluşturan mutfak dolapları ve mermer tezgah doku ve renkleri ile göze hitap ediyor. Mutfağınızı aksesuarlar, zarif perde modelleri ve şık bir avize modeli ile bambaşka bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarz ilişkisi ile renk, desen ve doku ahenklerini göz önüne almanızı tavsiye ederiz.
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