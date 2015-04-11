Rustik banyolar

Rustik'i tarif etmeye çalışsak tek bir tanım yeterli olmazdı diye düşünüyoruz. Köken itibariyle İngilizce
rural kelimesinden gelen kelime, köy zevklerini yansıtan tarzlar için kullanılıyor. Bunun yanı sıra rustik, işlenmemiş malzemeden, ham görünümlü mobilya ve aksesuarların kullanımıyla oluşan mekanları tanımlamak için de kullanılan bir sıfat. Genel itibariyle sıva ve boya kullanılmadan ham haliyle bırakılan duvarlar, açık kiriş, kolon ve kornişlerin tercih edildiği rustik tarzda, anahtar sözcük doğal malzeme olarak karşılık buluyor.
Türkiye'de çok yaygın olmayan rustik tarzı, İngiltere'de sıkça görmek mümkün. Kır evlerinin derme çatma havasını şehir hayatına da estetik biçimde taşıyan rustik tarz, ülkemizde yavaş yavaş rağbet görmeye başlıyor. Bu yazımızda yerli tasarımcıların elinden çıkmış, içinde rustik özellikler barındıran banyoları değerlendirmeye karar verdik. Siz de doğal olana ve eskiye karşı bir özlem duyuyorsanız bu yazımız ilginizi fazlasıyla çekebilir. Haydi hazırsanız başlayalım.
Hande Köksal iç mimari tasarımları yapmayı çok seven bir mimar. Tüm projelerinde başarılı mühendis, usta ve peyzajcılarla işbirliği yapan Köksal, doğal malzeme kullanımına da önem veriyor. Resimde gördüğünüz banyo da başarılı mimarın imzasını taşıyan bir villaya ait.
Banyo her ne kadar tam olarak rustik bir banyo olmasa da kullanılan malzemenin doğallığıyla rustik izler barındırıyor. Lavabo dolapları ve ayna çerçevesinde kullanılan masif ahşabın yanı sıra,kullanılan doğal mermer de banyonun dikkat çekici malzemelerinden biri. Bu banyoda doğallığın tadını çıkararak günün yorgunluğundan arınmak mümkün.
Bazı tasarımcı ve üreticiler tek bir alanda uzmanlaşıp, o alanda trend belirleyici olma yolunu tercih ediyorlar. Maestra Bathroom Furniture da bu tarz firmalardan birisi. İstanbul'da bulunan firma, yalnızca banyo tasarımına yoğunlaşıyor ve bu yoğunlaşmanın meyvesini de müşteri memnuniyetiyle topluyor.
Resimde gördüğünüz banyo modeli firmanın bu seneki koleksiyonunda bulunan Gofrato isimli model. Bu banyo da tam olarak rustik bir anlayışla tasarlanmamış olsa da lavabo, yanındaki dolap ve yerdeki platformda kullanılan ahşabın doğallığıyla rustik izler taşıyor. Banyo mobilyalarının monte edildiği duvar da tuğla dokusuyla rustik bir izlenim oluşturuyor.
1967'den beri İstanbul Ümraniye'de hizmet veren Zafer Mimarlık ve Mobilya Sanayi, özellikle mutfak ve banyo tasarımlarındaki başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren bir şirket. Resimde gördüğünüz banyo da şirketin Peleseng modeli. Koyu renkli lamine kaplama banyo, rustik elementlerle tasarlanmış bir banyoda da çok uyumlu bir kompozisyon oluşturabilir.
Homify'ın en başarılı uzmanlarından bir de projelerini sıkça yazılarımızda konu etiğimiz Kerim Çarmıklı. Çarmıklı İstanbul'un en seçkin semtlerinde tasarladığı villalarla İstanbul cemiyet hayatında tanınan bir tasarımcı.
Eğitimini Amerika'da tamamlayan başarılı iç mimarın Arnavutköy'de tasarladığı bir villaya ait banyonun resmini görüyorsunuz. En ince ayrıntısına kadar ahşabın kullanıldığı banyo bu doğal malzeme seçimiyle rustik etkiler barındırıyor.
Ankara merkezli Nuevo Tasarım yarattığı konutlar kadar iş yeri ve otel tasarımlarında da oldukça başarılı bir performans çiziyor. Firmanın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da müşterileri bulunuyor. Resimde gördüğünüz banyo da firmanın yurt dışında bulunan bir otelin süit dairesi için yaptığı bir tasarım.
Her ne kadar rustik tarzın sadeliğinden uzak, gösterişli ve ışıl ışıl bir banyo olsa da, banyoda kullanılan ahşap ve doğal taşlar tasarımcının rustik tarzdan etkilendiğini söylememiz için yeterli bir done oluşturuyor.
Bu banyoda yıkanmanın çok keyifli olacağına hiç şüphe yok.