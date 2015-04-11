Rustik banyolar

Rustik'i tarif etmeye çalışsak tek bir tanım yeterli olmazdı diye düşünüyoruz. Köken itibariyle İngilizce rural kelimesinden gelen kelime, köy zevklerini yansıtan tarzlar için kullanılıyor. Bunun yanı sıra rustik, işlenmemiş malzemeden, ham görünümlü mobilya ve aksesuarların kullanımıyla oluşan mekanları tanımlamak için de kullanılan bir sıfat. Genel itibariyle sıva ve boya kullanılmadan ham haliyle bırakılan duvarlar, açık kiriş, kolon ve kornişlerin tercih edildiği rustik tarzda, anahtar sözcük doğal malzeme olarak karşılık buluyor.

Türkiye'de çok yaygın olmayan rustik tarzı, İngiltere'de sıkça görmek mümkün. Kır evlerinin derme çatma havasını şehir hayatına da estetik biçimde taşıyan rustik tarz, ülkemizde yavaş yavaş rağbet görmeye başlıyor. Bu yazımızda yerli tasarımcıların elinden çıkmış, içinde rustik özellikler barındıran banyoları değerlendirmeye karar verdik. Siz de doğal olana ve eskiye karşı bir özlem duyuyorsanız bu yazımız ilginizi fazlasıyla çekebilir. Haydi hazırsanız başlayalım.