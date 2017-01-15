70 bin TL' ye şahane prefabrik konut

Ev inşa etmek çok maliyetli bir süreç olduğu için günümüzde daha ekonomik ve daha kullanışlı ev modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerden biri de prefabrik ev modeli olarak hayata geçirilmiş ve geliştirilerek bir çiftlik evi olarak kullanabileceğiniz iki katlı ve fonksiyonel prefabrik evler olarak tercih edilen evlerdir. Homify prefabrik ev modelleri sayfasında yer alan bu ev modeli verandaya, balkona, bahçeye, modern yaşam alanlarına ve modern çatı sistemine sahiptir. Toplam da metrekare alana kurulu olan bu ev modeli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alıyor. Bu bölge de oldukça fazla tercih edilmesinin en temel sebebi ise çok düşük maliyetlere inşa ediliyor olmasıdır. Hem şık hem modern hem de uygun bütçeli olan bu prefabrik evi yakından inceleyelim.
İki katlı prefabrik bir ev modeli olan bu evi yakından incelediğimizde geniş bir verandaya sahip olduğunu ve verandanın üst kısmında geniş bir balkona sahip olduğunu görüyoruz. Veranda dekoratif bahçeden zarif bir tasarıma sahip korkuluklar ile ayrılmış. Genel olarak dış cephenin tamamı beyaza boyanmış ve pencere, kapı çerçeveleri koyu renkli ahşap rengine boyanarak beyaz ve koyu renk bütünlüğü ön plana çıkarılmış. Bindirme çatısı ve kırmızı kiremitleri ile dış cephe oldukça zarif ve şık bir dekorasyona sahip olmuş.
Uygun bütçeli prefabrik eve ait olan planlar incelendiğinde evin çok basit bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Zemin kat ve üst kat olarak iki farklı planda hayata geçirilen bu ev yaşam alanları için ihtiyaç duyulan tüm özelliklere sahip. Her iki katta da banyo ve tuvalet yer alırken alt kat geniş bir salona sahip. Bu salon aynı zamanda yaşam alanı olarak da dekore edilmiş, mutfak ve oturma odası aynı alanda dekore edilerek Amerikan mutfak tarzında bir mutfak hayata geçirilmiş.Perspektif açılarına baktığınızda prefabrik evin her iki katta da tip uygulamalara yer verildiğini görebilirsiniz.
Evin ön cephesi detaylı incelendiğinde tüm detayların özenle tasarlandığını görebilirsiniz. Tüm uygulamalar için kaliteli malzemeler kullanılmış olup her detay özenle hayata geçirilmiş ve tüm bu işlemler sonucunda 105 metrekarelik iki katlı dubleks ev 70 bin liraya mal edilmiştir. Bir evin inşa süresi ve maliyeti göz önüne alındığında sonuç olarak ortaya çıkan şık ve dekoratif bu ev bütçenizi fazlası ile koruyor ve kazanç sağlamanızı sağlıyor. Veranda ve balkona uygulanan korkuluklar ve pencerelerde kullanılan ahşaplar hem dekoratif özellikli hem de kaliteli malzemeler olduğu için evin dış cephesi insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip olmuş. Bu kadar düşük bir bütçe ile bu kadar uygun bir ev ortaya çıkarılması büyük bir başarı olarak kabul edilebilir.
Düşük bütçeli bir ev olmasına karşın alt katta bir mutfak bir salon bir tuvalet ve banyosu olması, üst katta da yaşam alanları ve banyonun yer alması ev sahiplerinin ihtiyaç duyacağı her şeyi karşıladığını gösteriyor. Geniş bir verandası olması şık bir peyzaja sahip bahçesi ve teras mobilyaları ile her anlamda kusursuz olan prefabrik ev maliyeti ile de insanı etkiliyor. Ayrıca pencereler üzerinde demir şebekelerin yer alması da güvenlik açısından insana güven veriyor. Her detayı kusursuz olan bu ev hepimizin sahip olmak istediği bir ev modelidir.