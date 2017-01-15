70 bin TL' ye şahane prefabrik konut

Ev inşa etmek çok maliyetli bir süreç olduğu için günümüzde daha ekonomik ve daha kullanışlı ev modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerden biri de prefabrik ev modeli olarak hayata geçirilmiş ve geliştirilerek bir çiftlik evi olarak kullanabileceğiniz iki katlı ve fonksiyonel prefabrik evler olarak tercih edilen evlerdir. Homify prefabrik ev modelleri sayfasında yer alan bu ev modeli verandaya, balkona, bahçeye, modern yaşam alanlarına ve modern çatı sistemine sahiptir. Toplam da metrekare alana kurulu olan bu ev modeli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alıyor. Bu bölge de oldukça fazla tercih edilmesinin en temel sebebi ise çok düşük maliyetlere inşa ediliyor olmasıdır. Hem şık hem modern hem de uygun bütçeli olan bu prefabrik evi yakından inceleyelim.