70 bin TL' ye şahane prefabrik konut

Düşük bütçeli bir ev olmasına karşın alt katta bir mutfak bir salon bir tuvalet ve banyosu olması, üst katta da yaşam alanları ve banyonun yer alması ev sahiplerinin ihtiyaç duyacağı her şeyi karşıladığını gösteriyor. Geniş bir verandası olması şık bir peyzaja sahip bahçesi ve teras mobilyaları ile her anlamda kusursuz olan prefabrik ev maliyeti ile de insanı etkiliyor. Ayrıca pencereler üzerinde demir şebekelerin yer alması da güvenlik açısından insana güven veriyor. Her detayı kusursuz olan bu ev hepimizin sahip olmak istediği bir ev modelidir.