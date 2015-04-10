Gerek evde beslediğiniz kuşlar için kullanabileceğiniz gerekse de balkonunuza gelen güvercinlere yuva olması için satın alabileceğiniz çok şirin ve birbirinden güzel kuş evlerini tanıtmak istiyoruz sizlere. Hayanseverlerin sokak kedileri ve köpekleri için belli noktalara mama ve su bıraktığını biliyoruz. Eminiz hayvansever okurlarımız bu kuş evlerini görünce sahipsiz güvercinler ve serçeler için de harekete geçip balkonları için bir tane satın alacaklardır.

Bu birbirinden güzel kuş evleri tek bir firmanın koleksiyonundan seçildi. Ahşabı pek çok alanda ustaca bir esere dönüştüren Konut Ahşap kuş evlerinin yanı sıra çok şirin ahşap saksılar, ahşap evler, pergolalar, kısacası ahşaptan yapılabilecek aklınıza gelen her şeyi yapıyor.