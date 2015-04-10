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Kuş evleri

Aydin Sanli Aydin Sanli
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Gerek evde beslediğiniz kuşlar için kullanabileceğiniz gerekse de balkonunuza gelen güvercinlere yuva olması için satın alabileceğiniz çok şirin ve birbirinden güzel kuş evlerini tanıtmak istiyoruz sizlere. Hayanseverlerin sokak kedileri ve köpekleri için belli noktalara mama ve su bıraktığını biliyoruz. Eminiz hayvansever okurlarımız bu kuş evlerini görünce sahipsiz güvercinler ve serçeler için de harekete geçip balkonları için bir tane satın alacaklardır. 

Bu birbirinden güzel kuş evleri tek bir firmanın koleksiyonundan seçildi. Ahşabı pek çok alanda ustaca bir esere dönüştüren Konut Ahşap kuş evlerinin yanı sıra çok şirin ahşap saksılar, ahşap evler, pergolalar, kısacası ahşaptan yapılabilecek aklınıza gelen her şeyi yapıyor. 

İşlemeli

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konutahsap

kuşevi

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Beyaz ve kahverengi bu kuş evinin üzerindeki figürler elle işlenmiş. Balkon demirine ya da bir ağaca asılabilen model küçük kuşlar için ideal.

Panjurlu

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Türk filmlerinin klasik repliğidir, pembe panjurlu bir evimiz olsun. Her nedense biz de romantizmle özdeşleştirilmiştir panjur. Kuşlarınızın da romantik bir meskeni olsun istiyorsanız bu panjurlu kuş evini tercih edebilirsiniz. Pembe yerine beyaz panjur kullanılan kuş evinin çatısı tıpkı bir evin çatısı gibi kiremit dokusunda ve pencerenin önündeki saksıda çiçekler açıyor.

Rustik

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Kuş evinin rustiki olur mu demeyin. Bakın işte oluyormuş. Ham ve emprenyeli ahşaptan yapılmış bu model bir masal kulübesini andırıyor.

Triplex kuş evi

Bu kuş evi kuşlara bir barınak olmaktan ziyade yem ve su ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlıyor. Aynı anda üç kuşun su içip yem yiyebileceği kuş evi bahçeye bir kazık vasıtasıyla dikiliyor. 

Globe misali

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Bu kuş evini görünce aklımda Sheakspeare'in The Globe'u canlandı. Onaltıgen yapıdaki tiyatroda ortadaki meydanda oynanan oyun ahşap yapının balkonlarından seyrediliyordu. Böyle bir kuş evi alırsanız,belki de Romeo ve Juliet'in kuşlar tarafından yorumlanan bir versiyonuna şahit olabilirsiniz.

Ham ahşap

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Bu kuş yuvası ise yukarıdaki örnekten daha çok rustik özellikler yansıtıyor. Ahşap ne emprenyeli, ne de vernikli. Üstelik rustik tarzda açıkta kalan kiriş ve kolonlar gibi bu kuş evinde de vidalar çıplak bırakılmış. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Bir köşk misali

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Bu kuş evi ise minyatür bir köşk şeklinde tasarlanmış. Öyle ki bahçesinde köpek kulübesi bile unutulmamış. Cumbalı tavan arası odasından, ana kapının üstündeki sarmaşıklığa kadar tüm ayrıntıların ince ince çalışıldığı bu kuş evi adeta Çalıkuşu'nun Feride'sinin büyüdüğü köşkü anımsatıyor. Yere bir kazıkla sabitlenen köşk, şanslı ev sahibi kuşlarını bekliyor. 

Seni yerler, yerler

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Kuşların en büyük korkusu kedilerdir. Bu kuş evinde bu durum esprili bir şekilde yorumlanmış. Kuş evi bir kedinin gövdesine benzetilmiş ve kuş eve girmek için kedinin ağzını kullanmak zorunda. Kuşlar böyle bir evi kullanmaktan imtina eder mi çok emin değiliz ama eğer çekinirlerse ustanın evi kediye benzetme konusunda ne kadar başarılı olduğunu anlamış oluruz.

Modern kümes

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Eskiden kümesler derme çatma olurdu. İki tahta kazık ve etrafını çevreleyen telden ibaret olan kümesler de zamanla değişmiş ve gelişmişe benziyor. Bugünlerde bahçeli eve sahip olmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğu şehirlerimizde, bu ayrıcalığa sahip ev sahiplerinin tavuklarının da ayrıcalıklı olması, hiç de şaşılacak bir durum değil. Mat vernik ve koruyucuyla kaplanmış ham ahşap malzemeli kümes bir iç bir de dış olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Dış mekanın etrafı tellerle çevriliyken, tavanda cam kullanılmış.

Sade nir ev

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Bu kuş evi de gösterdiğimiz ilk kuş evi gibi, ama daha sade bir tasarıma sahip. Beyaz ve mavinin hakim olduğu kuş evinde el işi süslemeler bulunuyor. 

Kütük ev

kuş evleri, konutahsap konutahsap
konutahsap

kuş evleri

konutahsap
konutahsap
konutahsap

Bu kuş evi ise bir kütük ev biçiminde tasarlanmış. Yere bir kazık vasıtasıyla sabitlenen kuş evi, yeşil bir bahçeniz varsa, bahçenizle uyum sağlayacaktır.

İstanbul'da parmak ısırtan bir rezidans
Bu kuş evlerini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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