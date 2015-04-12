Çubuklu'da görkemli bir villa

Kerim Çarmıklı Homify'da tasarımlarına sıkça yer verdiğimiz uzmanlarımızdan biri. İç mimari eğitimini A.B.D'de tamamlandıktan sonra meslek hayatına yine aynı ülkede başlayan genç iç mimar dünyaca ünlü mimari firmalarında çalışmış. Aldığı eğitimi profesyonel hayatın gereklilikleriyle birleştiren Çarmıklı, A.B.D'de yedi yıl çalıştıktan sonra yüzünü kendi ülkesine çevirmiş ve Türkiye'de sektöre katkı sunabileceğini düşünerek ülkeye geri dönme kararı almış.
Tarzını
yeni ve
evrensel kavramları üzerine oturtan uzmanımız klasik tarzı modern çağın ihtiyaçlarına uydurarak yaptığı başarılı tasarımlarla tanınıyor.
Bugünkü yazımızda genç iç mimarın İstanbul'un revaçta semtlerinden Çubuklu'da tasarladığı harikulade bir villaya ayrıntılı bir bakış atacağız. Bu villanın sizi de kendine hayran bırakacağına hiç şüphemiz yok.
Villanın girişini görüyoruz. Hem kapının yanındaki pencereler hem de başarılı aydınlatmasıyla ferah bir mekan olan antre, mermer zemini ve antika özellikteki mobilyalarla villanın misafirlerine sıcak bir karşılamada bulunuyor. Varaklı kanatlı aslan figürlerinin ayağını oluşturduğu ahşap etajer ve yine bu parçayla uyumlu ayna oldukça dikkat çekiyor. Çini vazolar da alkışı hak ediyor.
Duvardan duvara pencerelerle gün ışığını bolca içine alan salon bembeyaz duvarlarıyla da insanın içini açıyor. Mobilyalar da bu ferah atmosfere uygun biçimde beyaz ağırlıklı seçilmiş. Berjer koltuk ve kanepelerle klasik tarzın hakim olduğu salondaki bu etki, pufların varaklı iskeletleriyle doruğa çıkmış. Salonda bulunan şömine ise soğuk kış gecelerinde keyifli saatler vaat ediyor.
Geniş salonun bir bölümü de yemek odası olarak işlev görüyor. Evin geneline hakim olan klasik etkiyi burada da görmek mümkün. Gerek masa, gerek sandalyeler, gerekse de avizeyle 19. yüzyıl masallarından çıkmış gibi görünen mekana yağlı boya bir tabloyla sanatsal bir dokunuşta da bulunulmuş.
Evin sahibi ya da sahibesi ortada misafir yokken, ya da ailenin kalabalığından kaçmak istediğinde, sığınabileceği bir oda olarak tasarlanmış bu odada dev ekran televizyon haricindeki tüm parçalarda klasik tarzın etkisi hakim. Çeşitli tablolarla süslenen duvarlar insanı büyülüyor. Orta sehpası ise azametli görünüşüyle dikkat çekiyor.
Evin her yerinde olduğu gibi ebeveyn yatak odası da geniş camlarla çevrili. Son derece aydınlık olan odada sabahları zor uyananlar bu dertlerinden kurtulabilir diye düşünüyoruz. Yatak, gerek karyola başı, gerekse de yatak ucu pufuyla çok zarif görünüyor. Odada yatağın haricinde oturmak için de bir kanepe bulunuyor.
Burası bir giyim mağazası değil! Böyle görkemli bir villanın giyinme odasının bu derece göz alıcı olması hiç de şaşırtıcı değil. Bu giyinme odası bembeyaz dolapları, aydınlık atmosferi ve tavandaki zarif alçı işlemeleriyle sizce de tarz sahibi bir mağazayı anımsatmıyor mu?
Böylesine güzel bir villada misafirlerin salonda kanepede yatacağını düşünmek safdillik olurdu. Açık renk duvarlar ve halının olduğu oda koyu renk masif ahşap karyola ve şifoniyer ile dengelenmiş. Ancak böyle konforlu bir odanın tehlikesi misafirlik sürelerinin gereksiz uzaması olabilir.
Evin en genç bireyinin odası da klasik etkiden nasibini almış. Pembe duvarlardan bir kız çocuğu odası olduğunu anladığımız oda, klasik tarzda bir Barbie evini anımsatıyor.
Evin delikanlısının odası ise son derece minimalist bir anlayışla döşenmiş. Büyük bir yatağın, iki komodinin ve bir yatak ucu rafının olduğu oda da diğer bölümler gibi aydınlık ve havadar.
Evin mutfağı da göz kamaştırıcı güzellikte. İncelikli tavan işlemesi, olağanüstü aydınlatmasıyla ışıl ışıl parlayan mutfağın merkezine yerleştirilen klasik çizgideki yemek masası da nefes kesiyor. Böyle bir mutfakta yemek yapmak da, yeni lezzetler tatmak da büyük bir keyif olsa gerek.
Böyle bir evin sahibinin yoğun bir iş temposuna sahip olduğunu tahmin etmek güç değil. İşte bu nedenle olacak ki evde bir de çalışma odası bulunuyor. Koyu renk masif ahşap dolaplarla kaplanmış oda şömineyle de dikkat çekiyor.
Villa'da evin beyinin sahip olduğu puroları taze ve iyi bir şekilde korumak için bir de nem odası bulunuyor.
Çalışma odasının banyosu, odanın genel konseptine uygun olarak koyu renklerle bezenmiş.
Ebeveyn yatak odasının içinden girilen banyo Türk Hamamı konseptiyle tasarlanmış ve her yeri doğal mermerden yapılmış.
Evin misafir tuvaletindeki lavabo ise varaklı ve klasik çizgideki estetiğiyle göz kamaştırıyor.