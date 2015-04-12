Çubuklu'da görkemli bir villa

Burası bir giyim mağazası değil! Böyle görkemli bir villanın giyinme odasının bu derece göz alıcı olması hiç de şaşırtıcı değil. Bu giyinme odası bembeyaz dolapları, aydınlık atmosferi ve tavandaki zarif alçı işlemeleriyle sizce de tarz sahibi bir mağazayı anımsatmıyor mu?