현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çubuklu'da görkemli bir villa

Aydin Sanli Aydin Sanli
ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Loading admin actions …

Kerim Çarmıklı Homify'da tasarımlarına sıkça yer verdiğimiz uzmanlarımızdan biri. İç mimari eğitimini A.B.D'de tamamlandıktan sonra meslek hayatına yine aynı ülkede başlayan genç iç mimar dünyaca ünlü mimari firmalarında çalışmış. Aldığı eğitimi profesyonel hayatın gereklilikleriyle birleştiren Çarmıklı, A.B.D'de yedi yıl çalıştıktan sonra yüzünü kendi ülkesine çevirmiş ve Türkiye'de sektöre katkı sunabileceğini düşünerek ülkeye geri dönme kararı almış. 

Tarzını yeni ve evrensel kavramları üzerine oturtan uzmanımız klasik tarzı modern çağın ihtiyaçlarına uydurarak yaptığı başarılı tasarımlarla tanınıyor. 

Bugünkü yazımızda genç iç mimarın İstanbul'un revaçta semtlerinden Çubuklu'da tasarladığı harikulade bir villaya ayrıntılı bir bakış atacağız. Bu villanın sizi de kendine hayran bırakacağına hiç şüphemiz yok. 

Aydınlık bir karşılama

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Villanın girişini görüyoruz. Hem kapının yanındaki pencereler hem de başarılı aydınlatmasıyla ferah bir mekan olan antre, mermer zemini ve antika özellikteki mobilyalarla villanın misafirlerine sıcak bir karşılamada bulunuyor. Varaklı kanatlı aslan figürlerinin ayağını oluşturduğu ahşap etajer ve yine bu parçayla uyumlu ayna oldukça dikkat çekiyor. Çini vazolar da alkışı hak ediyor. 

Ferah salon

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Duvardan duvara pencerelerle gün ışığını bolca içine alan salon bembeyaz duvarlarıyla da insanın içini açıyor. Mobilyalar da bu ferah atmosfere uygun biçimde beyaz ağırlıklı seçilmiş. Berjer koltuk ve kanepelerle klasik tarzın hakim olduğu salondaki bu etki, pufların varaklı iskeletleriyle doruğa çıkmış. Salonda bulunan şömine ise soğuk kış gecelerinde keyifli saatler vaat ediyor. 

Yemek masası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş salonun bir bölümü de yemek odası olarak işlev görüyor. Evin geneline hakim olan klasik etkiyi burada da görmek mümkün. Gerek masa, gerek sandalyeler, gerekse de avizeyle 19. yüzyıl masallarından çıkmış gibi görünen mekana yağlı boya bir tabloyla sanatsal bir dokunuşta da bulunulmuş.

Keyif odası

Çubukluvadi Evi - TV ODASI Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Multimedya Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi – TV ODASI

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin sahibi ya da sahibesi ortada misafir yokken, ya da ailenin kalabalığından kaçmak istediğinde,  sığınabileceği bir oda olarak tasarlanmış bu odada dev ekran televizyon haricindeki tüm parçalarda klasik tarzın etkisi hakim. Çeşitli tablolarla süslenen duvarlar insanı büyülüyor. Orta sehpası ise azametli görünüşüyle dikkat çekiyor.

Bu yatak odasında uyunur

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin her yerinde olduğu gibi ebeveyn yatak odası da geniş camlarla çevrili. Son derece aydınlık olan odada sabahları zor uyananlar bu dertlerinden kurtulabilir diye düşünüyoruz. Yatak, gerek karyola başı, gerekse de yatak ucu pufuyla çok zarif görünüyor. Odada yatağın haricinde oturmak için de bir kanepe bulunuyor.

Giyinme odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Burası bir giyim mağazası değil! Böyle görkemli bir villanın giyinme odasının bu derece göz alıcı olması hiç de şaşırtıcı değil. Bu giyinme odası bembeyaz dolapları, aydınlık atmosferi ve tavandaki zarif alçı işlemeleriyle sizce de tarz sahibi bir mağazayı anımsatmıyor mu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Misafir yatak odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Böylesine güzel bir villada misafirlerin salonda kanepede yatacağını düşünmek safdillik olurdu. Açık renk duvarlar ve halının olduğu oda koyu renk masif ahşap karyola ve şifoniyer ile dengelenmiş.   Ancak böyle konforlu bir odanın tehlikesi misafirlik sürelerinin gereksiz uzaması olabilir. 

Bebek odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin en genç bireyinin odası da klasik etkiden nasibini almış. Pembe duvarlardan bir kız çocuğu odası olduğunu anladığımız oda, klasik tarzda bir Barbie evini anımsatıyor.

Genç odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin delikanlısının odası ise son derece minimalist bir anlayışla döşenmiş. Büyük bir yatağın, iki komodinin ve bir yatak ucu rafının olduğu oda da diğer bölümler gibi aydınlık ve havadar.

Mutfak

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin mutfağı da göz kamaştırıcı güzellikte. İncelikli tavan işlemesi, olağanüstü aydınlatmasıyla ışıl ışıl parlayan mutfağın merkezine yerleştirilen klasik çizgideki yemek masası da nefes kesiyor. Böyle bir mutfakta yemek yapmak da, yeni lezzetler tatmak da büyük bir keyif olsa gerek.

Çalışma odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Böyle bir evin sahibinin yoğun bir iş temposuna sahip olduğunu tahmin etmek güç değil. İşte bu nedenle olacak ki evde bir de çalışma odası bulunuyor. Koyu renk masif ahşap dolaplarla kaplanmış oda şömineyle de dikkat çekiyor.

Havana mı alırsınız?

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Çalışma OdasıDolap & Raflar
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Villa'da evin beyinin sahip olduğu puroları taze ve iyi bir şekilde korumak için bir de nem odası bulunuyor.

Çalışma odası banyosu

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çalışma odasının banyosu, odanın genel konseptine uygun olarak koyu renklerle bezenmiş.

Ebeveyn banyosu

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ebeveyn yatak odasının içinden girilen banyo Türk Hamamı konseptiyle tasarlanmış ve her yeri doğal mermerden yapılmış.

Varaklı lavabo

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin misafir tuvaletindeki lavabo ise varaklı ve klasik çizgideki estetiğiyle göz kamaştırıyor.

Modern mutfak modelleri
Bu villayı siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler