Her erkeğin rüyası: Bir bodrum barı

Pek çoğumuz hayatımızın bir döneminde kendi barımıza sahip olmayı düşünmüşüzdür. Hele arkadaşlarla birlikte bir barda kafalar çekilirken bu istek iyice depreşir. Ancak ne yazık ki, genelde bu coşku güneşin doğuşuyla bir sonraki bar buluşmasına kadar rafa kalkar.
Kendi evinizin konforunda bir barın sahibi olmayı hiç düşündünüz mü? Daha doğrusu kendi evinizin bodrumunda diyelim. Bugünkü yazımızda ayrıntılarıyla işleyeceğimiz mekan bir bodrum barı. Ev sahibi yetenekli tasarımcıların yardımıyla evinin bodrumunu harikulade bir bara dönüştürmüş.
Bir bodrum barı nasıl görünür merak ediyor musunuz? Buyrun görelim.
Barın girişi biraz gizemli, masif ahşap kapının ardında ne olduğu konusunda insanda merak uyandırıyor. Bu barın kapısı evin bahçesine açılıyor. Ağaç ve çeşitli bitkilerin arasına yapılan beton bir bloğun içine oturtulan kapı oldukça heybetli duruyor. Kapının üstündeki dekoratif metal parçalar kapıya bir Orta Çağ kapısı izlenimi veriyor ve içeride bizi rustik bir atmosferin beklediği yönünde bir uyarıcı oluyor.
Ancak gece kafalar güzelleştikten sonra buradan eve gidecek arkadaşlar için korkutucu bir giriş olduğu da söylenebilir. Ev sahibimiz şakacıysa bu gizemli manzarayı arkadaşlarını korkutmak için kullanabilir.
Bodruma ahşap merdivenlerle iniliyor. Bütün kompozisyon doğallık temelinde oluşturulmuş. Doğal taşlar ahşap tavan ve ahşap merdivenlerin yanı sıra trabzan bile bir ağaç dalından yapılmış. İçerideki hava adeta eski zaman şarap mahzenlerini andırıyor.
İç mekan şarap mahzenleri gibi ahşap ve taş kullanılarak dekore edilmiş. Merdivenler, kolonlar, trabzan ve tavan ahşaptan yapılmış ve en doğal haliyle bırakılmış. Doğal taştan yapılan duvarlar içeriye özel bir hava katıyor ve hem görsel olarak hem de işlevsel olarak iyi bir içki saklama alanı oluşturuyor. Duvarlarda kullanılan malzeme hava sirkülasyonunu sağlayarak sadece içkilerin saklanması için gereken optimum sıcaklığın korunmasını sağlamıyor, ayrıca içerinin havasının temiz kalmasını da sağlıyor. İç mekanı oluşturan malzemelerde çoğunlukla koyu tonlar tercih edilerek doğru bir içki içme atmosferi oluşturulmuş.
İyi bir aydınlatması olmayan bir bar düşünmek mümkün değil. Aydınlatma atmosferi oluşturan en büyük etmenlerden birisi. Bodrumda belli noktaları aydınlatmak için çok renkli spot ışıklar tercih edilmiş. Böylelikle pırıl pırıl parlayan değerli taşlar gibi görünen bir ortam meydana getirilmiş. Mavi, mor, yeşil ve sarı tonlu ışıklar aydınlık ve bütüncül bir atmosfer yaratmak için iç içe giriyorlar.
Bodrumda yapacağınızın barın elbette içkileri saklamanız için bir de depolama alanı olması lazım. Bu barda ortamın diğer malzemeleriyle uyum sağlaması amacıyla tahta raflar tercih edilmiş. Cilasız ve boyasız ham ahşap rafların üzerinde çeşit çeşit içkiler daha da fark edilir bir şekilde sıra sıra diziliyorlar. Bodrumun serin ortamı içkilerin ısınmasına da engel oluyor.
Evet bir barda olmazsa olmaz ve hatta en önemli unsur ise oturup arkadaşlarla muhabbetin tadını çıkarabileceğiniz masalar. Bu bardaki oturma alanı genel dekorasyona çok uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Masa ve tabureler dekorla, renk, doku ve etki bakımından mükemmel bir uyum gösteriyor. Bu haliyle barın oturulan bölümü oldukça konforlu görünüyor ve insanı hafta sonu akşamları burada arkadaşlarla dalınacak keyfili sohbetlere ve çakırkeyf olunan gecenin sonunda şarkı söylemeye davet eder gibi görünüyor.
Umarız bu bodrum barı sizin de atıl durumdaki bodrumunuzu nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda size de fikir vermiştir. Böyle bir şey yapmaya karar verirseniz bir gece bizi de davet etmeyi unutmayın.