Her erkeğin rüyası: Bir bodrum barı

Pek çoğumuz hayatımızın bir döneminde kendi barımıza sahip olmayı düşünmüşüzdür. Hele arkadaşlarla birlikte bir barda kafalar çekilirken bu istek iyice depreşir. Ancak ne yazık ki, genelde bu coşku güneşin doğuşuyla bir sonraki bar buluşmasına kadar rafa kalkar.

Kendi evinizin konforunda bir barın sahibi olmayı hiç düşündünüz mü? Daha doğrusu kendi evinizin bodrumunda diyelim. Bugünkü yazımızda ayrıntılarıyla işleyeceğimiz mekan bir bodrum barı. Ev sahibi yetenekli tasarımcıların yardımıyla evinin bodrumunu harikulade bir bara dönüştürmüş.

Bir bodrum barı nasıl görünür merak ediyor musunuz? Buyrun görelim.