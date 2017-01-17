Pratik bir giyinme odasına sahip olmak için 9 fikir

Günümüzde her evde bir giyinme odası bulunmadığı için giyinme odası oluşturmak veya pratik bir giyinme odasına sahip olmak için farklı yöntemler izleyebilirsiniz. Yatak odası içinde veya evinizin kullanılmayan boş bir odasında, boş bir alanında giyinme odası oluşturmak için izleyebileceğiniz pratik püf noktaları vardır. Homify giyinme odası örneklerini inceleyerek uygulanmış olan bu yöntemler ile evlerinizde pratik bir giyinme odası oluşturmak, düşük bütçeler ile şık giyinme odalarına sahip olmak için pratik yöntemler izleyebilirsiniz. Çatı katlarında, boş odalarda veya evinizde ayıracağınız özel alanlarda kullanacağınız dolaplar, modern raf sistemleri, askı sistemleri ve puf minderler ile kendinize bir giyinme odası oluşturabilirsiniz.