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Pratik bir giyinme odasına sahip olmak için 9 fikir

umit atdağ umit atdağ
CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks Modern Giyinme Odası
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Günümüzde her evde bir giyinme odası bulunmadığı için giyinme odası oluşturmak veya pratik bir giyinme odasına sahip olmak için farklı yöntemler izleyebilirsiniz. Yatak odası içinde veya evinizin kullanılmayan boş bir odasında, boş bir alanında giyinme odası oluşturmak için izleyebileceğiniz pratik  püf noktaları vardır. Homify giyinme odası örneklerini inceleyerek uygulanmış olan bu yöntemler ile evlerinizde pratik bir giyinme odası oluşturmak, düşük bütçeler ile şık giyinme odalarına sahip olmak için pratik yöntemler izleyebilirsiniz. Çatı katlarında, boş odalarda veya evinizde ayıracağınız özel alanlarda kullanacağınız dolaplar, modern raf sistemleri,  askı sistemleri ve puf minderler ile kendinize bir giyinme odası oluşturabilirsiniz.

Ara bölmeler

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek Modern Yatak Odası
fatih beserek

İç mekan tasarım ve Görselleştirme

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

Yatak odası içerisinde oluşturacağınız ahşap bir ara bölme ile kendinize bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi rahat hareket edebileceğiniz bir alanı hesaplayarak  ahşap ara bölme ile şık ve kullanışlı bir giyinme odası ortaya çıkarabilirsiniz.

Basit cam dolaplar

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Yatak odası içerisinde kullanacağınız gardırop ve giysi dolaplarını cam bölmeler ile ayırarak özel bir alan oluşturabilir, şeffaf cam dolaplar ile bu alanı daha şık bir giyinme odası haline getirebilirsiniz. Bu yöntem hem uygun bir bütçe ile hayata geçirebileceğiniz hem de yatak odanızın şıklığını artıracağınız bir yöntemdir.

Ayakkabı çekmeceleri

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Evinizde giyinme odası için geniş alan ayırmadan ayakkabı çekmecesi kullanarak  daha az yer işgal eden bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Örnek uygulama oldukça az yer kaplayan bir alan olduğu için daha fazla tercih ediliyor.

Raf dolaplar

M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
avci_burak

M.B. Evi

avci_burak
avci_burak
avci_burak

Yatak odalarında tercih edilen dolaplar modernize edilerek kapaksız sadece raflara sahip dolaplar olarak tasarlandığında yatak odanız sizin için aynı zamanda bir giyinme odası olacaktır. Bu yatak odası hem kapaklı dolapları hem de raflı dolapları barındırıan bir giyinme odası olarak da kullanılmaktadır.

Koridorlar

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evlerinizde yer alan koridorları kullanarak giyinme odasına dönüştürebilirsiniz. Giyinme odası olarak dekore edilecek koridorlar için  özel askı sistemleri ve raflar tercih ederek estetik bir tasarım ile şık ve zarif giyinme odaları oluşturabilirsiniz.

Çatı katları

Mansarda, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager Minimalist Giyinme Odası
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

Çatı katlarında yer alan boş alanları  özel dolaplar ve raflar ile giyinme odalarına dönüştürebilir puf minder ve koltuklar ile bu alanların size öze alanlar olduğunu pekiştirebilirsiniz. Çatı katı için dekorasyon ve genel renk bütünlüğü ile uyumlu tercihler yapılması çok önemlidir.

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Mobil dolaplar

Black&White Flat, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Minimalist Giyinme Odası
QUADRUM STUDIO

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Yatak odalarında mobil dolaplar kullanarak yatak odası içinde istediğiniz de elbise dolapları olarak kullanabileceğiniz, istediğinizde giyinme odası olarak kullanabileceğiniz kullanışlı bir giyinme odasına sahip olabilirsiniz. Örnek uygulama özel bir aydınlatma ile şık bir şekilde aydınlatılmış ve bu alanın giyinme odası olduğu pekiştirilmiş.

Tavana kadar raf sistemleri

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks Modern Giyinme Odası
BWorks

CHILDREN ROOM DESIGNS

BWorks
BWorks
BWorks

Özellikle eğimli tavanlara sahip odalarda  tavana kadar duvar boyunca raf sistemleri ile pratik bir giyinme odası oluşturabilirsiniz.  Alt kısımları çekmeceler ile donatılmış üst bölümler  raf sistemleri olan giyinme odaları size kolaylık sağlayacaktır.

Aynalı kapaklar

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Giyinme Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Yatak odası içinde yer alan dolapların kapaklarını kayar kapak ve ayna ile kaplanmış konsepte tercih ettiğinizde bu alan bir giyinme odası havasına sahip olacaktır. Ayrıca ortaya bir minder veya puf koltuk eklediğinizde yatak odası istediğinizde giyinme odası olarak kullanacağınız bir alan olacaktır.

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