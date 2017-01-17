Pratik bir giyinme odasına sahip olmak için 9 fikir

Günümüzde her evde bir giyinme odası bulunmadığı için giyinme odası oluşturmak veya pratik bir giyinme odasına sahip olmak için farklı yöntemler izleyebilirsiniz. Yatak odası içinde veya evinizin kullanılmayan boş bir odasında, boş bir alanında giyinme odası oluşturmak için izleyebileceğiniz pratik püf noktaları vardır. Homify giyinme odası örneklerini inceleyerek uygulanmış olan bu yöntemler ile evlerinizde pratik bir giyinme odası oluşturmak, düşük bütçeler ile şık giyinme odalarına sahip olmak için pratik yöntemler izleyebilirsiniz. Çatı katlarında, boş odalarda veya evinizde ayıracağınız özel alanlarda kullanacağınız dolaplar, modern raf sistemleri, askı sistemleri ve puf minderler ile kendinize bir giyinme odası oluşturabilirsiniz.
Yatak odası içerisinde oluşturacağınız ahşap bir ara bölme ile kendinize bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi rahat hareket edebileceğiniz bir alanı hesaplayarak ahşap ara bölme ile şık ve kullanışlı bir giyinme odası ortaya çıkarabilirsiniz.
Yatak odası içerisinde kullanacağınız gardırop ve giysi dolaplarını cam bölmeler ile ayırarak özel bir alan oluşturabilir, şeffaf cam dolaplar ile bu alanı daha şık bir giyinme odası haline getirebilirsiniz. Bu yöntem hem uygun bir bütçe ile hayata geçirebileceğiniz hem de yatak odanızın şıklığını artıracağınız bir yöntemdir.
Evinizde giyinme odası için geniş alan ayırmadan ayakkabı çekmecesi kullanarak daha az yer işgal eden bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Örnek uygulama oldukça az yer kaplayan bir alan olduğu için daha fazla tercih ediliyor.
Yatak odalarında tercih edilen dolaplar modernize edilerek kapaksız sadece raflara sahip dolaplar olarak tasarlandığında yatak odanız sizin için aynı zamanda bir giyinme odası olacaktır. Bu yatak odası hem kapaklı dolapları hem de raflı dolapları barındırıan bir giyinme odası olarak da kullanılmaktadır.
Evlerinizde yer alan koridorları kullanarak giyinme odasına dönüştürebilirsiniz. Giyinme odası olarak dekore edilecek koridorlar için özel askı sistemleri ve raflar tercih ederek estetik bir tasarım ile şık ve zarif giyinme odaları oluşturabilirsiniz.
Çatı katlarında yer alan boş alanları özel dolaplar ve raflar ile giyinme odalarına dönüştürebilir puf minder ve koltuklar ile bu alanların size öze alanlar olduğunu pekiştirebilirsiniz. Çatı katı için dekorasyon ve genel renk bütünlüğü ile uyumlu tercihler yapılması çok önemlidir.
Yatak odalarında mobil dolaplar kullanarak yatak odası içinde istediğiniz de elbise dolapları olarak kullanabileceğiniz, istediğinizde giyinme odası olarak kullanabileceğiniz kullanışlı bir giyinme odasına sahip olabilirsiniz. Örnek uygulama özel bir aydınlatma ile şık bir şekilde aydınlatılmış ve bu alanın giyinme odası olduğu pekiştirilmiş.
Özellikle eğimli tavanlara sahip odalarda tavana kadar duvar boyunca raf sistemleri ile pratik bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Alt kısımları çekmeceler ile donatılmış üst bölümler raf sistemleri olan giyinme odaları size kolaylık sağlayacaktır.
Yatak odası içinde yer alan dolapların kapaklarını kayar kapak ve ayna ile kaplanmış konsepte tercih ettiğinizde bu alan bir giyinme odası havasına sahip olacaktır. Ayrıca ortaya bir minder veya puf koltuk eklediğinizde yatak odası istediğinizde giyinme odası olarak kullanacağınız bir alan olacaktır.