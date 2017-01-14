Kalabalık mutfaklar için 12 depolama ve organizasyon fikri

Evlerin en kalabalık alanlarının başında mutfaklar geliyor. Bu çok işlevli mekan hem yemek hazırlığı hem de depolama amaçlı hem de yemek yeme alanı olarak kullanıldığından, düzenli bir ortam ve güzel bir görünüm için profesyonellerin elinde çıkmış bir tasarım ihtiyacı duyuyor. Bugünkü yazımızda farklı stillere sahip olmalrına rağmen iyi depolama çözümleri sunan 12 mutfak örneğini bir araya getirdik. En küçük, en dar alanların bile depolama alamçlı olarak düzenlenebileceğini gösteren örnekleri ve azami depolama alanı sağlamak için neler yapılabileceğini bu derlememize bulabilirsiniz.
İlk örneğimiz mutfağın bir duvarını adeta bir kiler haline getiren boydan boya raflarla oluşturulmuş bir depolama sistemi. Tavana kadr uzanan bu raf sisteminin en güzel yanı ise, sürgülü kapıları çekip kapattığınızda, ortalıkta hiçbir yayıntının görünmeyecek olması.
Normalde, tezgahaltı zemin üniteleri ve duvar üniteleri türündeki mutfak dolaplarına alışkınız. Ancak, günümüzde mutfak tasarımcıları mekandan azami düzeyde yararlanabilmek adına bir taraftaki dolapları tezgah altı olarak bırakırken diğer taraftakileri tabandan tavana kadar olan dolap sistemleri ile kaplıyorlar. Böylece, o taraftaki depolama kapasitesi yaklaşık yüzde elli düzeyinde ortamış oluyor.
En dar alanlar bile ufak boyuttaki ürünlerin depolanması için depolaman alanlarına dönüştürülebilir. 10 cm kadar dar bir dolabta ne kadar çok malzeme depolamaybildiğinizi görünce şaşıracaksınız!
Mutfağınız genişse dahi depolama alanları konusunda sıkıntı yaıyor olabilirsiniz. Depolama alanlarını maksimize etmek için ada üniteyi de komple bir dolap olarak kullanmak mümkün.
Fotoğrafta gördüğümüz, tezgahın üzerinden yer alan ve tavana monte edilen metal raf sistemi normalde endüstriyel mutfaklarda kullanılan ve tavaların ve kepçelerin vs kancalara asılı olduğu bir düzenek. Dolaplarınızda yer açmak ya da yalnızca mutfağa sıra dışı bir görüntü vermek için de bu tür bir raf sistemi kullanılabilir.
Mutfağın en kullanışsız gibi görünen alanlarını dahi bu alanlar için özel olarak tasarlanıp üretilecek depolama sistemleri ile işlevsel bir hale getirebilirsiniz.
Şık kavanozlarda kuru gıdaları, kay ve kahveleri, yemek kitaplarınızı ve/veya fincar koleksiyonunuzu raf raf sistemlerinde sergileyerek dekorasyonasevimli bir katkıda bulunabilirsiniz.
Eğer eviniz/mutfağınız fazla küçükse, açık mutfak modellerini tercih etmekte fayda var. Hem hareket alanı hem de depolama alanı açık mutfaklarda çok daha fazladır. Fotoğraftaki örneğe göz atarsanız, yemek odasına doğru devam eden depolama ünitelerini görebilirsiniz. Duvar gibi bir sınırın olmamadı tasarımın çok daha özgür olmasını sağlıyor.
Mutfak dolaplarının kapakları da baharatlık gibi küçük kavanoz ve ufak kapları depolamak için raf haline getirilebilir. Benzer bir çalışmayı marangoza yaptırıp halihazırda kullandığınız mutfak dolabına dahi monte ettirebilirsiniz.
Mutfak malzemelerini dekoratif birer unsur olarak kullanan açık raf sistemleri oldukça moda ve hakikaten de çok güzel ve sıcak bir görünüm oluşturuyorlar. Açık raf modellerine bir örnek ise fotoğraftaki gibi açık tabak depolama sistemi. Hem şık bir görünüm hem de pratik bir kullanım sağlıyor.
Üst mutfak dolapları genelde tavan seviysinden 30 cm kadar alçak tasarlanıp imal ediliyor. Ancak tavana kadar olan bir mutfak dolabı sayesinde depolama alanınızı oldukça genişletebilirsiniz. Günlük kullanulmayan ürünler bu dolaplarda depolabilir.
Ada ünite ya da mutfak barı olarak da sıklıkla kullanılan yarımada ünitelerin üst kısımları açık raf sistemi için son derece müsait bir alan oluşturur. Çift tarafklı kullanılabilecek bu raflarda dekoratif eşyalarınızı ya da günlük kullandığınız eşyaları depolayabilirsiniz.
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