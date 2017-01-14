Kalabalık mutfaklar için 12 depolama ve organizasyon fikri

Evlerin en kalabalık alanlarının başında mutfaklar geliyor. Bu çok işlevli mekan hem yemek hazırlığı hem de depolama amaçlı hem de yemek yeme alanı olarak kullanıldığından, düzenli bir ortam ve güzel bir görünüm için profesyonellerin elinde çıkmış bir tasarım ihtiyacı duyuyor. Bugünkü yazımızda farklı stillere sahip olmalrına rağmen iyi depolama çözümleri sunan 12 mutfak örneğini bir araya getirdik. En küçük, en dar alanların bile depolama alamçlı olarak düzenlenebileceğini gösteren örnekleri ve azami depolama alanı sağlamak için neler yapılabileceğini bu derlememize bulabilirsiniz.