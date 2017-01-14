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Kalabalık mutfaklar için 12 depolama ve organizasyon fikri

Özlem K. Özlem K.
Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Klasik Mutfak
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Evlerin en kalabalık alanlarının başında mutfaklar geliyor. Bu çok işlevli mekan hem yemek hazırlığı hem de depolama amaçlı hem de yemek yeme alanı olarak kullanıldığından, düzenli bir ortam ve güzel bir görünüm için profesyonellerin elinde çıkmış bir tasarım ihtiyacı duyuyor. Bugünkü yazımızda farklı stillere sahip olmalrına rağmen iyi depolama çözümleri sunan 12 mutfak örneğini bir araya getirdik. En küçük, en dar alanların bile depolama alamçlı olarak düzenlenebileceğini gösteren örnekleri ve azami depolama alanı sağlamak için neler yapılabileceğini bu derlememize bulabilirsiniz.

1) Sürgülü kapılar ardından boydan boya bir raf sistemi

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

İlk örneğimiz mutfağın bir duvarını adeta bir kiler haline getiren boydan boya raflarla oluşturulmuş bir depolama sistemi. Tavana kadr uzanan bu raf sisteminin en güzel yanı ise, sürgülü kapıları çekip kapattığınızda, ortalıkta hiçbir yayıntının görünmeyecek olması.

2) Tabandan tava mutfak dolapları

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Normalde, tezgahaltı  zemin üniteleri ve duvar üniteleri türündeki mutfak dolaplarına alışkınız. Ancak, günümüzde mutfak tasarımcıları mekandan azami düzeyde yararlanabilmek adına bir taraftaki dolapları tezgah altı olarak bırakırken diğer taraftakileri tabandan tavana kadar olan dolap sistemleri ile kaplıyorlar. Böylece, o taraftaki depolama kapasitesi yaklaşık yüzde elli düzeyinde ortamış oluyor.

3) Dar alanlar için dar dolaplar

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

En dar alanlar bile ufak boyuttaki ürünlerin depolanması için depolaman alanlarına dönüştürülebilir. 10 cm kadar dar bir dolabta ne kadar çok malzeme depolamaybildiğinizi görünce şaşıracaksınız!

4) Ek depolama ünitesi sunan ada üniteler

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınız genişse dahi depolama alanları konusunda sıkıntı yaıyor olabilirsiniz. Depolama alanlarını maksimize etmek için ada üniteyi de komple bir dolap olarak kullanmak mümkün.

5) Tavalar ve kepçeler için endüstriyel bir alternatif

Ankarada bir ev homify Modern Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Fotoğrafta gördüğümüz, tezgahın üzerinden yer alan ve tavana monte edilen metal raf sistemi normalde endüstriyel mutfaklarda kullanılan ve tavaların ve kepçelerin vs kancalara asılı olduğu bir düzenek. Dolaplarınızda yer açmak ya da yalnızca mutfağa sıra dışı bir görüntü vermek için de bu tür bir raf sistemi kullanılabilir.

6) Ölü alanları değerlendirin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağın en kullanışsız gibi görünen alanlarını dahi bu alanlar için özel olarak tasarlanıp üretilecek depolama sistemleri ile işlevsel bir hale getirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Şık bir görünüm için açık raflar

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Şık kavanozlarda kuru gıdaları, kay ve kahveleri, yemek kitaplarınızı ve/veya fincar koleksiyonunuzu raf raf sistemlerinde sergileyerek dekorasyonasevimli bir katkıda bulunabilirsiniz.

8) En akla gelmeyen yerler dahi değerlendirilebilir

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Eğer eviniz/mutfağınız fazla küçükse, açık mutfak modellerini tercih etmekte fayda var. Hem hareket alanı hem de depolama alanı açık mutfaklarda çok daha fazladır. Fotoğraftaki örneğe göz atarsanız, yemek odasına doğru devam eden depolama ünitelerini görebilirsiniz. Duvar gibi bir sınırın olmamadı tasarımın çok daha özgür olmasını sağlıyor.

9) İşlevsel kapaklar ile daha fazla depolama alanı

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Mutfak dolaplarının kapakları da baharatlık gibi küçük kavanoz ve ufak kapları depolamak için raf haline getirilebilir. Benzer bir çalışmayı marangoza yaptırıp halihazırda kullandığınız mutfak dolabına dahi monte ettirebilirsiniz.

10) Eski tip tabak dolaplarına yeni bir yorum

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Klasik Mutfak
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Mutfak malzemelerini dekoratif birer unsur olarak kullanan açık raf sistemleri oldukça moda ve hakikaten de çok güzel ve sıcak bir görünüm oluşturuyorlar. Açık raf modellerine bir örnek ise fotoğraftaki gibi açık tabak depolama sistemi. Hem şık bir görünüm hem de pratik bir kullanım sağlıyor.

11) Tavana kadar dolap

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Üst mutfak dolapları genelde tavan seviysinden 30 cm kadar alçak tasarlanıp imal ediliyor. Ancak tavana kadar olan bir mutfak dolabı sayesinde depolama alanınızı oldukça genişletebilirsiniz. Günlük kullanulmayan ürünler bu dolaplarda depolabilir.

12) Ada ünite üzerine çift taraftan kullanılabilecek, tavana monte bir raf sistemi

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ada ünite ya da mutfak barı olarak da sıklıkla kullanılan yarımada ünitelerin üst kısımları açık raf sistemi için son derece müsait bir alan oluşturur. Çift tarafklı kullanılabilecek bu raflarda dekoratif eşyalarınızı ya da günlük kullandığınız eşyaları depolayabilirsiniz.

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