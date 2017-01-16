Duvarınızı bomboş bırakmayın: 8 şahane fikir

Ev dekorasyonlarının en önemli unsurlarından biri de duvar dekorasyonlarıdır. Duvarlar genel olarak sadece renk bütünlüğü olarak düşünüldüğü için özen gösterilmeden dekorasyona dahil edilirler. Ancak duvar dekorasyonları yapılırken çok şık duvarlar ortaya çıkarabileceğiniz ve evinizin zarafetini artıracağınız dekorasyon fikirleri vardır. Duvar tabloları, duvar resimleri, desenli duvar kağıtları, renkli çerçeveler, kurutulmuş çiçekler ile yapılmış olan şık dekorasyonlar ile evlerinizi şirin ve zarif duvarlara sahip evler haline getirebilirsiniz. Homify duvar dekorasyonları sayfasında yer alan yüzlerce duvar dekorasyonu örneğini inceleyerek evlerinizin dekorasyonları ve renkleri ile uyumlu duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz.