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Duvarınızı bomboş bırakmayın: 8 şahane fikir

umit atdağ umit atdağ
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
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Ev dekorasyonlarının en önemli unsurlarından biri de duvar dekorasyonlarıdır. Duvarlar genel olarak sadece renk bütünlüğü olarak düşünüldüğü için özen gösterilmeden dekorasyona dahil edilirler. Ancak duvar dekorasyonları yapılırken çok şık duvarlar ortaya çıkarabileceğiniz  ve evinizin zarafetini artıracağınız dekorasyon fikirleri vardır. Duvar tabloları, duvar resimleri, desenli duvar kağıtları, renkli çerçeveler, kurutulmuş çiçekler ile yapılmış olan şık dekorasyonlar ile evlerinizi şirin ve zarif duvarlara sahip evler haline getirebilirsiniz. Homify duvar dekorasyonları sayfasında yer alan yüzlerce duvar dekorasyonu örneğini inceleyerek evlerinizin dekorasyonları ve renkleri ile uyumlu duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz.

Duvar desenleri

Folk Pixers Kırsal Yatak Odası Rengarenk wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

Evinizde özellikle yatak odalarınızda yatak başlığının bulunduğu duvarı tarzınıza ve hayal gücünüze uygun desenler ve resimler ile süsleyebilirsiniz. Renklerin dans ettiği desenler ile yatak odanız evinizin en şirin ve en güzel odası haline gelecektir. Sade bir duvar yerine desenli ve renkli bir duvar tercih etmeniz tarzınızı da ortaya koymanız anlamına gelecektir.

Taş kaplamalar

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Eklektik Yatak Odası
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Yatak odası veya diğer odalarda duvar desenli kağıt kaplamalar yerine özel taşlar ile yapılan kaplamalar tercih edebilirsiniz. Bu yöntem hem kısa sürede uygulanan hem de şık ve zarafet saçan duvarlar ortaya çıkaran bir yöntem olduğu için evinizin daha zarif bir dekorasyona sahip olmanızı sağlayacaktır.

Renkli fayanslar

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Eklektik Duvar & Zemin
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Sade duvarlar yerine renkli ve desenli çiniler fayanslar tercih ederek resimdeki gibi çok şık duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz. Salonunuzu veya oturma odanızı oldukça zarif bir şekilde gösterecek olan bu uygulama ile renkli bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.Uygun renkler ile renk bütünlüğü sağlayabilirsiniz.

Tablo ve resimler

​'Healing The World' mural for "HEXAGON Ortho", Gamze Yalçın Studio Gamze Yalçın Studio Modern Çalışma Odası
Gamze Yalçın Studio

​'Healing The World' mural for HEXAGON Ortho

Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio

Evinizin duvarına duvar kağıdı yerine kişiliğinizi yansıtan tablolar yapabilir özel resimler yaparak görselliği en üst noktaya taşıyabilirsiniz. Ayrıca hayal gücünüzün zenginliğine göre dekorasyonunuzun zarafetini de en üst noktaya taşıyabilirsiniz. Örnek uygulama salonda hayranlıkla bakacağınız bir duvar ortaya çıkarmış.

Doğal taşlar

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

duvarlarda taş kaplamalar kullanılması evin  görselliğine katkı sağlayacaktır. Doğal taşlar ile yapılan kaplamalar evin doğal bir dekorasyona sahip olmasını sağlayarak hem görsel bir duvara hem de huzur kaynağı olan bir salona sahip olmanızı sağlayacaktırş Örnek salon dekorasyonu size huzur veren ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir salon olarak karşımızda duruyor.

Çerçeveler ve resimler

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Duvar süsleri olarak tercih ettiğimiz resimler ve çerçeveler her zaman duvar güzelliğini ve şirinliğini artırır. Bu tabloları çerçeveler özenli bir şekilde  düzenlendiğinde evinizde resimdeki gibi bir şaheser oluşturabilirsiniz. Çerçeveler ve tablolar duvar renkleri ile uyumlu olduğunda eviniz muhteşem bir dekorasyona sahip olacaktır.

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Kitaplıklar

Loft Conversion in Nisantasi, FLAT C/ ARCHITECTURE FLAT C/ ARCHITECTURE Modern Evler
FLAT C/ ARCHITECTURE

Loft Conversion in Nisantasi

FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE

Bir kitapsever olarak kitaplarınızın evinizde her alanda olmasını isteyen biriyseniz resimdeki gibi duvar boyuca kitaplılar yaptırarak evinizde hem kitaplık hem duvar süsü olan bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Kitaplık tasarımını tarzınızı yansıtacak şekilde yapmanız halinde muhteşem bir  görsel oluşturabilirsiniz.

Tablolar

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.G Evi Arnavutköy

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Yağlı boya tablolar her zaman evlerimizi süsleyen ve sanatsal anlamda bize yol gösteren nesnelerdir. Bu tabloları evlerimizde duvar süsleri olarak tercih ederek hem dekorasyonu zenginleştirebilir hem de  geniş duvarlara sahip salonlarda şık  ve şirin bir duvar dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

​Tamamen ekonomik ahşap bir mutfak
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