Duvarınızı bomboş bırakmayın: 8 şahane fikir

Ev dekorasyonlarının en önemli unsurlarından biri de duvar dekorasyonlarıdır. Duvarlar genel olarak sadece renk bütünlüğü olarak düşünüldüğü için özen gösterilmeden dekorasyona dahil edilirler. Ancak duvar dekorasyonları yapılırken çok şık duvarlar ortaya çıkarabileceğiniz ve evinizin zarafetini artıracağınız dekorasyon fikirleri vardır. Duvar tabloları, duvar resimleri, desenli duvar kağıtları, renkli çerçeveler, kurutulmuş çiçekler ile yapılmış olan şık dekorasyonlar ile evlerinizi şirin ve zarif duvarlara sahip evler haline getirebilirsiniz. Homify duvar dekorasyonları sayfasında yer alan yüzlerce duvar dekorasyonu örneğini inceleyerek evlerinizin dekorasyonları ve renkleri ile uyumlu duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz.
Evinizde özellikle yatak odalarınızda yatak başlığının bulunduğu duvarı tarzınıza ve hayal gücünüze uygun desenler ve resimler ile süsleyebilirsiniz. Renklerin dans ettiği desenler ile yatak odanız evinizin en şirin ve en güzel odası haline gelecektir. Sade bir duvar yerine desenli ve renkli bir duvar tercih etmeniz tarzınızı da ortaya koymanız anlamına gelecektir.
Yatak odası veya diğer odalarda duvar desenli kağıt kaplamalar yerine özel taşlar ile yapılan kaplamalar tercih edebilirsiniz. Bu yöntem hem kısa sürede uygulanan hem de şık ve zarafet saçan duvarlar ortaya çıkaran bir yöntem olduğu için evinizin daha zarif bir dekorasyona sahip olmanızı sağlayacaktır.
Sade duvarlar yerine renkli ve desenli çiniler fayanslar tercih ederek resimdeki gibi çok şık duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz. Salonunuzu veya oturma odanızı oldukça zarif bir şekilde gösterecek olan bu uygulama ile renkli bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.Uygun renkler ile renk bütünlüğü sağlayabilirsiniz.
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Evinizin duvarına duvar kağıdı yerine kişiliğinizi yansıtan tablolar yapabilir özel resimler yaparak görselliği en üst noktaya taşıyabilirsiniz. Ayrıca hayal gücünüzün zenginliğine göre dekorasyonunuzun zarafetini de en üst noktaya taşıyabilirsiniz. Örnek uygulama salonda hayranlıkla bakacağınız bir duvar ortaya çıkarmış.
duvarlarda taş kaplamalar kullanılması evin görselliğine katkı sağlayacaktır. Doğal taşlar ile yapılan kaplamalar evin doğal bir dekorasyona sahip olmasını sağlayarak hem görsel bir duvara hem de huzur kaynağı olan bir salona sahip olmanızı sağlayacaktırş Örnek salon dekorasyonu size huzur veren ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir salon olarak karşımızda duruyor.
Duvar süsleri olarak tercih ettiğimiz resimler ve çerçeveler her zaman duvar güzelliğini ve şirinliğini artırır. Bu tabloları çerçeveler özenli bir şekilde düzenlendiğinde evinizde resimdeki gibi bir şaheser oluşturabilirsiniz. Çerçeveler ve tablolar duvar renkleri ile uyumlu olduğunda eviniz muhteşem bir dekorasyona sahip olacaktır.
Bir kitapsever olarak kitaplarınızın evinizde her alanda olmasını isteyen biriyseniz resimdeki gibi duvar boyuca kitaplılar yaptırarak evinizde hem kitaplık hem duvar süsü olan bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Kitaplık tasarımını tarzınızı yansıtacak şekilde yapmanız halinde muhteşem bir görsel oluşturabilirsiniz.
Yağlı boya tablolar her zaman evlerimizi süsleyen ve sanatsal anlamda bize yol gösteren nesnelerdir. Bu tabloları evlerimizde duvar süsleri olarak tercih ederek hem dekorasyonu zenginleştirebilir hem de geniş duvarlara sahip salonlarda şık ve şirin bir duvar dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.