Kendi mobilyasını yapmak isteyenler için 12 fikir

Endüstride depolama ve nakliyat amaçlı kullanılan yük paletleri ve daha çok meyve ve sebze nakliyesi ve depolamasında kullanılan ahşap kasalar Kendin Yap (DIY Do-It-Yourself) uygulamaları için en çok tercih edilen malzemelerden ikisi. Ticari ömrünü doldurmuş yük paletlerini ve ahşap kasaları çok düşük fiyatlara bulmak mümkün, kaldı ki hiç kullanılmamış, sıfır olanlar dahi oldukça uygun fiyatlara sahip. Bugün sayfamızda yük paletleri ve ahşap sebze kasalarından yapılabilecek, sehpalardan kahve masalarına, yataklardan koltuklara, bahçe mobilyalarından kitaplıklara kadar birçok farklı mobilya parçasını bir araya getirdik. Kendi mobilyasını kendisi tasarlayıp imal etmeye heveslenen okuyucularımız için oldukça güzel ve basit modeller mevcut. Yine de, önden ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı yazımızı okumakta fayda var. Bol şans ve iyi eğlenceler!