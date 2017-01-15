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Kendi mobilyasını yapmak isteyenler için 12 fikir

Özlem K. Özlem K.
Soft table, Bubi collage Bubi collage Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Endüstride depolama ve nakliyat amaçlı kullanılan yük paletleri ve daha çok meyve ve sebze nakliyesi ve depolamasında kullanılan ahşap kasalar Kendin Yap (DIY Do-It-Yourself) uygulamaları için en çok tercih edilen malzemelerden ikisi. Ticari ömrünü doldurmuş yük paletlerini ve ahşap kasaları çok düşük fiyatlara bulmak mümkün, kaldı ki hiç kullanılmamış, sıfır olanlar dahi oldukça uygun fiyatlara sahip. Bugün sayfamızda yük paletleri ve ahşap sebze kasalarından yapılabilecek, sehpalardan kahve masalarına, yataklardan koltuklara, bahçe mobilyalarından kitaplıklara kadar birçok farklı mobilya parçasını bir araya getirdik. Kendi mobilyasını kendisi tasarlayıp imal etmeye heveslenen okuyucularımız için oldukça güzel ve basit modeller mevcut. Yine de, önden ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’  başlıklı yazımızı okumakta fayda var. Bol şans ve iyi eğlenceler!

1. Şık ve pratik bir TV sehpası

Fernsehtisch aus Paletten, Malien Beimgraben Malien Beimgraben Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Malien Beimgraben

Malien Beimgraben
Malien Beimgraben
Malien Beimgraben

Yük paletleriyle gerçekleştirilebilecek onlarca mobilya projesinden biri TV sehpası. Testere, çivi, çekiç ve zımpara ile paletleri istediğini gibi bölüp yeniden birleştirebilirsiniz. Daha karmaşık tasarımlar için boya, tekerlek, kulp gibi ekstra malzemeler kullanılailir.

2. Ahşap kasalardan hem kitaplık hem seperatör

Agência Zebra Deluxe , Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Ticari alanlar Dükkânlar
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento

Nautilo Arquitetura & Gerenciamento
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento
Nautilo Arquitetura & Gerenciamento

İster ofis ister ev için kullanılabilecek harika bir tasarım! Hem de çok pratik. İhtiyacınız olan şeyler, kasa dışında çivi ve çekiç; bir de bu kitaplığı zemine iyice sabitleyebilmenizi sağlayacak aparatlar. 

3. Paletlerden imal edilmiş rengarenk bir oturma grubu

Диванчики для компании Reg.ru, EPAL Design EPAL Design Ofis Alanları & Mağazalar
EPAL Design

EPAL Design
EPAL Design
EPAL Design

Endüstriyel bir ürün olan paletlerin farklı boyutları mevcut. En yaygın kullanılanlar şöyle:  80 cm x 120 cm, 100 cm X 120 cm, 115 cm X 115 cm, 120 cm X 120 cm, 110 cm X 130 cm. Dolayısıyla, farklı ürünler için farklı seçenekleri kullanarak kesip biçme işini en aza indirgeyebilir hatta doğru tasarımlar sayesinde belki de tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Kesip biçme derdi ortadan kalkınca ya da asgari düzeye inince, yalnızca parçaları ayırma ve yeniden birleştirme usulü ile bazı mobilya ve aksesuarları kolayca gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

4. Altı paletten çift kişilik karyola

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Oldukça az müdahale ile ve yalnızca altı adet palet kullanarak çift kişilik bir karyola da oluşturabilirsiniz. Dört tanesini zemin, iki tanesi ise baş için kullanılarak odanıza endüstriyel stilin benzersiz atmosferini katmak mümkün. Parçaları birbirine iyice monte etmeyi unutmayın!

5. Paletten bahçe mobilyaları

Palettenmöbel von Sitzmoment, Sitzmoment Palettenmöbel Sitzmoment Palettenmöbel Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Sitzmoment Palettenmöbel

Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel

Klasik bir bahçe mobilyası modeli olan Adirondack sandalyelere benzeyen bu teras koltuk takımı az müdahale ile yapılabilecek modellerden biri. Paletten mobilyalar o kadar popüler olmaya başladı ki, bazı tasarım firmaları paletten yapılma ürünleri satıyor!

6. İki katlı, sevimli bir saksılık

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

İki ya da üç basamaklı, alt kısmı tekerlekli bir saksılık da pratik ve sevimli bir saksılık da basitçe yapılabilecek plaet mobilyalar arasında.

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7. Yalnızca dört tekerlek ekleyerek bir sehpa oluşturabilirsiniz

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Rustik Oturma Odası
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

En yaygın palet mobilya modellerinden biri ise altlarına tekerlek monte edilerek yapılan orta sehpalar. Tekerlek dışında takmanız/yapmanız gereken hiçbir şey yok!

8. Balkon için saksılık ve seperatör seti

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Palet parçalarını kullanarak balkonunuz için de bir düzenek oluşturabilir, bu düzeneğin bir kısmını meraklı gözleri uzak tutmak için seperatör gibi kullanırken, bir kısmını ise saksılık yapabilirsiniz.

9. Ahşap kalaslardan yatak başı

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Rustik Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Farklı boyutlar fakat aynı genişlikteki ahşap kalasları yatağın baş kısmına denk gelen duvara monte ederek benzersiz bir tsarım oluşturabiliriz. 

10. Ve son olarak; kendi avizeni kendin yap!

Altılı Avize Atölye Butka Oturma OdasıIşıklandırma
Atölye Butka

Altılı Avize

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Son dönemin en trendi aydınlatma elemanlarından biri de flamanlı rustik ampuller. Bu ampuller o kadar dekoratif ki, tamamen çıplak kullanılıyorlar, bir avizenin içine saklanmıyorlar. Rengarenk kablo seçenekleri ile kombine edilerek şık ve sevimli bir dekorasyon oluşturan bu ampulleri ahşap bir parça ile birleştirerek endüstriyel stilde bir aydınlatma elemanı yaratabilirsiniz.

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