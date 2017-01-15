Kendi mobilyasını yapmak isteyenler için 12 fikir

Endüstride depolama ve nakliyat amaçlı kullanılan yük paletleri ve daha çok meyve ve sebze nakliyesi ve depolamasında kullanılan ahşap kasalar Kendin Yap (DIY Do-It-Yourself) uygulamaları için en çok tercih edilen malzemelerden ikisi. Ticari ömrünü doldurmuş yük paletlerini ve ahşap kasaları çok düşük fiyatlara bulmak mümkün, kaldı ki hiç kullanılmamış, sıfır olanlar dahi oldukça uygun fiyatlara sahip. Bugün sayfamızda yük paletleri ve ahşap sebze kasalarından yapılabilecek, sehpalardan kahve masalarına, yataklardan koltuklara, bahçe mobilyalarından kitaplıklara kadar birçok farklı mobilya parçasını bir araya getirdik. Kendi mobilyasını kendisi tasarlayıp imal etmeye heveslenen okuyucularımız için oldukça güzel ve basit modeller mevcut. Yine de, önden ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı yazımızı okumakta fayda var. Bol şans ve iyi eğlenceler!
Yük paletleriyle gerçekleştirilebilecek onlarca mobilya projesinden biri TV sehpası. Testere, çivi, çekiç ve zımpara ile paletleri istediğini gibi bölüp yeniden birleştirebilirsiniz. Daha karmaşık tasarımlar için boya, tekerlek, kulp gibi ekstra malzemeler kullanılailir.
İster ofis ister ev için kullanılabilecek harika bir tasarım! Hem de çok pratik. İhtiyacınız olan şeyler, kasa dışında çivi ve çekiç; bir de bu kitaplığı zemine iyice sabitleyebilmenizi sağlayacak aparatlar.
Endüstriyel bir ürün olan paletlerin farklı boyutları mevcut. En yaygın kullanılanlar şöyle: 80 cm x 120 cm, 100 cm X 120 cm, 115 cm X 115 cm, 120 cm X 120 cm, 110 cm X 130 cm. Dolayısıyla, farklı ürünler için farklı seçenekleri kullanarak kesip biçme işini en aza indirgeyebilir hatta doğru tasarımlar sayesinde belki de tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Kesip biçme derdi ortadan kalkınca ya da asgari düzeye inince, yalnızca parçaları ayırma ve yeniden birleştirme usulü ile bazı mobilya ve aksesuarları kolayca gerçekleştirmek mümkün olacaktır.
Oldukça az müdahale ile ve yalnızca altı adet palet kullanarak çift kişilik bir karyola da oluşturabilirsiniz. Dört tanesini zemin, iki tanesi ise baş için kullanılarak odanıza endüstriyel stilin benzersiz atmosferini katmak mümkün. Parçaları birbirine iyice monte etmeyi unutmayın!
Klasik bir bahçe mobilyası modeli olan Adirondack sandalyelere benzeyen bu teras koltuk takımı az müdahale ile yapılabilecek modellerden biri. Paletten mobilyalar o kadar popüler olmaya başladı ki, bazı tasarım firmaları paletten yapılma ürünleri satıyor!
İki ya da üç basamaklı, alt kısmı tekerlekli bir saksılık da pratik ve sevimli bir saksılık da basitçe yapılabilecek plaet mobilyalar arasında.
En yaygın palet mobilya modellerinden biri ise altlarına tekerlek monte edilerek yapılan orta sehpalar. Tekerlek dışında takmanız/yapmanız gereken hiçbir şey yok!
Palet parçalarını kullanarak balkonunuz için de bir düzenek oluşturabilir, bu düzeneğin bir kısmını meraklı gözleri uzak tutmak için seperatör gibi kullanırken, bir kısmını ise saksılık yapabilirsiniz.
Farklı boyutlar fakat aynı genişlikteki ahşap kalasları yatağın baş kısmına denk gelen duvara monte ederek benzersiz bir tsarım oluşturabiliriz.
Son dönemin en trendi aydınlatma elemanlarından biri de flamanlı rustik ampuller. Bu ampuller o kadar dekoratif ki, tamamen çıplak kullanılıyorlar, bir avizenin içine saklanmıyorlar. Rengarenk kablo seçenekleri ile kombine edilerek şık ve sevimli bir dekorasyon oluşturan bu ampulleri ahşap bir parça ile birleştirerek endüstriyel stilde bir aydınlatma elemanı yaratabilirsiniz.