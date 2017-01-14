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Duvarları aydınlatmak için 15 muhteşem fikir

nihal e. nihal e.
homify Rustik Duvar & Zemin Sunta Kahverengi
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Duvarlar dekoratif açıdan değerlendirildiğinde odaları şahane gösterebilir. Bir duvarı estetik göstermek için boyadan tutun da resim asmaya dek sayısız alternatif vardır. Ancak duvarlarınızı daha da göz alıcı hale getirmek istiyorsanız aydınlatmadan da yararlanmalısınız. Bu yazıda duvarları güzelleştiren lamba modellerine göz atacağız. Hazırsanız başlayalım.

​1- Farklı noktalara yerleştirilmiş lambalar

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

İlk örnekte ilginç bir duvar çalışması görüyoruz. Cam kaplı duvarın iç kısmı zemine dek olmasa da taş görünümlü ikinci bir duvarla daha kaplanmış. Duvar aydınlatması ise toprak rengi taşlarla uyumlu olarak sarı ışık veren bir dizi lamba ünitesiyle canlandırılmış. Lambaların asimetrik dizilişi mekana dinamizm katıyor.

​2- Aşağı doğru

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS Modern Duvar & Zemin
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

Resimdeki iki katmandan oluşan bir duvar tasarımı var. Bembeyaz renkli bir fon duvar bir de iç kısımda yer alan taş duvar. Böyle bir duvar aydınlatması elbette iç kısma yönelik olmalı. Zira taşın girintili çıkıntılı dokusunu daha iyi vurgulamak içim ışık gerekiyor.

​3- Eğimli hizalanmış lambalar

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Duvar & Zemin Taş Altın Sarısı
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Bu örnekte de bir öncekinde olduğu gibi duvarın tamamı değil özel kaplama bulunan bölümü aydınlatılmış. Aydınlatma için tercih edilen spot ışıklar duvara özel olarak eğimli biçimde yerleştirilmiş.

​4- Stratejik noktalar

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Duvar & Zemin
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Aydınlatma sadece girinti ve çıkıntılar için değil aynı zamanda dekorasyon unsurunu vurgulamak için de kullanılabilir. Bu örnekte tamamen siyah renkli ahşap dolap lamba etkisiyle daha ilgi çekici hale gelmiş.

​5- Ayaklı lamba

homify Rustik Duvar & Zemin Sunta Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Duvara gömülü lambalar dışında duvar aydınlatması için farklı seçenekler de mevcut. Örneğin resimde kanepenin dayandığı duvar bloku taş görünümlü bir duvar kağıdı ile kaplanmış. Aydınlatma olarak ise ayaklı bir lamba tercih edilmiş.

​6- Tavandan duvara

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Sırada değişik bir aydınlatma fikri var. Aralarında farklı mesafeler bulunan düz çizgilerden oluşan aydınlatma ünitesi belli bir noktada toplanmak yerine duvara dek uzanıyor.

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​7- Işık yansıması

700, URBN URBN Modern Duvar & Zemin
URBN

URBN
URBN
URBN

Duvarlarla ilgili örneklere bakarken genelde farklı dokulara sahip duvar modelleri gördük. Bu örnekte ise duvarın iç kısmında ayna kullanılmış. Ayna sayesinde spot ışıklar olduğundan daha çok sayıda görünüyorlar.

​8- Aşağıdan yukarıya

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Duvar & Zemin
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Resimde gördüğümüz odalar gri taşlardan oluşan bir yarım duvar ile ayrılmış. Bölme işlevi gören duvarın daha da şık hale gelmesi için aşağıdan yukarıya bir aydınlatma tipi tercih edilmiş.

​9- Tavana asılı ama duvara yakın

Departamento , Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Modern Duvar & Zemin
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Şimdi de bir mutfak örneği görüyoruz. Duvara dayalı olarak tasarlanan L biçimindeki tezgah üzerine tavana asılı üç adet lamba koyulmuş. Duvara yakın bir noktada bulundukları için tezgahla birlikte duvarı da aydınlatıyor.

​10- Işık paneli

Casa Tierra , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Duvar & Zemin
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Bu uygulamayı bir arı kovanı gibi düşünün. Çünkü duvarda çok sayıda delik açılarak her birine ışık paneli yerleştirilmiş. Tabii böylesi bir fikir duvarı aydınlatmaktan ziyade farklı bir görünüm vermek için tercih edilmiş.

​11- Mor ışıklar

Lounge Club Diez, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Duvar & Zemin
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Sırada yine yaratıcı bir örnek var. Renkli ışık filtreleri sayesinde sadece sarı ve beyaz ışığa mahkum değilsiniz. Bu örnekte olduğu gibi mor veya sarı, mavi kısacası hangi rengi isterseniz o ışığı kullanabilirsiniz.

12- Gün ışığı

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Duvar & Zemin
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Aydınlatmanın her zaman yapay ışıkla yapılmasını gerekmez, aynı zamanda doğal ışıktan da yararlanabilirsiniz. Böylesi çok daha ekonomiktir. Ayrıca penceredeki delikler sayesinde ışık oyunları yaratmak da mümkün.

​13- Spot ışık

homify Rustik Duvar & Zemin Sunta Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Birbirine yakın duran spot ışıklar duvarın bir bölgesi ya da duvardaki asılı bir resmi aydınlatmak için idealdir.

​14- Her duvara bir tane

Design House 2014, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos Modern Duvar & Zemin
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

Tüm duvarları aydınlatmak istiyorsanız en kolay yol her duvar için bir lamba koymaktır.

​15- Duvar ortasına

Eráldica Diseño , ERÁLDICA ERÁLDICA Modern Duvar & Zemin
ERÁLDICA

ERÁLDICA
ERÁLDICA
ERÁLDICA

Duvardaki kullandığınız desene uygun olarak ortaya da ışık yerleştirebilirsiniz.

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