Duvarları aydınlatmak için 15 muhteşem fikir

Duvarlar dekoratif açıdan değerlendirildiğinde odaları şahane gösterebilir. Bir duvarı estetik göstermek için boyadan tutun da resim asmaya dek sayısız alternatif vardır. Ancak duvarlarınızı daha da göz alıcı hale getirmek istiyorsanız aydınlatmadan da yararlanmalısınız. Bu yazıda duvarları güzelleştiren lamba modellerine göz atacağız. Hazırsanız başlayalım.
İlk örnekte ilginç bir duvar çalışması görüyoruz. Cam kaplı duvarın iç kısmı zemine dek olmasa da taş görünümlü ikinci bir duvarla daha kaplanmış. Duvar aydınlatması ise toprak rengi taşlarla uyumlu olarak sarı ışık veren bir dizi lamba ünitesiyle canlandırılmış. Lambaların asimetrik dizilişi mekana dinamizm katıyor.
Resimdeki iki katmandan oluşan bir duvar tasarımı var. Bembeyaz renkli bir fon duvar bir de iç kısımda yer alan taş duvar. Böyle bir duvar aydınlatması elbette iç kısma yönelik olmalı. Zira taşın girintili çıkıntılı dokusunu daha iyi vurgulamak içim ışık gerekiyor.
Bu örnekte de bir öncekinde olduğu gibi duvarın tamamı değil özel kaplama bulunan bölümü aydınlatılmış. Aydınlatma için tercih edilen spot ışıklar duvara özel olarak eğimli biçimde yerleştirilmiş.
Aydınlatma sadece girinti ve çıkıntılar için değil aynı zamanda dekorasyon unsurunu vurgulamak için de kullanılabilir. Bu örnekte tamamen siyah renkli ahşap dolap lamba etkisiyle daha ilgi çekici hale gelmiş.
Duvara gömülü lambalar dışında duvar aydınlatması için farklı seçenekler de mevcut. Örneğin resimde kanepenin dayandığı duvar bloku taş görünümlü bir duvar kağıdı ile kaplanmış. Aydınlatma olarak ise ayaklı bir lamba tercih edilmiş.
Sırada değişik bir aydınlatma fikri var. Aralarında farklı mesafeler bulunan düz çizgilerden oluşan aydınlatma ünitesi belli bir noktada toplanmak yerine duvara dek uzanıyor.
Duvarlarla ilgili örneklere bakarken genelde farklı dokulara sahip duvar modelleri gördük. Bu örnekte ise duvarın iç kısmında ayna kullanılmış. Ayna sayesinde spot ışıklar olduğundan daha çok sayıda görünüyorlar.
Resimde gördüğümüz odalar gri taşlardan oluşan bir yarım duvar ile ayrılmış. Bölme işlevi gören duvarın daha da şık hale gelmesi için aşağıdan yukarıya bir aydınlatma tipi tercih edilmiş.
Şimdi de bir mutfak örneği görüyoruz. Duvara dayalı olarak tasarlanan L biçimindeki tezgah üzerine tavana asılı üç adet lamba koyulmuş. Duvara yakın bir noktada bulundukları için tezgahla birlikte duvarı da aydınlatıyor.
Bu uygulamayı bir arı kovanı gibi düşünün. Çünkü duvarda çok sayıda delik açılarak her birine ışık paneli yerleştirilmiş. Tabii böylesi bir fikir duvarı aydınlatmaktan ziyade farklı bir görünüm vermek için tercih edilmiş.
Sırada yine yaratıcı bir örnek var. Renkli ışık filtreleri sayesinde sadece sarı ve beyaz ışığa mahkum değilsiniz. Bu örnekte olduğu gibi mor veya sarı, mavi kısacası hangi rengi isterseniz o ışığı kullanabilirsiniz.
Aydınlatmanın her zaman yapay ışıkla yapılmasını gerekmez, aynı zamanda doğal ışıktan da yararlanabilirsiniz. Böylesi çok daha ekonomiktir. Ayrıca penceredeki delikler sayesinde ışık oyunları yaratmak da mümkün.
Birbirine yakın duran spot ışıklar duvarın bir bölgesi ya da duvardaki asılı bir resmi aydınlatmak için idealdir.
Tüm duvarları aydınlatmak istiyorsanız en kolay yol her duvar için bir lamba koymaktır.
Duvardaki kullandığınız desene uygun olarak ortaya da ışık yerleştirebilirsiniz.
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