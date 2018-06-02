Türkiye'den her evin ihtiyacı olacak 10 mobilya fikri

İlk örneğimiz çok çocuğu olan ancak evinde her çocuk için ayrı oda ve hatta geni tek bir oda dahi olmayanlara özel. Ülkemizden bir mobilya firmasının tasarımı ve imalatı olan bu üç kişilik ranza seti, aynı zamnda kitaplar için üç geniş raf ve merdiven basamaklarına saklanmış dört adet de çekmece ihtiva ediyor. Oldukça dar alanlara dahi sığabilecek, kompakt ve şık bir ranza modeli.