Türkiye'den her evin ihtiyacı olacak 10 mobilya fikri

Bugünkü sayfamızda tamamı ülkemizden, kullanışlı ve şık 10 mobilya örneği göreceğiz. Ekseriyetle depolama problemlerine mükemmel çözümler getiren mobilya parçalarından oluşan listemizde farklı odalar için farklı parçalar göreceğiz. Bu mobilyalar çok işlevli olmaları sayesinde evi küçük olanların ve/veya çok eşyası olanların özellikle tercih edeceği türde parçalar. Gelin tek tek inceleyelim.
İlk örneğimiz çok çocuğu olan ancak evinde her çocuk için ayrı oda ve hatta geni tek bir oda dahi olmayanlara özel. Ülkemizden bir mobilya firmasının tasarımı ve imalatı olan bu üç kişilik ranza seti, aynı zamnda kitaplar için üç geniş raf ve merdiven basamaklarına saklanmış dört adet de çekmece ihtiva ediyor. Oldukça dar alanlara dahi sığabilecek, kompakt ve şık bir ranza modeli.
Yatak odalarımızda yatak başının baktığı duvar en işlevsiz duvar olabilir. Ancak ekstra depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraftaki örnek gibi, tüm duvarı boydan boya ve tabandan tavana kaplayan, tam olarak yatak başının geldiği kısmı ise niş gibi bırakan bu dolap tasarımı tam olarak ihtiyacınız olan şey.
Takı, toka, fular gibi aksesuarlar için tasarlanan ve kapak görevi gören bir ayna arkasına saklanan bu muhteşem depolama ünitesine hangimizin ihtiyacı yok ki? Küçük parça eşyalarımızı derli toplu tutmakla kalmıyor, duvarın içine gömerek tamamen el altından kaldırıyor!
Bu muhteşem gardırobun her biri farklı genişlikte olan çok sayıda çekmecesi ve ufak bölmeleri var. Bu çekmece ve raf gözlerine çorapları, kazakları, şapka ve bereleri ve fılat ve atkıları ve diğer bütün parçaları gruplar halinde yerleştirebilirsiniz.
Tamamen atıl kalan ve ölü alan olarak gördüğümüz birçok alan aslında yerine özel tasarlanıp imal edilmiş depolama üniteleri için biçilmiş kaftandır.
Mutfaklarda alışık olduğumuz tezgahaltı üniteler ve duvar üniteleri yerine, bir duvarı boydan boya dolapla kaplatarak muazzam oranda depolama alanı kazanabilirsiniz. Üstelik, bu kısımdan baca borusu vs geçmiyorsa, bu dolapları tavana kadar yükseklerek ender kullandığınız malzemeleri bu kısımlarda depolamayabilirsiniz.
Mutfak teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucu, raylar üzerinede hareet ederek tamamen öne doğru çıkan raflar imal ediliyor ve bu raflar kesinlikle çok pratik!
Televizyonu yerleştirmeyi planladığınız duvara, yerine özel bir tasarımla şahane bir kütüphane yaptırabilir, televizyonu, kitaplarınızı ve dekoratif eşyalarınızı bu alanda depolayıp sergileyebilirsiniz.
Koltuk takımının ortasına bir sehpa yerleştirmek istiyor ancak oturduğunuz zaman koltukların yanında da küçük birer sehpaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz? O halde üç parçadan oluşan ve bir araya konulduğunda şık bir orta sehpa görevi gören, koltuğun yanına çekildiğinde ise zigon sehpa işlevi olan bir set size göre olabilir.
Böyle özel bir ranza modeliyle, çocuğunuzun ne kadar mutlu olabileceğini hayal edebiliyorsunuzdur! Adeta oda içinde oda oluşturan ve çocuğun kendini kendi özel alanında hissetmesini sağlayan bu tür bir ranza da muhteşem bir mobilya parçası. Çocuk odalarıyla ilgili, ’Dağınık çocuklara hitap eden 6 çocuk odası fikri’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.