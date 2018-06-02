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Türkiye'den her evin ihtiyacı olacak 10 mobilya fikri

Özlem K. Özlem K.
TApety dla dzieci i młodzieży, Humpty Dumpty Room Decoration Humpty Dumpty Room Decoration Modern Çocuk Odası
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Bugünkü sayfamızda tamamı ülkemizden, kullanışlı ve şık 10 mobilya örneği göreceğiz. Ekseriyetle depolama problemlerine mükemmel çözümler getiren mobilya parçalarından oluşan listemizde farklı odalar için farklı parçalar göreceğiz. Bu mobilyalar çok işlevli olmaları sayesinde evi küçük olanların ve/veya çok eşyası olanların özellikle tercih edeceği türde parçalar. Gelin tek tek inceleyelim.

1. Üç çocuk yatağı bir arada

Compact Sport Triple Ranza Alım Mobilya Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Alım Mobilya

Compact Sport Triple Ranza

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

İlk örneğimiz çok çocuğu olan ancak evinde her çocuk için ayrı oda ve hatta geni tek bir oda dahi olmayanlara özel. Ülkemizden bir mobilya firmasının tasarımı ve imalatı olan bu üç kişilik ranza seti, aynı zamnda kitaplar için üç geniş raf ve merdiven basamaklarına saklanmış dört adet de çekmece ihtiva ediyor. Oldukça dar alanlara dahi sığabilecek, kompakt ve şık bir ranza modeli.

2. İşlevsel bir yatak başı

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak odalarımızda yatak başının baktığı duvar en işlevsiz duvar olabilir. Ancak ekstra depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraftaki örnek gibi, tüm duvarı boydan boya ve tabandan tavana kaplayan, tam olarak yatak başının geldiği kısmı ise niş gibi bırakan bu dolap tasarımı tam olarak ihtiyacınız olan şey.

3. Ayna arkasına saklı, gömme bir aksesuar dolabı

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Çalışmalar

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Takı, toka, fular gibi aksesuarlar için tasarlanan ve kapak görevi gören bir ayna arkasına saklanan bu muhteşem depolama ünitesine hangimizin ihtiyacı yok ki? Küçük parça eşyalarımızı derli toplu tutmakla kalmıyor, duvarın içine gömerek tamamen el altından kaldırıyor!

4. Gardırop için çeşitli genişlikte pratik çekmeceler

Гардеробные, LUMI LUMI Klasik Giyinme Odası
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

 Bu muhteşem gardırobun her biri farklı genişlikte olan çok sayıda çekmecesi ve ufak bölmeleri var. Bu çekmece ve raf gözlerine çorapları, kazakları, şapka ve bereleri ve fılat ve atkıları ve diğer bütün parçaları gruplar halinde yerleştirebilirsiniz.

5. Mekana özel tasarlanıp üretilmiş depolama alanları

Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET Modern Çalışma Odası Cam
CABINET

Çatı katı alanınızı genişletin

CABINET
CABINET
CABINET

Tamamen atıl kalan ve ölü alan olarak gördüğümüz birçok alan aslında yerine özel tasarlanıp imal edilmiş depolama üniteleri için biçilmiş kaftandır.

6. Tabandan tavana mutfak dolapları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda alışık olduğumuz tezgahaltı üniteler ve duvar üniteleri yerine, bir duvarı boydan boya dolapla kaplatarak muazzam oranda depolama alanı kazanabilirsiniz. Üstelik, bu kısımdan baca borusu vs geçmiyorsa, bu dolapları tavana kadar yükseklerek ender kullandığınız malzemeleri bu kısımlarda depolamayabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Raylar üzerinde öne çıkan mutfak rafları

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

ANTRASIT MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Mutfak teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucu, raylar üzerinede hareet ederek tamamen öne doğru çıkan raflar imal ediliyor ve bu raflar kesinlikle çok pratik!

8. Kütüphane ve TV ünitesi bir arada

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Televizyonu yerleştirmeyi planladığınız duvara, yerine özel bir tasarımla şahane bir kütüphane yaptırabilir, televizyonu, kitaplarınızı ve dekoratif eşyalarınızı bu alanda depolayıp sergileyebilirsiniz.

9. Üç zigon sehpadan oluşan bir orta sehpa

EVRIM & GUNAY ASLAN EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

EVRIM & GUNAY ASLAN EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Koltuk takımının ortasına bir sehpa yerleştirmek istiyor ancak oturduğunuz zaman koltukların yanında da küçük birer sehpaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz? O halde üç parçadan oluşan ve bir araya konulduğunda şık bir orta sehpa görevi gören, koltuğun yanına çekildiğinde ise zigon sehpa işlevi olan bir set size göre olabilir.

10. Oda içinde oda: Çocuklar için mükemmel!

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Böyle özel bir ranza modeliyle, çocuğunuzun ne kadar mutlu olabileceğini hayal edebiliyorsunuzdur! Adeta oda içinde oda oluşturan ve çocuğun kendini kendi özel alanında hissetmesini sağlayan bu tür bir ranza da muhteşem bir mobilya parçası. Çocuk odalarıyla ilgili, ’Dağınık çocuklara hitap eden 6 çocuk odası fikri’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

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