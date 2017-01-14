Televizyonunuzu doğru konumlandırmanıza yardımcı olacak 8 harika örnek

Televizyonla fazla haşır neşir olmanın, onu hayatımızın merkezi bir parçası haline getirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını hemen hepimiz kabul ediyor olsak da, acı gerçeklerle yüzleşmek gerekirse bu teknolojik aygıt etrafımızdaki bunca teknolojik gelişmeye ve yeni nesil iletişim araçlarının yarattığı rekabete rağmen hayatlarımızda hayli büyük bir yer işgal etmeye devam ediyor. Elbette televizyonların gündelik hayatımızdaki yeri, evlerimizdeki yerleri üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Hemen her evin baş köşesine kurulan televizyonlar, çoğu kez oturma odalarının diğer eşyalarının nasıl yerleştirileceğinde de adeta söz sahibi oluyorlar. Buna rağmen televizyonların yerleşimine ilişkin sıkıntılarla da hemen her evde karşılaşmak mümkün. Bazen oturma pozisyonuna çok yakına, bazen çok uzağa, bazen yerden çok yükseğe, bazen de olması gerektiğinden daha aşağıda bir pozisyona yerleştiriyoruz televizyonları. Kimi zaman da özellikle küçük odalar söz konusu olduğunda televizyonumuzun konumundaki biçimsizlik izleme çabasının anatomik bir sıkıntıya yol açmasına sebep olacak kadar ciddi boyutta olabiliyor. Bu yazımızda televizyonunuz için evinizde doğru yeri bulmanıza yardımcı olacak örnekleri bir araya getirdik. Hepsi de birbirinden güzel olan bu örnekler, emin olun sizin eviniz için de son derece uygulanabilir fikirler sunacaklar.