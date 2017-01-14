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Televizyonunuzu doğru konumlandırmanıza yardımcı olacak 8 harika örnek

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PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Modern Oturma Odası
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Televizyonla fazla haşır neşir olmanın, onu hayatımızın merkezi bir parçası haline getirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını hemen hepimiz kabul ediyor olsak da, acı gerçeklerle yüzleşmek gerekirse bu teknolojik aygıt etrafımızdaki bunca teknolojik gelişmeye ve yeni nesil iletişim araçlarının yarattığı rekabete rağmen hayatlarımızda hayli büyük bir yer işgal etmeye devam ediyor. Elbette televizyonların gündelik hayatımızdaki yeri, evlerimizdeki yerleri üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Hemen her evin baş köşesine kurulan televizyonlar, çoğu kez oturma odalarının diğer eşyalarının nasıl yerleştirileceğinde de adeta söz sahibi oluyorlar. Buna rağmen televizyonların yerleşimine ilişkin sıkıntılarla da hemen her evde karşılaşmak mümkün. Bazen oturma pozisyonuna çok yakına, bazen çok uzağa, bazen yerden çok yükseğe, bazen de olması gerektiğinden daha aşağıda bir pozisyona yerleştiriyoruz televizyonları. Kimi zaman da özellikle küçük odalar söz konusu olduğunda televizyonumuzun konumundaki biçimsizlik izleme çabasının anatomik bir sıkıntıya yol açmasına sebep olacak kadar ciddi boyutta olabiliyor. Bu yazımızda televizyonunuz için evinizde doğru yeri bulmanıza yardımcı olacak örnekleri bir araya getirdik. Hepsi de birbirinden güzel olan bu örnekler, emin olun sizin eviniz için de son derece uygulanabilir fikirler sunacaklar. 

Televizyon üniteleri

VIVVIENDA UNIFAMILIAR, BB INTERIORISMO BB INTERIORISMO Modern Oturma Odası
BB INTERIORISMO

BB INTERIORISMO
BB INTERIORISMO
BB INTERIORISMO

Televizyon üniteleri hayatımıza özellikle son on yılda dahil olmuş nispeten yeni sayılabilecek bir mobilya türü olarak dikkat çekiyorlar. Oldukça basit bir yapıda olmalarına karşın işlevleri büyük olan bu mobilyalar, yeni nesil LED ve plazma televizyonları yerleştirmek için olabilecek en ideal zeminler olarak değerlendirilebilir.

Özel tasarım çok amaçlı mobilyalar

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Modern Oturma Odası
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Mobilyalarınızı pek çok kişi gibi hazır üretilmiş olarak satın almak yerine özel tasarımlar yapmak, yalnızca sizin evinize ait modellere sahip olmak istiyor ve bu iş için belli bir bütçe ayırabiliyorsanız, televizyonunuz için de çok amaçlı bir kabin yaptırabilir ve oturma odanız için en uygun pozisyonda yerleştirebilirsiniz. Bu türden özel tasarımlar aynı zamanda ev sineması seti, DVD oynatıcı gibi çeşitli yan ürünleri yerleştirmek için de şık alanlar sağlayarak dağınıklığın önüne geçerler. 

Tali noktalar

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Oturma Odası
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Televizyonunuzu bir parça olsun hayatınızın merkezindne uzaklaştırmak istiyorsanız, onu yerleştirmek için görece daha tali bir nokta seçebilirsiniz. Buradaki örnekte televizyonun yerleştirilebileceği oldukça geniş bir boş duvar bulunduğu halde, açık mutfağın karşı duvarı tercih edilmiş. Böylece TV hâlâ oturma odasından görülebilmesine karşın uzun saatler karşısında oturmaya elverişli bir alan da sağlamıyor.

Dekorasyonun bir parçası haline gelen TV

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Modern Oturma Odası
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Oturma odanızı televizyonunuza göre değil, televizyonunuzu oturma odanıza göre yerleştirmeye ne dersiniz? Küçük sayılabilecek ölçülerdeki bu oturma odasında, mevcut mobilyaların yerleşiminden sonra müsait olan bir noktaya yerleştirilen TV, aslında olması gereken ideal seviyenin biraz yukarısında duruyor. Ama bu haliyle dekorasyonun bir parçası haline geldiği için bu durum tolere edilebilir.

Küçük odalar için

Proyecto Departamento Gusi, Sandra Molina Sandra Molina Eklektik Oturma Odası
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

Küçük bir oturma odanız varsa, televizyonunuzu yerleştirmek daha da büyük problem olabilir. Bu durumda mümkün olduğunca az yer kaplayan bir televizyon ünitesi tercih etmelisiniz.

Açısı ayarlanabilir bir yerleşim

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Oturma Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Tüplü televizyonların henüz yerlerini yeni nesil televizyonlara devretmediği dönemlerde özellikle iş yerlerinde bulunan küçük boyutlu TV taşıyıcı kolları hatırlar mısınız? İşte bu kollar artık evrim geçirdiler ve en büyük televizyonları dahi taşıyabilecek kadar dayanıklılar. Üstelik vinç benzeri eklemli yapıları ile TV'nin açısının ayarlanabilmesine de imkân tanıyorlar. Doğru bir açı sizin için önemliyse bu alternatifi de göz önünde bulundurmalısınız.

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Duvara gömülü TV

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Oturma Odası
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Zaman zaman ofislerde ya da büyük iş merkezlerinde gördüğümüz duvara ya da zemine gömülü televizyon modelini pekâlâ evinizde uygulamanız da mümkün. Yeni nesil duvar çözümleri sayesinde evinizin bir duvarında yeterli derinlikte bir çıkıntı yaratabilir ve bunu televizyonunuzun ölçülerine göre tam doğru noktalardan keserek mükemmel bir gömülü TV elde edebilirsiniz.

Ezber bozun

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Oturma Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Televizyonlar illa ki bir duvarda, bir köşede ya da bir TV ünitesi üzerinde durmak zorunda mı? Bizce değil. Ezber bozmayı seviyor ve dekorasyonunuzla dostlarınızı şaşırtmak istiyorsanız, TV'nize de bu gözle bakın ve onun için akla gelmeyecek bir yer seçin. Evinizin mimarisi de bu örnekte olduğu gibi bol malzeme sunan bir tasarıma sahipse işiniz çok daha kolay olacaktır.

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