Televizyonunuzu doğru konumlandırmanıza yardımcı olacak 8 harika örnek

Televizyonla fazla haşır neşir olmanın, onu hayatımızın merkezi bir parçası haline getirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını hemen hepimiz kabul ediyor olsak da, acı gerçeklerle yüzleşmek gerekirse bu teknolojik aygıt etrafımızdaki bunca teknolojik gelişmeye ve yeni nesil iletişim araçlarının yarattığı rekabete rağmen hayatlarımızda hayli büyük bir yer işgal etmeye devam ediyor. Elbette televizyonların gündelik hayatımızdaki yeri, evlerimizdeki yerleri üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Hemen her evin baş köşesine kurulan televizyonlar, çoğu kez oturma odalarının diğer eşyalarının nasıl yerleştirileceğinde de adeta söz sahibi oluyorlar. Buna rağmen televizyonların yerleşimine ilişkin sıkıntılarla da hemen her evde karşılaşmak mümkün. Bazen oturma pozisyonuna çok yakına, bazen çok uzağa, bazen yerden çok yükseğe, bazen de olması gerektiğinden daha aşağıda bir pozisyona yerleştiriyoruz televizyonları. Kimi zaman da özellikle küçük odalar söz konusu olduğunda televizyonumuzun konumundaki biçimsizlik izleme çabasının anatomik bir sıkıntıya yol açmasına sebep olacak kadar ciddi boyutta olabiliyor. Bu yazımızda televizyonunuz için evinizde doğru yeri bulmanıza yardımcı olacak örnekleri bir araya getirdik. Hepsi de birbirinden güzel olan bu örnekler, emin olun sizin eviniz için de son derece uygulanabilir fikirler sunacaklar.
Televizyon üniteleri hayatımıza özellikle son on yılda dahil olmuş nispeten yeni sayılabilecek bir mobilya türü olarak dikkat çekiyorlar. Oldukça basit bir yapıda olmalarına karşın işlevleri büyük olan bu mobilyalar, yeni nesil LED ve plazma televizyonları yerleştirmek için olabilecek en ideal zeminler olarak değerlendirilebilir.
Mobilyalarınızı pek çok kişi gibi hazır üretilmiş olarak satın almak yerine özel tasarımlar yapmak, yalnızca sizin evinize ait modellere sahip olmak istiyor ve bu iş için belli bir bütçe ayırabiliyorsanız, televizyonunuz için de çok amaçlı bir kabin yaptırabilir ve oturma odanız için en uygun pozisyonda yerleştirebilirsiniz. Bu türden özel tasarımlar aynı zamanda ev sineması seti, DVD oynatıcı gibi çeşitli yan ürünleri yerleştirmek için de şık alanlar sağlayarak dağınıklığın önüne geçerler.
Televizyonunuzu bir parça olsun hayatınızın merkezindne uzaklaştırmak istiyorsanız, onu yerleştirmek için görece daha tali bir nokta seçebilirsiniz. Buradaki örnekte televizyonun yerleştirilebileceği oldukça geniş bir boş duvar bulunduğu halde, açık mutfağın karşı duvarı tercih edilmiş. Böylece TV hâlâ oturma odasından görülebilmesine karşın uzun saatler karşısında oturmaya elverişli bir alan da sağlamıyor.
Oturma odanızı televizyonunuza göre değil, televizyonunuzu oturma odanıza göre yerleştirmeye ne dersiniz? Küçük sayılabilecek ölçülerdeki bu oturma odasında, mevcut mobilyaların yerleşiminden sonra müsait olan bir noktaya yerleştirilen TV, aslında olması gereken ideal seviyenin biraz yukarısında duruyor. Ama bu haliyle dekorasyonun bir parçası haline geldiği için bu durum tolere edilebilir.
Küçük bir oturma odanız varsa, televizyonunuzu yerleştirmek daha da büyük problem olabilir. Bu durumda mümkün olduğunca az yer kaplayan bir televizyon ünitesi tercih etmelisiniz.
Tüplü televizyonların henüz yerlerini yeni nesil televizyonlara devretmediği dönemlerde özellikle iş yerlerinde bulunan küçük boyutlu TV taşıyıcı kolları hatırlar mısınız? İşte bu kollar artık evrim geçirdiler ve en büyük televizyonları dahi taşıyabilecek kadar dayanıklılar. Üstelik vinç benzeri eklemli yapıları ile TV'nin açısının ayarlanabilmesine de imkân tanıyorlar. Doğru bir açı sizin için önemliyse bu alternatifi de göz önünde bulundurmalısınız.
Zaman zaman ofislerde ya da büyük iş merkezlerinde gördüğümüz duvara ya da zemine gömülü televizyon modelini pekâlâ evinizde uygulamanız da mümkün. Yeni nesil duvar çözümleri sayesinde evinizin bir duvarında yeterli derinlikte bir çıkıntı yaratabilir ve bunu televizyonunuzun ölçülerine göre tam doğru noktalardan keserek mükemmel bir gömülü TV elde edebilirsiniz.
Televizyonlar illa ki bir duvarda, bir köşede ya da bir TV ünitesi üzerinde durmak zorunda mı? Bizce değil. Ezber bozmayı seviyor ve dekorasyonunuzla dostlarınızı şaşırtmak istiyorsanız, TV'nize de bu gözle bakın ve onun için akla gelmeyecek bir yer seçin. Evinizin mimarisi de bu örnekte olduğu gibi bol malzeme sunan bir tasarıma sahipse işiniz çok daha kolay olacaktır.