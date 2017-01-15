Kendi ahşap mobilyalarınızı yapmak için parlak fikirler

Mobilya ve aksesuar alışverişi yapmak zaman zaman yorucu bir iş olsa da, çoğu insan evinde yeni bir eşyaya sahip olmanın da heyecanıyla mobilya alışverişini oldukça keyifli bir faaliyet olarak görür. Ama yeni bir mobilyaya sahip olmanın tek yolu, aynı banttan çıkmış binlerce ürünle bire bir aynı olan bir eşyayı satın almak değil. Son dönemin giderek yaygınlaşan trendlerinden biri olan Kendin-Yap felsefesine göre yapılmış el yapımı mobilyalar, evinize ve dekorasyonunuza hazır mobilyalardan çok daha fazla katkı sağlayabilir. Üstelik kendi el emeğinizle yapacağınız bu mobilyalarda hazır fabrikasyon ürünlerden ya da özel olarak satın alacağınız malzemelerden yararlanmak zorunda değilsiniz. Eski bir eşyanızı, kimi zaman bir tahta parçası ya da bir kenara atılmış basit bir yük paletini de harika bir mobilyaya dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? İşe koyulmak için doğru yerdesiniz. Dilerseniz sizler için hazırladığımız el emeği ahşap mobilyalardan oluşan derlemeye bir göz atın; buradan edineceğiniz fikirler size başlangıç için yeterli malzemeyi fazlasıyla sunacaktır.
Son zamanlarda pek çok yeni evin zemininde laminat parkeler kullanılıyor. Bu laminant furyasından yenilenen evler de nasibini alıyor elbette. Pek çok evde eski parke ve rabıtaların sökülüp yerine laminant parkeler koyulduğunu görüyoruz. Kendi evinizde ya da çevrenizde başka birinin evinde bu şekilde ıskartaya çıkarılmış rabıtalar varsa, çok basit malzemelerle bunları yeniden hayata döndürebilir, bu örnektekine benzer harika mobilyalar yapabilirsiniz.
Rabıtlarla işe koyuldunuz ve elinizin bu tür işlere yatkın olduğuna kanaat getirdiniz, o halde sizin için daha zor ve sonucu daha da güzel olan yeni bir görevimiz var. Ahşap bir fıçıdan dönüştürülmüş bu koltuğun bir benzerini yapmaya ne dersiniz? Bugünlerde ahşap fıçılarla karşılaşmak pek kolay değil. Ama benzer forma sahip başka bir eşyadan da buna benzer bir mobilya yapmak pekâlâ mümkün olabilir.
Balıkçı barınaklarından ya da denize kıyısı olan hemen her bölgeden zorlanmadan temin edebileceğiniz basit bir sandal küreği, çok basit bir tasarımla buna benzer bir askılığa dönüşebilir. Yılların deniz kokusunu bünyesinde taşıyan bu basit ama son derece şık malzemeden daha başka tasarımlar yapmanız da elbette mümkün.
Basit bir tahta parçası bile yeri geldiğinde harika bir hammadde olabilir. Bu askılık harika görüntüsüne rağmen aslında son derece basit bir fikrin ürünü ve pek az bir emekle bir benzerini yapmak gayet mümkün.
Lojistik sektörünün en temel malzemelerinden biri olan bu sanayi tipi nakliye paletleri, kendi mobilyanızı yapmak için kullanabileceğiniz temini en kolay ürünlerin başında geliyor. Mevcut halleriyle oldukça sağlam bir yapıda olan bu paletleri hiç kesip parçalamadan yalnızca üst üste koyarak ve boyayarak bile harika mobilyalar yapabilirsiniz.
Yine endüstriyel paletler kullanılarak yapılmış olan bu tasarımda aslında herhangi bir işçilik bile yok dersek herhalde abartmış sayılmayız. Birkaç yastık ve renkli mumlar kullanılarak son derece dekoratif bir mobilyaya dönüşen bu paletler, aslında kendi mobilyanızı yapmanın hiç de zor olmadığını kanıtlar nitelikte.
Mevcut karyolanız artık gözünüze güzel görünmüyor ve yeni bir şeyler denemek istiyorsunuz, peki ya kendi karyolanızı yapmaya ne dersiniz? Aslında son derece basit bir konstüksiyona sahip olan karyolalarda anahtar nokta parçaların birbirine çok düzgün biçimde geçmesi ve mümkün olduğunca dayanıklı olmasıdır. Bu temel ilke ve biraz dikkatli bir çalışma ile harika bir karyola yapabilir ve yatak odanızda büyük bir dönüşüm yaratabilirsiniz.
Evinizdeki plastik saksılardan sıkılmadınız mı? Hemen her şeyin büyük bir hızla plastiğe dönüştüğü günümüz dünyasına atık ahşap malzemelerle yapılmış bu mini bahçeyle küçük bir tepki gösterebilirsiniz. Üstelik evinize de harika bir katkıda bulunmuş olursunuz.