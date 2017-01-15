Kendi ahşap mobilyalarınızı yapmak için parlak fikirler

Mobilya ve aksesuar alışverişi yapmak zaman zaman yorucu bir iş olsa da, çoğu insan evinde yeni bir eşyaya sahip olmanın da heyecanıyla mobilya alışverişini oldukça keyifli bir faaliyet olarak görür. Ama yeni bir mobilyaya sahip olmanın tek yolu, aynı banttan çıkmış binlerce ürünle bire bir aynı olan bir eşyayı satın almak değil. Son dönemin giderek yaygınlaşan trendlerinden biri olan Kendin-Yap felsefesine göre yapılmış el yapımı mobilyalar, evinize ve dekorasyonunuza hazır mobilyalardan çok daha fazla katkı sağlayabilir. Üstelik kendi el emeğinizle yapacağınız bu mobilyalarda hazır fabrikasyon ürünlerden ya da özel olarak satın alacağınız malzemelerden yararlanmak zorunda değilsiniz. Eski bir eşyanızı, kimi zaman bir tahta parçası ya da bir kenara atılmış basit bir yük paletini de harika bir mobilyaya dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? İşe koyulmak için doğru yerdesiniz. Dilerseniz sizler için hazırladığımız el emeği ahşap mobilyalardan oluşan derlemeye bir göz atın; buradan edineceğiniz fikirler size başlangıç için yeterli malzemeyi fazlasıyla sunacaktır.