Kırsal stil şahane prefabrik ev!

Ahşabın yoğunluklu kullanıldığı kırsal mutfakta, evin diğer alanlarındaki benzer mimari dile rastlayabilirsiniz. Beyazın ahşap dokuları öne çıkardığı tasarımıyla mutfak mobilyalarından tavan iskeletine kadar ahşabın sıcaklığı hakim. Geniş pencere açıklığıyla doğal ışığı muntazam alan evin mutfağında da enfes bir doğa manzarası mevcut. Şık bir mutfak adası ve tam donanımlı mutfakta her ihtiyaç mevcut. Prefabrik sistemlerle dizayn edilen rüya gibi bir ev.

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