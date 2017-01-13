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Kırsal stil şahane prefabrik ev!

Meral Eser Meral Eser
Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Rustik Oturma Odası
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Kolombiya'da 270 metrekarelik bir alana yerleşen geniş bir prefabrik ev görmeye ne dersiniz? Country stil huzur veren atmosferi ile diğer evlerin konfor ve rahatlığını aratmayacak bu ev, yalın çizgilerle göze hitap edecek şekilde dizayn ediliyor. Tamamen prefabrik sistemlerle inşa edilen konutta, bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak ortak kullanım alanları ve geniş bir mutfak mevcut. Daha fazla beklemeden şahane dizayn edilen konutun iç ve dış mekan görsellerini birlikte inceleyelim.

Ana cephe

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Rustik Evler
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Prefabrik sistemlerle dizayn edilen bir ev olmasına rağmen, rustik öğelerle muntazam tasarlanan kırsal ev olma özelliği taşıyor. Beyaz duvarlarla ahşap merdiven, korkuluk ve yapı elemanları uyum ve ahenk oluşturarak göze hitap ediyor. Yapıda ahşap kullanımının yanı sıra, kil, seramik kaplama ve tuğla rengi detaylar mevcut. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Ana giriş

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Tropikal Evler
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Ahşap çatı iskeleti ile örtülen giriş, güneş ışıkları ya da yağışlardan minimum etkilenmeyi kolaylaştırıyor. Çatı örtüsü ayrıca yönelimi işaret eden davetkar bir giriş tasarımını tamamlıyor. Su basman seviyesi olarak geçen duvar dibi yüzeyler taş kaplanıyor. Beyaz duvarlarıyla ahşap dokuları daha da ortaya çıkaran tasarımıyla, sıcak bir atmosfer ve etkileyici bir cephe oluşturuyor. Girişte kullanılan aksesuarlar daha davetkar bir görünüm kazandırırken, saksı bitkileri ile çevre ile uyumlu dekoratif öğeler kullanılıyor.

Ortak yaşam alanı

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Rustik Oturma Odası
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Bu geniş kırsal evde 5 yatak odası ve 4 banyo mevcut. Muhteşem manzara eşliğinde konukların konforunu esas alan tasarımıyla ortak yaşam alanları ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip. Geniş pencere açıklıkları enfes doğa manzarası ile bütünleşmesini sağlıyor. 270 metrekare alana yerleşen bu evde geniş ve kullanışlı bir mutfak da mevcut. Evin dış cephesinde olduğu gibi iç mekan dekorasyonunda da ahşabın ve beyazın uyumunu gözlemleyebilirsiniz.

Yatak odası

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Klasik Yatak Odası
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Sadelik ve yalınlık her zaman huzur dolu bir atmosfer yakalamanızı kolaylaştırır. Hele bir de böylesi enfes bir doğa manzarasına sahipseniz, ne bir tablo ne de aksesuarlar bunun yerini tutamaz. Yatak odası dekorasyonunda rahatlık ve konfor esas alınıyor. ferah atmosferiyle manzarayı kesmeyen geniş cam pencereler dizayn edilmiş. Güne başlarken manzaranın keyfini çıkarmak için yatak odasına ait bir balkon da mevcut, daha ne dilersiniz?

Mutfak

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Rustik Mutfak
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Ahşabın yoğunluklu kullanıldığı kırsal mutfakta, evin diğer alanlarındaki benzer mimari dile rastlayabilirsiniz. Beyazın ahşap dokuları öne çıkardığı tasarımıyla mutfak mobilyalarından tavan iskeletine kadar ahşabın sıcaklığı hakim. Geniş pencere açıklığıyla doğal ışığı muntazam alan evin mutfağında da enfes bir doğa manzarası mevcut. Şık bir mutfak adası ve tam donanımlı mutfakta her ihtiyaç mevcut. Prefabrik sistemlerle dizayn edilen rüya gibi bir ev.

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