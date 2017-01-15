Sıcak atmosferleriyle 31 kış bahçesi modeli!

Doğal ışığın aydınlattığı havadar alanlar huzur veren bir atmosfere sahiptir. Yaz kış demeden güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için elbette çözümler bitmiyor! Şahane kış bahçesi modellerini derlediğimiz bu yazımızda birbirinden güzel ve kullanışlı örnekler bulabilirsiniz. Farklı stil ve tarzlarda derlediğimiz kış bahçelerinden hangisi ilginizi cezbediyor?
Yemek alanı için özel olarak dizayn edilen bu örnekte, ahşap iskeletle natürel dokuların kullanılıyor. Renkli çiçeklerle dekoratif öğeler unutulmamış. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stilde proje örnekleri bulabilirsiniz.
İhtiyaca göre tavanda da cam kullanımı ya da perde ile örtme alternatifi sunan teras kapatma sistemleri tercih edilebilir.
Boydan boya camla döşenen bu örnekte, enfes bahçe manzarası ile bütünleşen bir alan dizayn ediliyor.
Perdeler ve mobilyalarla adeta bir yemek odasına dönüşen bu örnekte sıcak bir atmosfer hakim ve enfes bahçe manzarası mevcut.
Malzeme ve renkleri öne çıkaran kontrast değerlerin ön plana alındığı bir örnek.
Genellikle üst katlarda çıkma yapılır. Bu örnekte ise oturma odası alanı uzatılarak kış bahçesi eşliğinde geniş bir alan kullanımı sağlanıyor.
Sade ve huzur veren atmosferiyle şık bir oturma alanı.
Cam ve metal gibi farklı materyallerin bir araya gelerek taşıyıcı sistemlerini oluşturduğu kış bahçeleri oldukça kullanışlı alanlar dizayn etmenizi sağlıyor.
Katlanır kapılar açıldığında temiz hava almanızı kolaylaştıracak şık bir tasarım.
Işıklandırma unsurları ile daha cazip bir cephe dizayn edilebilir.
Krem ve ahşabın uyumuyla natürel renklerin ahengi ortaya çıkıyor.
Natürel dokuları mimari elemanlarda kullanmayı tercih edenler için doğal taş zarafeti ile ahşabın mükemmel uyumu göz önüne çıkıyor.
Doğa ile iç içe yaşam alanları dizayn etmek isteyenler için.
Daha işlevsel ve konforlu alanlar dizayn etmek isteyenler için pergola sistemleri bir alternatif.
Taşıyıcılar, kiriş ve kolonları öne çıkaran malzeme ve dokularla daha cazip bir karşılama sunuyor.
Bahçenizde kullanılmayan bir alan varsa, kış bahçeleri için uygun fikirler aramaya hemen başlayın!
Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, natürel dokularla uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz.
Huzur dolu bir yaşam, evinizde sıcak bir atmosfer sağlamakla kolaylaşır.
Adeta görünmez yüzeylerle şeffaflık ve minimalist yaklaşımla tasarlanan bir kış bahçesi.
Daha dinamik ve çarpıcı bir görünüm için kontrast renklere odaklanabilirsiniz.
Göz karmaşasına yer vermeden, manzaranızı bölmeyen şeffaf tasarımlara yönelebilirsiniz.
Rustik tarz ahçe mobilyaları ile fark yaratın!
Farklı materyalleri bir arada kullanabileceğiniz gibi, farklı stil ve tarzları da bir araya getirebilirsiniz.
Balkon ya da teras alanları ideal bir kış bahçesi oluşturmak için uygun fikirler verebilir.
Kış bahçesi dizayn edildikten sonra stil sahibi dekorasyonunuz ve göz alıcı mobilyalarınızla fark yaratın.
Beyazlara bürünen zemin dokuları ile ferah ve konforlu bir alan.
Yalınlık ve basit çizgiler etkileyici bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.
Havadar alanlardan vazgeçmeyenler için şeffaflık özelliği ve ferah atmosferiyle kış bahçeleri paha biçilemez!
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