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Sıcak atmosferleriyle 31 kış bahçesi modeli!

Meral Eser Meral Eser
homify Minimalist Kış Bahçesi
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Doğal ışığın aydınlattığı havadar alanlar huzur veren bir atmosfere sahiptir. Yaz kış demeden güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için elbette çözümler bitmiyor! Şahane kış bahçesi modellerini derlediğimiz bu yazımızda birbirinden güzel ve kullanışlı örnekler bulabilirsiniz. Farklı stil ve tarzlarda derlediğimiz kış bahçelerinden hangisi ilginizi cezbediyor?

1. Ahşap sistemler

Cerramiento terraza, Lignea Construcció Sostenible Lignea Construcció Sostenible Modern Evler
Lignea Construcció Sostenible

Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible

Yemek alanı için özel olarak dizayn edilen bu örnekte, ahşap iskeletle natürel dokuların kullanılıyor. Renkli çiçeklerle dekoratif öğeler unutulmamış. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stilde proje örnekleri bulabilirsiniz.

2. Teras kapatma sistemleri

homify Modern Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

İhtiyaca göre tavanda da cam kullanımı ya da perde ile örtme alternatifi sunan teras kapatma sistemleri tercih edilebilir.

3. Cam sundurma

homify Minimalist Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Boydan boya camla döşenen bu örnekte, enfes bahçe manzarası ile bütünleşen bir alan dizayn ediliyor.

4. Küçük ama ferah

Giardino effimero a Forte dei marmi, Fuoriforma Fuoriforma Modern Kış Bahçesi
Fuoriforma

Fuoriforma
Fuoriforma
Fuoriforma

Perdeler ve mobilyalarla adeta bir yemek odasına dönüşen bu örnekte sıcak bir atmosfer hakim ve enfes bahçe manzarası mevcut.

5. Kontrast renkler

homify Minimalist Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Malzeme ve renkleri öne çıkaran kontrast değerlerin ön plana alındığı bir örnek.

6. Cephede çıkma

Verande - Giardini d'inverno, quartieri luigi quartieri luigi Modern Balkon, Veranda & Teras
quartieri luigi

quartieri luigi
quartieri luigi
quartieri luigi

Genellikle üst katlarda çıkma yapılır. Bu örnekte ise oturma odası alanı uzatılarak kış bahçesi eşliğinde geniş bir alan kullanımı sağlanıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Ahşap tavan, cam pencereler

Verande - Giardini d'inverno, quartieri luigi quartieri luigi Modern Balkon, Veranda & Teras
quartieri luigi

quartieri luigi
quartieri luigi
quartieri luigi

Sade ve huzur veren atmosferiyle şık bir oturma alanı.

8. Cam ve metal strüktür

Una Serra solare: Veri manufatti architettonici in un unico punto, STUDIO MORALDI STUDIO MORALDI Modern Kış Bahçesi
STUDIO MORALDI

STUDIO MORALDI
STUDIO MORALDI
STUDIO MORALDI

Cam ve metal gibi farklı materyallerin bir araya gelerek taşıyıcı sistemlerini oluşturduğu kış bahçeleri oldukça kullanışlı alanlar dizayn etmenizi sağlıyor.

9. Katlanır sürgülü cam kapı kullanımı

homify Modern Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Katlanır kapılar açıldığında temiz hava almanızı kolaylaştıracak şık bir tasarım.

10. Işıl ışıl bir cephe

Una Serra solare: Veri manufatti architettonici in un unico punto, STUDIO MORALDI STUDIO MORALDI Modern Kış Bahçesi
STUDIO MORALDI

STUDIO MORALDI
STUDIO MORALDI
STUDIO MORALDI

Işıklandırma unsurları ile daha cazip bir cephe dizayn edilebilir.

11. Krem ve ahşap uyumu

homify Klasik Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Krem ve ahşabın uyumuyla natürel renklerin ahengi ortaya çıkıyor.

12. Modern

homify Minimalist Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Modern stil çözümlerle daha cazip ve daha çarpıcı.

13. Doğal taş zarafeti

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Natürel dokuları mimari elemanlarda kullanmayı tercih edenler için doğal taş zarafeti ile ahşabın mükemmel uyumu göz önüne çıkıyor.

14. Yeşili davet eden tasarım

homify Eklektik Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Doğa ile iç içe yaşam alanları dizayn etmek isteyenler için.

15. Fonksiyonel pergola sistemleri

homify Modern Kış Bahçesi Cam
homify

homify
homify
homify

Daha işlevsel ve konforlu alanlar dizayn etmek isteyenler için pergola sistemleri bir alternatif.

16. Öne çıkan kontur

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Taşıyıcılar, kiriş ve kolonları öne çıkaran malzeme ve dokularla daha cazip bir karşılama sunuyor.

17. Bahçenizin bir köşesini değerlendirin

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Bahçenizde kullanılmayan bir alan varsa, kış bahçeleri için uygun fikirler aramaya hemen başlayın!

18. Aydınlık ve ferah

homify Modern Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Günü verimli geçirmek için doğal ışıktan muntazam faydalanın.

19. Rustik öğeler

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden Modern Kış Bahçesi
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, natürel dokularla uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz.

20. İdeal yaşam

homify Ticari alanlar Etkinlik merkezleri
homify

homify
homify
homify

Huzur dolu bir yaşam, evinizde sıcak bir atmosfer sağlamakla kolaylaşır.

21. Şeffaflık

Glas, Pallazzo Veranda Pallazzo Veranda Modern Evler
Pallazzo Veranda

Pallazzo Veranda
Pallazzo Veranda
Pallazzo Veranda

Adeta görünmez yüzeylerle şeffaflık ve minimalist yaklaşımla tasarlanan bir kış bahçesi.

22. Kontrast dokular

Glas, Pallazzo Veranda Pallazzo Veranda Modern Evler
Pallazzo Veranda

Pallazzo Veranda
Pallazzo Veranda
Pallazzo Veranda

Daha dinamik ve çarpıcı bir görünüm için kontrast renklere odaklanabilirsiniz.

23. Basit çözümler

Jardín de Invierno con Techo Móvil, CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L Modern Balkon, Veranda & Teras
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L

CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L

Göz karmaşasına yer vermeden, manzaranızı bölmeyen şeffaf tasarımlara yönelebilirsiniz.

24. Rustik tarz bahçe mobilyaları

Jardín de Invierno con Techo Móvil, CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L Minimalist Kış Bahçesi
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L

CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L

Rustik tarz ahçe mobilyaları ile fark yaratın!

25. Eğimli çatı

homify Kırsal Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Çatı formu ile dikkat çeken şık bir kış bahçesi.

26. Klasik ve modern bir arada

VERANDA IN LEGNO CON TENDA MOBILE MOTORIZZATA, Svitavvita Snc Svitavvita Snc
Svitavvita Snc

Svitavvita Snc
Svitavvita Snc
Svitavvita Snc

Farklı materyalleri bir arada kullanabileceğiniz gibi, farklı stil ve tarzları da bir araya getirebilirsiniz.

27. Balkon kapatma sistemleri

VERANDA IN LEGNO CON TENDA MOBILE MOTORIZZATA, Svitavvita Snc Svitavvita Snc
Svitavvita Snc

Svitavvita Snc
Svitavvita Snc
Svitavvita Snc

Balkon ya da teras alanları ideal bir kış bahçesi oluşturmak için uygun fikirler verebilir.

28. Stil sahibi

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Eklektik Balkon, Veranda & Teras
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Kış bahçesi dizayn edildikten sonra stil sahibi dekorasyonunuz ve göz alıcı mobilyalarınızla fark yaratın.

29. Sundurma çatı ile beyaz zarafet

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Beyazlara bürünen zemin dokuları ile ferah ve konforlu bir alan.

30. Basit çizgilerle çarpıcı sonuç

C House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati Minimalist Balkon, Veranda & Teras
EXiT architetti associati

EXiT architetti associati
EXiT architetti associati
EXiT architetti associati

Yalınlık ve basit çizgiler etkileyici bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.

31. Şeffaf ve havadar

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

Havadar alanlardan vazgeçmeyenler için şeffaflık özelliği ve ferah atmosferiyle kış bahçeleri paha biçilemez!

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Kış bahçesi dekorasyonu: Yaza hoşçakal demeyin!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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