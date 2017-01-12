5 küçük, uygun fiyatlı ve güzel ev

Eskiden Türkiye'de küçük evlere pek rağbet edilmezken, şehirlerin büyümesi ve emlak fiyatlarının metrekareyle orantılı olarak artması yüzünden son yıllarda küçük boyutlu ev ve apartman dairelerini daha sık görür olduk. Tabii biraz şehir dışına gidildiğinde daha büyük ve müstakil ev alternatifleri de mümkün ama özellikle İstanbul gibi büyük ve karmaşık şehirlerde bu, günün önemli bir kısmını trafikte geçirmek anlamına geliyor. İşte bu yazıda hem şehirden çok uzak olmayan, hem de küçük, uygun fiyatlı ama çok güzel evlerden bir derleme hazırladık. Hazırsanız 5 evden oluşan bu mini tura başlayalım.