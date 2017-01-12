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5 küçük, uygun fiyatlı ve güzel ev

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homify Modern Garaj / Hangar
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Eskiden Türkiye'de küçük evlere pek rağbet edilmezken, şehirlerin büyümesi ve emlak fiyatlarının metrekareyle orantılı olarak artması yüzünden son yıllarda küçük boyutlu ev ve apartman dairelerini daha sık görür olduk. Tabii biraz şehir dışına gidildiğinde daha büyük ve müstakil ev alternatifleri de mümkün ama özellikle İstanbul gibi büyük ve karmaşık şehirlerde bu, günün önemli bir kısmını trafikte geçirmek anlamına geliyor. İşte bu yazıda hem şehirden çok uzak olmayan, hem de küçük, uygun fiyatlı ama çok güzel evlerden bir derleme hazırladık. Hazırsanız 5 evden oluşan bu mini tura başlayalım.

1. Sürgülü cam kapıları ve müthiş terasıyla küçük ama sıcacık bir dış cephe

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Eklektik Evler
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

İç mekânların rustik ortamına şeklini veren ahşap zemin ve çıplak tuğla duvarlar

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Eklektik Multimedya Odası
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

2. Farklı malzemelerin bir araya getirildiği tipik üçgen çatılı ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İç mekanda taş kaplama duvar ve ahşap zeminle beyaz aksamın uyumu dikkat çekiyor

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

3. Siyah-beyaz ağırlıklı, zevkli mozaiklerle özgünlük kazanan dış cephe

CASA BARRA DE NAVIDAD / PETER PICHTLER, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

İç mekan sade ve sıcak bir görünüme sahip

CASA BARRA DE NAVIDAD / PETER PICHTLER, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

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4. Panoramik görünüm sunan pencereleriyle alçakgönüllü ahşap ev

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

İç mekanlarda malzeme olarak ahşabın, tarz olarak minimalizmin egemenliği var

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

5. Krem rengi dış cepheyle koyu renk çatının şahane uyumu

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

İç mekanlar hem gayet sade, hem de inanılmaz sıcak ve huzurlu görünüyor

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

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