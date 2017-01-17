Küçük bir mutfağı nasıl daha güzel hale getirebilirim?

Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Dekorasyon dergilerinde ve homify sayfalarında birçok mutfak örneği görüyoruz. Bu örneklere bakarak iç geçireceğimize, onlardan ilham alarak, yani onlardan faydalanarak kendi mutfağımızı da olabilecek en iyi şekline sokabiliriz.

Hem kullanışlı hem de göze güzel görünen bir mutfak oluşturmanın ilk kuralı mutfağın küçüklüğünden yakınmayı bırakıp onu stil sahibi hale getirmek. Eğer bir mekandan sürekli yakınırsak, o mekanı sevmeye bir türlü başlayamayız. Aslında, yakınmak genel olarak bünyeye zararlı! Yakınmak yerine çözüm üretmek çok daha olumlu bir yaklaşım ve hemen her konuda, %100 işe yarıyor! Bu nedenle, ilk işimiz mutfağımdan yakınmayı bırakmak ve sevdğimiz dekorasyon stilini bu alana nasıl uygulayabileceğimize odaklanmak. Minicik olmasına rağmen son derece şık, hatta göz alıcı bir mutfağa sahip olmak mümkün.

Bugün sayfamızda homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar ve mutfak planlayıcılarının birbirinden güzel mutfak tasarımlarını derledik. Farklı stillere ve farklı renk yelpazelerine saip bu mutfakların her biri son derece göz alıcı!