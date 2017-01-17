Küçük bir mutfağı nasıl daha güzel hale getirebilirim?

Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Dekorasyon dergilerinde ve homify sayfalarında birçok mutfak örneği görüyoruz. Bu örneklere bakarak iç geçireceğimize, onlardan ilham alarak, yani onlardan faydalanarak kendi mutfağımızı da olabilecek en iyi şekline sokabiliriz.
Hem kullanışlı hem de göze güzel görünen bir mutfak oluşturmanın ilk kuralı mutfağın küçüklüğünden yakınmayı bırakıp onu stil sahibi hale getirmek. Eğer bir mekandan sürekli yakınırsak, o mekanı sevmeye bir türlü başlayamayız. Aslında, yakınmak genel olarak bünyeye zararlı! Yakınmak yerine çözüm üretmek çok daha olumlu bir yaklaşım ve hemen her konuda, %100 işe yarıyor! Bu nedenle, ilk işimiz mutfağımdan yakınmayı bırakmak ve sevdğimiz dekorasyon stilini bu alana nasıl uygulayabileceğimize odaklanmak. Minicik olmasına rağmen son derece şık, hatta göz alıcı bir mutfağa sahip olmak mümkün.
Bugün sayfamızda homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar ve mutfak planlayıcılarının birbirinden güzel mutfak tasarımlarını derledik. Farklı stillere ve farklı renk yelpazelerine saip bu mutfakların her biri son derece göz alıcı!
Mutfağa en yakışan renklerden biri sarı! Hem de öyle soluk tonlar, şampanya rengi filan değil, sapsarı! Hele ki doğal gün ışığından mahrum ya da kuzeye bakan bir mutfağınız varsa, sarı tonunu cesurca kullanabilirsiniz. Fotoğraftaki örnekle alın taşları ve zemin tamamen aynı sarı tonunda tasarlanmış, kontrsta oluşturan lacivert tabureler ile mekana hareket getirilmiş.
Endüstriyel stil özellikle gençler arasında en popüler olan dekorasyon stillerinden biri. Paslanmaz çelik, ham görünüşlü ahşap ve harman tuğla gibi unsurların sıklıkla kullanıldığı bu stil mid-century modern dönemini anımsatan bir Smeg buzdolabı ile kombine edilmiş. Bu retro obje duvardaki eski tip seramik karolarla tamamlanmış. Sonuç: Mükemmel!
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Kırsal stildeki minik evin mutfağı da kendisi gibi minik ama bu onu şahane bir stilde olmaktan alıkoymamış. Tamamı rustik bir dekorasyona sahip olan ev, L şeklindeki küçük fakat kullanışlı rustik mutfağı ile kusursuz bir uyum içerisinde.
Küçük mutfağınızı oturma odanızla uyumlu olacak şekilde dekore ederek, aynı alanda yer alan bu iki ayrı mekanın birbiriyle olan ilişkisini kusursuz bir biçimde kurabilirsiniz. Mutfağınızı rengiyle ve stiliyle oturma odasının bir parçası haline getirmek bunun için en güzel yöntem.
Elbette sürekli yemek yapan biri değilseniz. Fakat tüm teşekküllü bir mutfağın bir antreye bile sığabileceğini, üstelik bunun da asalet içinde gerçekleştirilebileceğini, bu örneğimizde görüyoruz. Cihargir'deki 41 metrekarelik bu dairenin mutfağı katlanır kapakların ardına gizlenmiş, antrede yer alıyor! Bembeyaz, düzenli ve kesinlikle çok şık!
Son olarak, elinizdeki eski püskü, kırık dökük ve çirkin eşyaları elden çıkarmanızı ve günlük kullandığınız tüm malzemeleri dekorasyonun bir parçası haline getirmenizi öneririz. Şık kavanozlar, düzgün mutfak bezleri, temiz ve güzel kepçeler, bıçaklar, servis takımları… Tezgahta ve açık raflarda kullandığınız eşyalar dekoratif birer aksesuara dönüşebilir!