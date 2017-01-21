Çok eşyası olanlar için 8 orijinal saklama fikri

Geçmişe nazaran daha küçük yaşam alanlarına yerleşmek durumunda kalmak, günden güne depolama ihtiyacını arttırıyor. Özellikle apartman daireleri tercih edenler küçük ve dar alanlara hapsolurken, daha ferah ve geniş bir atmosfer ihtiyacı oluşuyor. Alanlar küçüldükçe eşyalara ayrılan alanlar daralıyor. Dekorasyonda akılcı çözümlerle pratik depolama yöntemlerini değerlendirmek kaçınılmaz olacaktır. Uzun vadede konfor ve rahatlık oluşturacak düzeni sağlamak için kolları sıvayın ve sizin için derlediğimiz depolama sistemlerini mutlaka gözden geçirin.
Eğer evinizde ekstra zemin alanı kazanmak istiyorsanız, ölü ve boş alanları değerlendirebilirsiniz. Depolama amaçlı değerlendirilen eğimden dolayı kafa boyunu kurtarmayan alanları ölü alanlar olarak sayabilirsiniz. İhtiyaca göre çekmeceler, dolap sistemleri ya da kapalı veya açık raf sistemleri ile dizayn edebilirsiniz.
Yatak altı depolama için uygun yerlerden biridir. Böylelikle gündelik ihtiyaçları el altında tutabilirsiniz. Çarşaf ve yastık kılıflarından pijamalarınıza kadar birçok ihtiyaç depolanabilir çekmecelere dizilebilir. İhtiyaca göre baza altını daha geniş depolama alanı olarak dizayn edebilirsiniz.
Merdiven altı her zaman için birçok amaçlar depolama ihtiyacı için dolaplar, çekmeceler ve raf sistemleri ile dizayn edilebilir. Oturma alanı ya da bir bank eşliğinde kompakt sistemlerle çok amaçlı dizayn fikirlerini de değerlendirebilirsiniz. Uygun bir ışıklandırma ile okuuma alanı için uygun raflar ve bir koltuk da işlevsellik katacaktır.
Tavan yüksekliği kafa boyunu kurtaracak şekilde depolama sistemleri ile birlikte dizayn edilebilir. Genellikle ortama insan boyu 1.70 civarı alınır ve buna göre belli bir mesafe daha tavan yüksekliği alınır. Özellikle oturma alanları için bu yükseklik ihtiyaca göre düşebilir. Akılcı çözümlerle tavandan yer döşemesine dizayn edilen raf ve çekmece sistemleri ile kitaplık ihtiyacı pratik bir şekilde çözülebilir.
Hem yemek alanı hem de depolama sistemlerinin bir arada çözüldüğü şık ve özenli bir mutfak dekorasyonu ile devam ediyoruz. Dolap kapakları iç mekana ferahlık katacak beyaz renk tercih edilmiş. Oturma alanı için ayrılan yüzeyler ise daha canlı ve sıcak bir atmosfer oluşturan sarı renk üzerinden dizayn edilmiş ve şık aydınlatma aksesuarları ile daha da çekici hale getirilmiştir.
Depolama sistemlerini en pratik şekilde çözmenizi sağlayan raf sistemleri için çözümler bitmiyor. Mutfak nişlerinden kolon etrafına dizilen raf sistemlerine, duvar dekorlarından ölü alanlara birçok yüzeyde açık raf sistemleri dizayn edebilir, ihtiyaca göre kapalı raf sistemleri ile düzen oluşturabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak fikri bulabilirsiniz.
Dolap sistemleri depolama ihtiyacını çözecek şekilde dizayn edilirken, aynı zamanda mekanları görevlerine göre ayıran birer bölücü duvar niteliğinde tasarlanabilir. İç mekanda daha ferah ve aydınlık gösteren beyaz renk zeminler hakim. Dolaplarda ayna faktörü de ayrıca derinlik katar. Kitaplık ya da gardırop modellerini çalışma alanı ve yatak alanını ayırmak için bölücü amaçla yerleştirebilirsiniz.
Yatak odası birçok eşya, giysi ve ıvır zıvırın depolandığı yerdir. Daha düzenli ve tertipli bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, paravan niteliğinde bir duvar ardına açık raf sistemleri, askılıklar, çekmeceler ve dolaplar dizayn edebilirsiniz. Hem şık hem de kullanışlı depolama fikirleri için yaratıcı çözümler oluştururken, oda düzeni sağlayacak ve göz karmaşası oluşturmayacak paravan duvarları değerlendirebilirsiniz.
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