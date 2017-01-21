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Çok eşyası olanlar için 8 orijinal saklama fikri

Meral Eser Meral Eser
Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture İskandinav Çocuk Odası
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Geçmişe nazaran daha küçük yaşam alanlarına yerleşmek durumunda kalmak, günden güne depolama ihtiyacını arttırıyor. Özellikle apartman daireleri tercih edenler küçük ve dar alanlara hapsolurken, daha ferah ve geniş bir atmosfer ihtiyacı oluşuyor. Alanlar küçüldükçe eşyalara ayrılan alanlar daralıyor. Dekorasyonda akılcı çözümlerle pratik depolama yöntemlerini değerlendirmek kaçınılmaz olacaktır. Uzun vadede konfor ve rahatlık oluşturacak düzeni sağlamak için kolları sıvayın ve sizin için derlediğimiz depolama sistemlerini mutlaka gözden geçirin.

1. Ölü alanları değerlendirin

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Eğer evinizde ekstra zemin alanı kazanmak istiyorsanız, ölü ve boş alanları değerlendirebilirsiniz. Depolama amaçlı değerlendirilen eğimden dolayı kafa boyunu kurtarmayan alanları ölü alanlar olarak sayabilirsiniz. İhtiyaca göre çekmeceler, dolap sistemleri ya da kapalı veya açık raf sistemleri ile dizayn edebilirsiniz.

2. Yatak altı çekmeceler

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Yatak altı depolama için uygun yerlerden biridir. Böylelikle gündelik ihtiyaçları el altında tutabilirsiniz. Çarşaf ve yastık kılıflarından pijamalarınıza kadar birçok ihtiyaç depolanabilir çekmecelere dizilebilir. İhtiyaca göre baza altını daha geniş depolama alanı olarak dizayn edebilirsiniz.

3. Merdiven altını değerlendirin

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Merdiven altı her zaman için birçok amaçlar depolama ihtiyacı için dolaplar, çekmeceler ve raf sistemleri ile dizayn edilebilir. Oturma alanı ya da bir bank eşliğinde kompakt sistemlerle çok amaçlı dizayn fikirlerini de değerlendirebilirsiniz. Uygun bir ışıklandırma ile okuuma alanı için uygun raflar ve bir koltuk da işlevsellik katacaktır.

4. Duvar ve tavanlar için açık raf sistemleri

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture İskandinav Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Tavan yüksekliği kafa boyunu kurtaracak şekilde depolama sistemleri ile birlikte dizayn edilebilir. Genellikle ortama insan boyu 1.70 civarı alınır ve buna göre belli bir mesafe daha tavan yüksekliği alınır. Özellikle oturma alanları için bu yükseklik ihtiyaca göre düşebilir. Akılcı çözümlerle tavandan yer döşemesine dizayn edilen raf ve çekmece sistemleri ile kitaplık ihtiyacı pratik bir şekilde çözülebilir.

5. Tek duvarın çok amaçlı değerlendirilmesi

kitchen, Your royal design Your royal design Eklektik Mutfak
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Hem yemek alanı hem de depolama sistemlerinin bir arada çözüldüğü şık ve özenli bir mutfak dekorasyonu ile devam ediyoruz. Dolap kapakları iç mekana ferahlık katacak beyaz renk tercih edilmiş. Oturma alanı için ayrılan yüzeyler ise daha canlı ve sıcak bir atmosfer oluşturan sarı renk üzerinden dizayn edilmiş ve şık aydınlatma aksesuarları ile daha da çekici hale getirilmiştir.

6. Açık raf sistemleri

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Depolama sistemlerini en pratik şekilde çözmenizi sağlayan raf sistemleri için çözümler bitmiyor. Mutfak nişlerinden kolon etrafına dizilen raf sistemlerine, duvar dekorlarından ölü alanlara birçok yüzeyde açık raf sistemleri dizayn edebilir, ihtiyaca göre kapalı raf sistemleri ile düzen oluşturabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak fikri bulabilirsiniz.

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7. Alanları görevlerine göre ayıran çözümler

The Bedroom View2 ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Yatak Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

The Bedroom View2

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Dolap sistemleri depolama ihtiyacını çözecek şekilde dizayn edilirken, aynı zamanda mekanları görevlerine göre ayıran birer bölücü duvar niteliğinde tasarlanabilir. İç mekanda daha ferah ve aydınlık gösteren beyaz renk zeminler hakim. Dolaplarda ayna faktörü de ayrıca derinlik katar. Kitaplık ya da gardırop modellerini çalışma alanı ve yatak alanını ayırmak için bölücü amaçla yerleştirebilirsiniz.

8. Paravan niteliği

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Yatak Odası
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Yatak odası birçok eşya, giysi ve ıvır zıvırın depolandığı yerdir. Daha düzenli ve tertipli bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, paravan niteliğinde bir duvar ardına açık raf sistemleri, askılıklar, çekmeceler ve dolaplar dizayn edebilirsiniz. Hem şık hem de kullanışlı depolama fikirleri için yaratıcı çözümler oluştururken, oda düzeni sağlayacak ve göz karmaşası oluşturmayacak paravan duvarları değerlendirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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