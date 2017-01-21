Çok eşyası olanlar için 8 orijinal saklama fikri

Yatak odası birçok eşya, giysi ve ıvır zıvırın depolandığı yerdir. Daha düzenli ve tertipli bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, paravan niteliğinde bir duvar ardına açık raf sistemleri, askılıklar, çekmeceler ve dolaplar dizayn edebilirsiniz. Hem şık hem de kullanışlı depolama fikirleri için yaratıcı çözümler oluştururken, oda düzeni sağlayacak ve göz karmaşası oluşturmayacak paravan duvarları değerlendirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfakları daha kullanışlı hale getirecek 8 fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.