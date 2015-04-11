Önce & Sonra: Köhne bir evden bir dinginlik abidesine

Burada evin doğu cephesinin öncesi ve sonrasını bir arada görüyoruz. Teras iptal edilmiş ve bahçe genişletilmiş. Evin yan tarafındaki pencereler de yeni bir yorumla tekrar yaratılmış. Bu cephede ilk göze çarpan evin içindeki döner merdiven. Özel bir tasarıma sahip merdiven ince statik hesaplarla ortaya çıkmış.

ONE! CONAC firmasının tüm çalışmalarında sürdürülebilirlik önemli bir rol oynuyor. Buna bağlı olarak Kuzey Rhine-Westphalia eyaletindeki bu dönüşümde de enerji tasarrufu ve çevreye saygıya özen gösterilmiş. Binada enerji tasarruflu ısı pompası, %90'a kadar ısı geri kazanımı sağlaya merkezi bir havalandırma sistem ve lityum iyon pillerin kullanıldığı bir fotovoltaik sistem bulunuyor. Evde yeni nesil yalıtım malzemesi ola odun yünüyle başarılı şekilde ısı yalıtımı da yapılmış.

Ayrıca evde atık su arıtma ünitesi ve yağmur suyu toplama tankı da yapılmış. Tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulamasında yağmur suyu kullanılıyor.