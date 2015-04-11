Önce & Sonra: Köhne bir evden bir dinginlik abidesine

Önce & Sonra yazılarımız Homify okurlarının çok ilgisini çekiyor. Bu nedenle biz de dünyanın çeşitli bölgelerinden göz dolduran dönüşüm projelerini bulup sizlerle paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Bugünkü yazımızın konusu Almanya'dan.
Mimarlar Mülheim'da bulunan eski evi bir dinginlik abidesine dönüştürmeyi amaçlamışlar. Ancak ev gerçekten çok kötü durumdaydı. Ev sahibi bu işi yaptırmak için ONE! CONTACT şirketinin kapısını çalmış. Başarılı ekip sonuçta evi hem sürdürülebilir hem de çevre dostu bir mucizeye dönüştürmüş.
Fotoğrafta evin dönüşümden önceki halini görüyorsunuz. Siyah çatı ve panjurlar köhne evi daha da iç karartıcı hale getiriyor. Bu halini görünce bu eve kesinlikle bir dönüşüm gerektiğini düşünüyoruz.
Dönüşüm projesinde ONE! CONTACT ekibi evin kübik geometrisini korumayı amaçlamış.
12 aylık inşaatın ardından proje 2014 yılında sonuçlanmış. Yeni çatı, geniş pencereler birinci sınıf bir dönüşümün ilk emareleri. Cumbayla evin içindeki yaşam alanı genişletilmiş. Cumbanın dış cephesi Sibirya çamıyla kaplanmış ve son derece hoş bir etki yaratmış.
Uzman ekip sadece eve yeni bir görünüş kazandırmakla kalmamış, bahçenin çehresini de olduğu gibi değiştirmiş. Bu haliyle bahçe bir Japon bahçesini andırıyor.
Burada evin doğu cephesinin öncesi ve sonrasını bir arada görüyoruz. Teras iptal edilmiş ve bahçe genişletilmiş. Evin yan tarafındaki pencereler de yeni bir yorumla tekrar yaratılmış. Bu cephede ilk göze çarpan evin içindeki döner merdiven. Özel bir tasarıma sahip merdiven ince statik hesaplarla ortaya çıkmış.
ONE! CONAC firmasının tüm çalışmalarında sürdürülebilirlik önemli bir rol oynuyor. Buna bağlı olarak Kuzey Rhine-Westphalia eyaletindeki bu dönüşümde de enerji tasarrufu ve çevreye saygıya özen gösterilmiş. Binada enerji tasarruflu ısı pompası, %90'a kadar ısı geri kazanımı sağlaya merkezi bir havalandırma sistem ve lityum iyon pillerin kullanıldığı bir fotovoltaik sistem bulunuyor. Evde yeni nesil yalıtım malzemesi ola odun yünüyle başarılı şekilde ısı yalıtımı da yapılmış.
Ayrıca evde atık su arıtma ünitesi ve yağmur suyu toplama tankı da yapılmış. Tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulamasında yağmur suyu kullanılıyor.
185 metrekarelik ev iki kişi olan ev sahipleri için oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Merkezi havalandırma sitemi sayesinde evin her noktası aynı ısıda tutulabiliyor. Konforlu mobilyalar ve ahşap yer döşemesi ev çok estetik bir görünüm kazandırmış.
Ev sahiplerinin konforunu arttıracak bir diğer özellik ise evin ve bahçenin tüm özelliklerini oturdukları yerden kontrol edebilecek olmaları.
Evin tasarımında ev sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurulmuş. Örneğin mutfak adası Endonezya ahşabından özel olarak yapılmış masayla birbirine eklemlenmiş.
Mutfağın aydınlık olması önemli bir ayrıntı. Bu nedenle mutfak ve yemek odası bölümü güney cepheye ve bahçeye bakıyor. Böylece güneşin ısısını da alan harici ısıtmaya daha az ihtiyaç duyuyor.
Evde iki banyo bulunuyor. Ana banyo tavan arasında. Banyo tavandaki pencerelerle son derece aydınlık. Sağ duvardaki girintiler çeşitli aksesuarlar için yer teşkil ediyor. Bu amaçla bu girintiler ışıklandırılmış. Dahili armatürlerin bulunduğu lavabo tezgahı çok şık bir ahşaptan yapılmış.
Ana banyoda lüks unsurlar da es geçilmemiş. Yağmur ormanı etkili tepeden gelen suyun yanı sıra yan duvarlardan gelen su da duş keyfini arttırmaya yarıyor. Duş bölümündeki küçük pencereler ortamı aydınlatıyor. Üstelik tavandaki led lambalar da klas bir aydınlatma sağlıyor.
Misafirler bile evin lüksünden mahrum bırakılmamış. Misafir banyosunun zemininde doğal taş karolar ve lavabo tezgahında estetik bir ahşap kullanılmış. Dekoratif bakır armatürün olduğu duvar da mozaikle kaplanmış.
Umarız bu çevre dostu dönüşüm sizi de etkilemiştir.