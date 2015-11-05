Vegan dostu bir eve sahip olmak için ne yapmalı?

Veganlık, vejeteryanık gibi yalnızca beslenmeyle ilgili bir yaşam biçimi olarak algılansa da aslında çok daha geniş ve tüm yaşamımızı biçimlendirebilecek bir kapsama sahip. Temel olarak iki tür veganlığın var olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan birincisi etik veganlık, diğeriyse çevreci, ekolojik ya da daha geniş anlamda politik diye tanımlayabileceğimiz bir çeşit veganlık anlayışı. Etik veganlık hayvanların da insanlarla aynı değere sahip olduğunu, ayrıca tüm hayvanlara da aynı değeri vermeyi savunur. Türcülük denen olguya karşı duran bir perspekife sahiptir. Bunu basit olarak şöyle açıklayabiliriz: Kedi ve köpekleri evimizde beslerken, koyun ve kuzuları kesip yemeye layık görmek, fareleri deneylere tabi tutmak, atları yarıştırmak, hayvanların yavrularına verecekleri süte el koymak hayvanlara karşı da ayrımcı bir anlayış anlamına gelir. Bu etik bakış, her tür hayvan sömürüsünü reddeder ve tüm canlıların eşdeğer düzeyde yaşam hakkı olduğunu savunur. Çevreci veganlıksa meseleye daha endüstriyel perspektiften bakmaktadır. Pek çoğu antikapitalist bir anlayışa da sahiptir. Hayvan endüstrisinin hayvanlara işkence etmenin yanında süregiden çevre katliamının başat sebeplerinden biri olduğunun altını çizer. 2010 Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Çevre Programı, nüfus artışı tahmin edilen düzeyde sürerse 2050'de 9 milyar nüfusa sahip olacak Dünya'yı açlık ve iklim değişikliğinden korumak için hayvansal ürünlerden ve süt ürünlerinden uzaklaşan bir diyete geçişin gerekli olduğunu açıklamıştır. Bunun sebeplerinden bazıları dünyadaki karbon dioksit salınımlarının %9'u, metan salınımının %37'si, nitrous oksit salınımının %65'i ve amonyak salınımının %68'i hayvancılık kaynaklı olmasıdır. Deniz canlılarının önemli bir kısmı, soya ve mısır gibi verimli toprakları tehdit eden devasa tarım üretiminin büyük miktarı yine hayvan yemi için kullanılmaktadır.

Bu iki veagn yaklaşım temel bir ayrımı gösterir ancak pek çok ideoloji gibi kendi içlerinde çeşitlendikleri gibi kesişim kümeleri de mevcuttur. Hayvan endüstrisini hem çevresel gerekçelerle, hem aşırı üretim ve tüketim karşıtı antikapitalist yaklaşımla hem de hayvanlara uygulanan işkence ve katliama karşı duran bir tavırla reddetmek mümkün.

Veganlar yalnızca beslenme düzenlerini değiştirmez, aynı zamanda hayvan endüstrisinin yan ürünlerinden ya da bağımsız olarak hayvanların sömürüldüğü ve katledildiği her endüstrinin ürünlerinden kaçınmaya çalışırlar. Hayvanlar üzerinde deneylerin yapıldığı kozmetik ve ilaçları kullanmamak, deri kılık kıyafet ve mobilya kullanmamak, ipek, kaşmir, yün gibi malzemelerle yapılan herhangi bir ürünü kullanmamak veganlar için önemlidir. Bu yüzden vegan biri evini dekore ederken de malzeme ve üretimde hayvanlara herhangi bir şekilde zarar vermeyen ürünleri tercih etmek isteyecektir.

Eğer vegansanız ya da veganizme sempati duyuyorsanız sizin de bu kaygılara sahip olmanız son derece doğru olacaktır. Biz de bu kaygılara sahip olan okuyucularımıza yardımcı olacak önerilerimizle bir seçki oluşturduk.