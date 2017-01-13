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Elbise dolabınızı seçmenize yardım edecek 8 model

umit atdağ umit atdağ
ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
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Yatak odalarının ve giyinme odalarının vazgeçilmez mobilyası olan elbise dolapları tasarımları, renkleri ve kullanım kolaylığı sağlaması ile hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Elbise dolabı sadece elbiselerimizi muhafaza etmediğimiz, yatak odasında veya giyinme odasında takılarımızdan ayakkabılarımıza kadar kullandığımız eşyaların tamamını estetik bir şekilde muhafaza eden yapılar olduğu için seçim aşamasında en fazla özen gösterilmesi gereken mobilya oluyor. Elbise dolabı seçimi sırasında yatak odasının ölçüleri kadar tarzınız, beğenileriniz ve genel dekorasyon önemli etkenlerdir. Bu etkenlerden bağımsız olarak seçeceğiniz elbise dolapları hem giysi odasını hem de yatak odasını kötü gösterebilir. Bu nedenle elbise dolabı seçiminde azami dikkat göstermeniz gerekiyor. Elbise dolabı seçiminde size yardım edecek ve yatak odalarınızı görsel açıdan mükemmel hale getirecek farklı modeller vardır.  Bu modelleri dikkatli bir şekilde inceleyerek alacağınız elbise dolabına kolayca karar verebilirsiniz.

Ayna ve niş uyumu

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Giyinme Odası Cam Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Yatak odası içinde daha az yer kaplaması açısında niş dolaplar tercih etmeniz sizin açınızdan daha yararlı olacaktır. Örnek elbise dolabı niş alan içerine monte edilmiş olup üç kayar kapaktan oluşmaktadır. Ayna kapak ile hem dolap tasarım estetiği ön plana çıkarılmış hem de sade bir yüzeye sahip olması önlenerek dekoratif bir görünüm kazanmış.

Ahşap estetiği

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Ahşaplar her zaman doğal ve estetik bir görünüme sahip oldukları için elbise dolabınızı ahşaplardan seçebilirsiniz. Örnek elbise dolabının tamamı doğal ahşaplardan imal edilmiş olup dış cephesi ve gövdesi yatak takımı ile uyumlu bir renge boyanmış. Çok sayıda bölmeden oluşması size daha fazla kullanım alanı ve muhafaza alanı sağlıyor.

Fonksiyonel ve şık

VESTIDORES, AstiDkora AstiDkora Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

Eğer elbisesi, ayakkabısı fazla olan biriyseniz resimdeki gibi çok bölmeli çekmeceli işlevsel bir elbise dolabı tercih etmelisiniz.  Kapaklı veya kapaksız olması tamamen sizin tercihinize kalıyor. Ancak kapaksız ve düzenli bir elbise dolabı yatak odanızı daha zengin ve şık gösterecektir.

Klasik tasarımlar

homify Modern Yatak Odası Beyaz yatak altı dolabı,YATAK ODA,ODA,TASARIM
homify

homify
homify
homify

Evinizde klasik bir dekorasyon yapmak istiyorsanız resimdeki gibi klasik tasarımlara sahip olan elbise dolabı modellerini tercihe edebilirsiniz.  Tasarımının estetik olması ve işlevsel açıdan çok sayıda çekmece ve bölmeye sahip olması bu elbise dolabının özel ve ayrı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Saklama kutuları

Ankleideraum hinter Schiebetüre, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Elbise dolabı içinde çekmeceler ve askı alanlarının yanında saklama kutularının muhafaza edilebileceği alanlar olması sizin için avantaj oluşturan bir durumdur.  İstediğiniz tüm özel eşyaları veya saklamak istediğiniz eşyaları kapalı bir kutuda özel bir yerde muhafaza etmenizi sağlayan bu dolap örneği rengi ve kayar kapağı olması ile de avantaj oluşturuyor.

Kayar raflar

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Giyinme Odası
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Sabit raf sistemlerinden hoşlanmıyorsanız resimdeki gibi bir bölümü sabit bir bölümü ise kayar raflardan oluşan bir elbise dolabı tercih edebilirsiniz. Bu dolap elbiselerinizi yerleştirmeniz de ve elbiselerinizi kullanmanızda size kolaylıklar sağlayacaktır.

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Çekmece sistemleri

Гардеробные, LUMI LUMI Klasik Giyinme Odası
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

Elbise dolabının vazgeçilmez unsurları olan çekmeceler aynı zamanda size kolaylık sağlayan ve estetik olarak elbise dolabına görsellik kazandıran unsurlardır. Örnek elbise dolabı farklı boyutlarda çekmeceleri ile hem işlevsel hem de şık bir elbise dolabı olarak kullanılabilir. renkleri ve kapaklar üzerindeki desenleri insanları etkileyen bu dolaba  hayran kalmamak elde değil.

Vintage tasarımlar

ESTE KLASİK YATAK ODASI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

ESTE KLASİK YATAK ODASI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Vintage akımı bir yaşam tarzı olduğu için her dönem kendisine aşık insanlar oluşturmuştur. Bu nedenle evinizin her alanında olduğu gibi yatak odasında da vintage mobilyalara yer vermenize imkan sağlar. Yatak odası içinde vintage bir elbise dolabı ile gösteriş ve zarafet sağlayacağınız gibi tarzınızı da yatak odasına yansıtmış olursunuz.

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