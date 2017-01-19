Projesi ile birlikte mükemmel 110 m2 prefabrik ev

Bu gün prefabrik ev konusunda çok farklı bir konsepte ve tasarıma sahip olan doğal bir çevre içinde yer alan 110 metrekarelik bir villayı ziyaret ediyoruz. Çok amaçlı ve modern bir tasarıma sahip olan iki katlı villa tarzı prefabrik ev geniş odalardan ve geniş pencerelerden oluşuyor. Bu yönü ile çok hafif olan ve statik açıdan mükemmel olan bir tasarıma sahip olan yapı ahşap, beyaz ve gri renkler ile oldukça şık ve estetik bir dekorasyona sahip. Nötr bir kontrast ile kusursuz olan bu prefabrik villa doğal peyzajı ve modernliği ile herkesin sahip olmak istediği bir ev. 110 metrekarelik bu prefabrik villayı yakından inceleyelim.