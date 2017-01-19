Projesi ile birlikte mükemmel 110 m2 prefabrik ev

Bu gün prefabrik ev konusunda çok farklı bir konsepte ve tasarıma sahip olan doğal bir çevre içinde yer alan 110 metrekarelik bir villayı ziyaret ediyoruz. Çok amaçlı ve modern bir tasarıma sahip olan iki katlı villa tarzı prefabrik ev geniş odalardan ve geniş pencerelerden oluşuyor. Bu yönü ile çok hafif olan ve statik açıdan mükemmel olan bir tasarıma sahip olan yapı ahşap, beyaz ve gri renkler ile oldukça şık ve estetik bir dekorasyona sahip. Nötr bir kontrast ile kusursuz olan bu prefabrik villa doğal peyzajı ve modernliği ile herkesin sahip olmak istediği bir ev. 110 metrekarelik bu prefabrik villayı yakından inceleyelim.
Prefabrik villanın içinde bulunduğu doğal alan ağaçlar ile çevrili ve insana huzur veren bir peyzaja sahip. Bahçe düzenlemesinin bu kadar şık olması prefabrik evin dış cephesinin de inci gibi parlamasını ve ön plana çıkmasını sağlamış. Bu villa Archon Project Domow mimarlık ofisi tarafından hayat geçirilmiş.
110 metrekarelik evin şık bir bahçe içinde yer alması teras ve verandanın olmasını zorunlu kılmış. Evin arka cephesinde ve ön cephesinde zarif ve bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar alanda huzurlu ve insanın yüzünü güldürecek kadar şirin bir veranda tasarımı yapılarak bahçe keyfi yapılmasına olanak sağlanmış.
Evin güzel bahçesinin manzarasının her mekandan görülebilmesi için geniş pencereler bırakılmış. Bu sayede oturma odasından, mutfaktan ve yatak odasından evin dış güzelliğinin seyredilmesi için olanak sağlanmış. aynı zamanda bu pencereler evin doğal olarak aydınlatılmasına da katkı sağlamış.
Prefabrik villanın doğal bir çevre de yer alması ve doğal bir yaşam için tasarlanmış olması mobilyalarında doğal malzemelerden seçilmesini sağlamış. Ev içinde yer alan sehpalar, orta masa ve yemek masası tamamen ahşap malzemelerden oluşuyor. doğal bütünlük bu yöntem ile korunmuş.
Mutfak bölümü aydınlık ve ferah bir mutfak oluşturulması amacıyla beyaz rengin yoğunluğunda dekore edilmiş. Bu sayede hem şeffaf hem de şık bir mutfak oluşturulmuş. Aynı zamanda geniş pencere ve beyaz renk birleşimi ferah olduğu kadar aydınlık bir mutfak oluşmasına da katkı sağlamış.
110 metrekarelik prefabrik villa içinde her detay özenle tasarlanmış. Evin içinde yer alan her renkli ve her doku bütünlüğü bozmayacak şekilde yerleştirilmiş ve sonuç olarak hayran kalacağınız, sahip olmak isteyeceğiniz modern ve kullanışlı bir prefabrik villa çıkarılmış.
evin iç dizaynını daha iyi anlamak için kat planlarını incelemek yeterli. Alt kat planına baktığınızda salon ve yemek odasının bütün olarak, tuvalet, misafir odası ve oturma odasının ise bağımsız olarak tasarlandığını görebiliyorsunuz. Ayrıca banyo ve ofis olarak da kullanabileceğiniz alanlar olarak tasarlandığı için size fonksiyonellik sunuyor.
Birinci kat planına baktığınızda ise ebeveyn yatak odası, küçük kullanışlı odalar, banyo ve mutfak olduğunu görebilirsiniz. Evin fazladan odaya sahip olması istediğinizde ev yerine ofis olarak kullanmanıza imkan sağlıyor. Bu açıdan işlevsel olması size avantaj sağlayan bu prefabrik villa toplam da 110 metrekareden oluyor.