Küçük evlerde işinize yarayacak 8 mobilya fikri

Küçük bir eve sahipseniz evinizi dekore ederken mutlaka zorluk çekersiniz. Standart ölçülerde üretilmiş olan mobilyaları ve diğer eşyaları evinize yerleştirmek ve bu yerleşimden bir bütünlük sağlayarak zarif bir dekorasyona imza atmak çok zordur. Bu gibi olumsuz durumlarda yapmanız gereken ölçülerinize göre mobilyalar seçmek veya küçük evlerde işinize yarayacak farklı tasarımlara sahip mobilyalar tercih etmektir. Bu yöntemler ile evinizde içinize sinen bir yerleşim yaptığınız gibi dekorasyon anlamında huzur veren şık bir dekorasyona imza atmış olursunuz. Küçük ev dekorasyonu yapılırken yerleşim planı çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi durumlarda hem mobilyalarınız işlevsiz hale gelir hem de evinizde kötü bir görüntü ortaya çıkabilir. Bu gün küçük evler için farklı mobilya tercihleri yapmanızı sağlayarak yaşam alanlarından maksimum verim alacağınız mobilyaları inceliyoruz.
Küçük bir evden maksimum verim elde etmek için yapabileceğiniz tasarımlardan biri asma kat inşa etmektir. Bu yöntem ile aynı alanda iki farklı yaşam alanı elde edebilirsiniz. Asmak kat için ahşap bir ranza tercih edebilir veya özel bir yaşam alanı inşa ederek küçük bir bağımsız yaşam alanı oluşturabilirsiniz.
Evinizde daha az yer işgal etmesi açısından pencere pervazlarını çalışma masası veya raf olarak dekore edebilirsiniz. Duvara monte edeceğiniz modern raf sistemleri ile bütünlük oluşturarak bu alanı bir çalışma ofisine veya çalışma odasına dönüştürebilirsiniz.
Fonksiyonel mobilya seçimleri ile evinizde maksimum konforu sağlayabilirsiniz. Örnek mobilyaları bir arada kullanarak alt katı oturma odası, üst katı yatak odası ön cephesi de kitaplık ve süs aksesuarları için teşhir alanı olan bir bütünlük sağlayabilir ve bunların hepsini bir odada çözümleyebilirsiniz.
Küçük bir evde üst kata ulaşım sağlayan merdiveni resimdeki gibi işlevsel özellikler ile donattığınızda hem üst ulaşım aracı olan bir merdiven hem kitaplık hem de süs objeleri için ideal teşhir alanı olacaktır. Bu sayede evinizde bir taşla üç kuş vurmuş ve dekorasyonu daha da zenginleştirmiş olursunuz.
Küçük evlerde mutfaklar diğer odalara göre oldukça küçük kalıyorlar. Bu tür olumsuz durumları aşmak ve kullanışlı olduğu kadar şık bir mutfak oluşturmak için resimdeki gibi buz dolabı, bulaşık makinesi, elektronik cihazları bünyesinde barındıran zarif ve fonksiyonel mutfak takımını tercih etmek size büyük avantaj sağlayacaktır.
Evinizden çalışan biriyseniz resimdeki gibi çalışma odası veya yatak odasının bir arada olmasını sağlayan mobilyalar tercih ederek hem küçük ev dezavantajını ortadan kaldırmış olursunuz hem de işlevsel mobilyalar ile evinizi daha dekoratif hale getirebilirsiniz.
Küçük evler için özel tasarlanmış olan yatak odası ve elbise dolabı olarak görev yapan bu mobilya ile küçük yatak odalarından maksimum verim elde edebilirsiniz. Örnek uygulama hem yatak odası hem de elbise dolabı özelliği ile size daha kolay bir yaşam imkanı da sağlıyor.
Evlerimizde çocuk odası veya genç odası için ayıracak odamız olmadığında yapılması gereken resimdeki gibi çalışma odası ve genç odası olarak kullanabileceğiniz kombin için bölme yardımı ile alan ayırmak ve genç odası için küçük de olsa şık bir dekorasyon yapmaktır. Bu sayede hem gençler kendi odalarına sahip olurlar hem de evinizde işlevsel mobilyalar ile daha verimli bir alan oluşturabilirsiniz.