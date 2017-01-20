Küçük evlerde işinize yarayacak 8 mobilya fikri

Küçük bir eve sahipseniz evinizi dekore ederken mutlaka zorluk çekersiniz. Standart ölçülerde üretilmiş olan mobilyaları ve diğer eşyaları evinize yerleştirmek ve bu yerleşimden bir bütünlük sağlayarak zarif bir dekorasyona imza atmak çok zordur. Bu gibi olumsuz durumlarda yapmanız gereken ölçülerinize göre mobilyalar seçmek veya küçük evlerde işinize yarayacak farklı tasarımlara sahip mobilyalar tercih etmektir. Bu yöntemler ile evinizde içinize sinen bir yerleşim yaptığınız gibi dekorasyon anlamında huzur veren şık bir dekorasyona imza atmış olursunuz. Küçük ev dekorasyonu yapılırken yerleşim planı çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi durumlarda hem mobilyalarınız işlevsiz hale gelir hem de evinizde kötü bir görüntü ortaya çıkabilir. Bu gün küçük evler için farklı mobilya tercihleri yapmanızı sağlayarak yaşam alanlarından maksimum verim alacağınız mobilyaları inceliyoruz.