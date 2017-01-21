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Ekonomik ama tarzı olan 10 prefabrik ev modeli

umit atdağ umit atdağ
House Likweti, ENDesigns Architectural Studio ENDesigns Architectural Studio
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Konforlu ve modern yaşama uygun ve düşük bütçeli  bir ev için alternatif olarak hayat geçirilen prefabrik evler hızlı bir şekilde yaygınlaşmış ve hayatımızda yer edinmiştir.  Prefabrik evler; ihtiyaca uygun bir şekilde kısa süre de tasarlanıp imal edildiği için tercih edildiği gibi istenilen ihtiyaçlara da kolaylıkla cevap vermesi, modern bir yaşam sunması ve en önemlisi düşük bütçeli olması nedeniyle de çok tercih edilmiş ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Bu gün stil sahibi konforlu ve düşük bütçeli prefabrik ev modellerini inceliyoruz.  Farklı prefabrik evler farklı ihtiyaçları öncelik alarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiş olup ihtiyaç duyacağınız evi kendinizde tasarlayabilirsiniz. Birbirinden farklı ve çok fonksiyonel evleri yakından inceleyelim.

Küçük ve dekoratif

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evler istenildiği gibi tasarlanabildiği için verandası olan veya teras alanına sahip evler şeklinde de inşa edilebilir. Bu evimiz verandası olan, küçük ve dekoratif özelliği ile ön plana çıkan uygun bütçeli bir ev olarak tercih edebileceğiniz şık bir ev.

Rengarenk evler

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Prefabrik ev, kolayca boyanarak istediğiniz renkleri üzerinde çok şık bir şekilde taşıyan evler olduğu için resimdeki gibi rengarek bir eve sahip olabilirsiniz.  Hayal gücünüzü kullanarak renk dünyası içinde yaşayabilirsiniz.

Ahşap estetiği

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Prefabrik evler sandviç panel yerine ahşap kullanılarak da hayata geçirilebilir. Bu örnek prefabrike evimiz prefabrik olarak tasarlanmış ancak tamamen ahşap kullanılarak hayata geçirilmiş doğal bir ev olarak sahiplerini bekliyor.

Basit çerçeveler

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Modern Evler
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

Prefabrik evlerde tercih edilen çerçeveler çok emek istemeyen basit çerçeveler olduğu için resimdeki gibi hem uygun bütçeli hem de güzel bir tasarıma sahip evi tercih ederek bütçenize zarar vermeden işlevsel bir ev sahibi olabilirsiniz.

Taş kaplama

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Prefabrik evleri inşa etikten sonra kaplama malzemeleri ile kaplayarak estetik ve dekoratif bir eve sahip olabilirsiniz. Örnek evimiz tamamen taş kaplama ile kaplanmış ve dış cephesi göz alıcı bir güzelliğe sahip prefabrik ev haline gelmiş.

Birleştirilmiş prefabrik ev

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Prefabrik evler tekil olarak inşa edilip kullanılabileceği gibi birleştirilip istenilen tasarımlarda da hayata geçirilebilir. İsteğe bağlı olarak havuz ve bahçe düzenlemesi de yapılabilen evler maliyet olarak çok düşük maliyetlere sahip.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Mavi renkli küçük evler

One Bedroom Wee House Exterior The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Exterior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Prefabrik evleri hazır olarak aldığınızda istediğiniz renge boyanmış olarak teslim edilebildiği gibi boyama işlemini kendiniz yapmak isteyebilir ve resimdeki gibi mavi veya farklı renkler tercih ederek evinizi boyayabilirsiniz.

Özel tasarımlar

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA Modern Balkon, Veranda & Teras
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

Bütçenize ve isteklerinize göre farklı özelliklere sahip tasarımlar yapabilirsiniz. Bu örnek prefabrik evde olduğu gibi ön tarafında mobil dış cephesi olan veya sabit üst örtüsü olan bir prefabrik ev sahibi olabilirsiniz.

Modern evler

House Likweti, ENDesigns Architectural Studio ENDesigns Architectural Studio
ENDesigns Architectural Studio

ENDesigns Architectural Studio
ENDesigns Architectural Studio
ENDesigns Architectural Studio

Prefabrik evler genel olarak basit tasarımlar ile hayat geçirilen evler olsa da resimdeki gibi ultra modern mimarilere sahip ve modern iç dekorasyonu yapılmış evler şeklinde de tasarlanıp hayata geçirilmektedir. Bu tür evler diğer prefabriklere göre biraz daha maliyetli olmaktadır.

Geniş hacimler

House Ngidi, ENDesigns Architectural Studio ENDesigns Architectural Studio
ENDesigns Architectural Studio

ENDesigns Architectural Studio
ENDesigns Architectural Studio
ENDesigns Architectural Studio

Her ev sahibinin olmasını istediği geniş boşlukları modüler yapılar olan prefabrike evlerde hayata geçirebilirsiniz. Örnek evimizde olduğu gibi ön cephe de istediğiniz boşlukları bırakabilir ve geniş hacimlere sahip bir prefabrik eve sahip olabilirsiniz.

Küçük ve hesaplı 7 ev
Bu prefabrik evleri siz nasıl buldunuz?

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