Evinizi çirkin gösteren 9 hata

Hangi stil ve tarza uygun olursa olsun, ev dekorasyonu zevk ve beğenilerinize hitap etmelidir. Dekorasyonda kararsız kalabilir, önceden verdiğiniz karar şimdi göze hitap etmeyen sonuçlar doğurabilir. Yetersiz kalındığı noktalar örnek dekorasyon fikirlerini gözden geçirebilir, homify'da sizler için derlediğimiz uzmanların çalışmalarını ilham alabilirsiniz. İç mimar ya da dekoratör aracılığıyla evinizi dekore edebileceğiniz gibi, bazı temel noktaları ve hataları kendi başınıza çözmeniz de mümkün. Bu yazımızda evinizi çirkin gösterebilecek hataları ele aldık.
Modern stilden klasiğe, rustikten kırsal stile birçok tarzı gözden geçirerek hangi stil ve tarzın size yakın olduğunu bulabilirsiniz. Ahşap yoğunluklu rustik stilden, yeşili davet eden tropikal stile birçok dekor örneğini bir araya getirebilirsiniz. Dekorasyon işine girişmeden önce mobilyalarda doku ve renkler üzerine kararlar verebilir, renk dengesi ve farklı stiller arasındaki ilişkileri gözlemleyebilirsiniz.
Doğru ve ölçülü aydınlatma bir evin atmosferini tamamen değiştirebilir. Ortak kullanım alanları arasına oturma odası ya da salon dahildir. Buralarda gözü okşayan sarı ışık tonları idealdir. Kaliteli bir uyku çekmek için ideal atmosferi sağlayan yatak odası için de sarı ışık tavsiye edilir. Çalışma motivasyonunu yüksek tutmak istediğiniz noktalarda beyaz ışık tercih edilmeli. Banyo, mutfak ya da tuvalet gibi alanlarda beyaz ışık tercih edilir.
Farklı doku ve malzemelerin bir araya gelmesi ile hem iyi hem de kötü sonuçlar elde edilebilir. Natürel dokuların uyum ve ahenginden faydalanabilir, doğal malzemeleri bir araya getirerek ahenk yaratabilirsiniz. Renk, doku ve desen paleti oluşturabilir, aradığınız uyumu palet üzerinde gözlemleyebilirsiniz.
Alanları işlevsel açıdan değerlendirebilir, daha fazla alan kaybına sebep olan unsurları ortadan kaldırabilirsiniz. Çok amaçlı mobilya kullanımı, özellikle küçük ve dar alanlarda yer kazanmak için idealdir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilir, ilham alabilirsiniz.
Evinizi daha derli toplu gösterecek pratik fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Depolama sistemleri, dekoratif raflar, duvar dekorları daha düzenli bir alan dekorasyonu için işinizi kolaylaştırabilir. Göz yormayan dekor anlayışı ile daha ferah ve huzur dolu bir alan dizayn edebilirsiniz.
Göz yormayan bir dekor anlayışı için tüm duvar dekorlarını elden geçirmek yerine, tek duvar dekoru ile fark yaratabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü gibi banyo gibi ıslak zeminlerde ahşabın modern çözümlerle kullanımına yer verebilir, tam donanımlı bir banyo dekore edebilirsiniz. Yenilikçi ve çağdaş çözümlerle göze hitap eden detaylara odaklanabilirsiniz.
Sıradanlıktan sıkıldıysanız yenilik yapma zamanı gelmiş demektir. Dekorasyonda öncelikle ölü alanları değerlendirerek yer kazanabilirsiniz. Artık kullanılmayan eşyaları tespit edebilir, bir liste yapabilirsiniz. Kendin yap projeleri ile elden geçirmek istediğiniz eşyaları yeniden dizayn edebilir, boyama ya da kaplama gerektiren yerlerde değişiklikler yapabilirsiniz.
Daha aydınlık ve ferah bir atmosfer için renklerin dilinden faydalanabilirsiniz. Dar ve uzun bir koridora sahipseniz, açık renk tonları işe yarayacaktır. Ayrıca mümkün olabildiğince geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan alanlar dizayn edebilirsiniz. Huzurlu ve sıcak atmosfer için doğal ışıktan muntazam faydalanın.
İçinde bulunduğunuz mekan ve atmosfer, daha kasvetli ve karanlık olduğunda psikolojinizi etkiler. Dolayısıyla huzur veren detaylarla daha aydınlık ve göze hitap eden alanlar dizayn edebilirsiniz. Doğal ışığa en yakın renk olması sebebi ile sarı ışık dinlenme ihtiyacı olan oturma alanları ya da yatak odasında tercih edilir. Işık yoğunluğu ve açısı akılcı detaylarla dizayn edildiğinde bir evin atmosferi tamamen değişebilir.
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