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Evinizi çirkin gösteren 9 hata

Meral Eser Meral Eser
NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
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Hangi stil ve tarza uygun olursa olsun, ev dekorasyonu zevk ve beğenilerinize hitap etmelidir. Dekorasyonda kararsız kalabilir, önceden verdiğiniz karar şimdi göze hitap etmeyen sonuçlar doğurabilir. Yetersiz kalındığı noktalar örnek dekorasyon fikirlerini gözden geçirebilir, homify'da sizler için derlediğimiz uzmanların çalışmalarını ilham alabilirsiniz. İç mimar ya da dekoratör aracılığıyla evinizi dekore edebileceğiniz gibi, bazı temel noktaları ve hataları kendi başınıza çözmeniz de mümkün. Bu yazımızda evinizi çirkin gösterebilecek hataları ele aldık.

1. Stil ve tarzlarda kararsızlık

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Oturma Odası
Novodeco
Novodeco

Modern stilden klasiğe, rustikten kırsal stile birçok tarzı gözden geçirerek hangi stil ve tarzın size yakın olduğunu bulabilirsiniz. Ahşap yoğunluklu rustik stilden, yeşili davet eden tropikal stile birçok dekor örneğini bir araya getirebilirsiniz. Dekorasyon işine girişmeden önce mobilyalarda doku ve renkler üzerine kararlar verebilir, renk dengesi ve farklı stiller arasındaki ilişkileri gözlemleyebilirsiniz.

2. Yanlış aydınlatma

., 末川協建築設計事務所 末川協建築設計事務所 Asyatik Mutfak
末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所

Doğru ve ölçülü aydınlatma bir evin atmosferini tamamen değiştirebilir. Ortak kullanım alanları  arasına oturma odası ya da salon dahildir. Buralarda gözü okşayan sarı ışık tonları idealdir. Kaliteli bir uyku çekmek için ideal atmosferi sağlayan yatak odası için de sarı ışık tavsiye edilir. Çalışma motivasyonunu yüksek tutmak istediğiniz noktalarda beyaz ışık tercih edilmeli. Banyo, mutfak ya da tuvalet gibi alanlarda beyaz ışık tercih edilir.

3. Malzeme fazlalığı

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Farklı doku ve malzemelerin bir araya gelmesi ile hem iyi hem de kötü sonuçlar elde edilebilir. Natürel dokuların uyum ve ahenginden faydalanabilir, doğal malzemeleri bir araya getirerek ahenk yaratabilirsiniz. Renk, doku ve desen paleti oluşturabilir, aradığınız uyumu palet üzerinde gözlemleyebilirsiniz.

4. Kötü alan kullanımı

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Alanları işlevsel açıdan değerlendirebilir, daha fazla alan kaybına sebep olan unsurları ortadan kaldırabilirsiniz. Çok amaçlı mobilya kullanımı, özellikle küçük ve dar alanlarda yer kazanmak için idealdir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilir, ilham alabilirsiniz.

5. Dağınıklık

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Banyo
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Evinizi daha derli toplu gösterecek pratik fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Depolama sistemleri, dekoratif raflar, duvar dekorları daha düzenli bir alan dekorasyonu için işinizi kolaylaştırabilir. Göz yormayan dekor anlayışı ile daha ferah ve huzur dolu bir alan dizayn edebilirsiniz.

6. Belirleyici ayrıntılar

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco
Novodeco

Göz yormayan bir dekor anlayışı için tüm duvar dekorlarını elden geçirmek yerine, tek duvar dekoru ile fark yaratabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü gibi banyo gibi ıslak zeminlerde ahşabın modern çözümlerle kullanımına yer verebilir, tam donanımlı bir banyo dekore edebilirsiniz. Yenilikçi ve çağdaş çözümlerle göze hitap eden detaylara odaklanabilirsiniz.

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7. Tekdüzelik

homify
homify
homify

Sıradanlıktan sıkıldıysanız yenilik yapma zamanı gelmiş demektir. Dekorasyonda öncelikle ölü alanları değerlendirerek yer kazanabilirsiniz.  Artık kullanılmayan eşyaları tespit edebilir, bir liste yapabilirsiniz. Kendin yap projeleri ile elden geçirmek istediğiniz eşyaları yeniden dizayn edebilir, boyama ya da kaplama gerektiren yerlerde değişiklikler yapabilirsiniz.

8. Kasvetli ve karanlık atmosfer

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Daha aydınlık ve ferah bir atmosfer için renklerin dilinden faydalanabilirsiniz. Dar ve uzun bir koridora sahipseniz, açık renk tonları işe yarayacaktır. Ayrıca mümkün olabildiğince geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan alanlar dizayn edebilirsiniz. Huzurlu ve sıcak atmosfer için doğal ışıktan muntazam faydalanın.

9. Sağlığa zarar veren detaylar

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Rustik Oturma Odası
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

İçinde bulunduğunuz mekan ve atmosfer, daha kasvetli ve karanlık olduğunda psikolojinizi etkiler. Dolayısıyla huzur veren detaylarla daha aydınlık ve göze hitap eden alanlar dizayn edebilirsiniz. Doğal ışığa en yakın renk olması sebebi ile sarı ışık dinlenme ihtiyacı olan oturma alanları ya da yatak odasında tercih edilir. Işık yoğunluğu ve açısı akılcı detaylarla dizayn edildiğinde bir evin atmosferi tamamen değişebilir.

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