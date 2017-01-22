Evinizi çirkin gösteren 9 hata

İçinde bulunduğunuz mekan ve atmosfer, daha kasvetli ve karanlık olduğunda psikolojinizi etkiler. Dolayısıyla huzur veren detaylarla daha aydınlık ve göze hitap eden alanlar dizayn edebilirsiniz. Doğal ışığa en yakın renk olması sebebi ile sarı ışık dinlenme ihtiyacı olan oturma alanları ya da yatak odasında tercih edilir. Işık yoğunluğu ve açısı akılcı detaylarla dizayn edildiğinde bir evin atmosferi tamamen değişebilir.

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