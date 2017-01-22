Çok az bir bütçe ile yapabileceğiniz ahşap evler

Doğanın faydalarını saymakla bitiremezsiniz. Bu faydalardan biri de evlerimizde kullandığımız inşaat malzemesi olan ağaçlardır. Özellikle ahşap kulübelerin ve evlerin inşasında kullandığımız ağaçlar bize hem doğallık hem de ekonomik açıdan tasarruf imkanı sağlar. Ekonomik bir malzeme olan ahşabı kullanarak çok az bir bütçe ile yapabileceğiniz kulübe modeli oldukça fazladır. Bu kulübeler ekonomik olmasının yanında ses yalıtımı, ısı yalıtımı, ve doğal olma özelliği ile de evinizi diğer evlerden ayırır. Ahşaplar yaşayan malzemeler oldukları için çok uzun yıllar yüzey özelliklerini kaybetmezler ve evinizin görselliğini uzun yıllar korurlar. Homify ahşap evler sayfasında yer alan çekiciliği olan ahşap ev modellerini yakından inceleyelim.
Ahşapların en önemli özelliklerinden biri de özel bir görünümlerinin olmasıdır. Bu özellikleri ile bulundukları alana benzersiz bir stil vererek farklı bir doku oluşmasını sağlarlar. Özellikle hardal rengi ve tonları ahşap evleri çok özel evler haline getirir. Örnek evimizin çatısı dışında kalan tüm cepheleri hardal rengi ile daha özel hale getirilmiş ve ahşap ev karakterize edilmiştir.
Bu ahşap evde iki farklı akım uygulanmış ve ahşaplar sayesinde klasik bir ev ile rustik özellikler arasında bir ev ortaya çıkarılmıştır. Ev genel olarak rustik özelliklerin ön planda olduğu bir ev olsa da pencereler ve kapı tasarımları evin klasik bir eve de yakın olmasını sağlıyor. Ahşaplar evin iki farklı modaya yakın olmasını sağlayarak eve özel bir doku kazandırmış.
Ahşap evler genel olarak doğal bir çevre de veya özenle düzenlenmiş olan bir bahçe içinde yer alır. Bu özellikleri ile doğal bütünlük korunduğu gibi evin dokusal güzelliği da ön plana çıkarılır. Bu örnek evimiz bahçe içinde yer almasına karşın veranda özelliği ile daha geniş alanlara hitap edecek şekilde genişletilmiş.
Ahşap evlerde koyu ve kalın duvarlar doğal ışığın evin içine girmesini önledikleri için geniş pencereleri olacak şekilde tasarlanıp hayata geçirilir. Bu özelliği ile doğal ışık evin içine daha fazla yayılarak evin daha aydınlık olmasını sağladığı gibi dış cepheye de ayrı bir güzellik katar. Seçilen camlar ayna özellikli olduğunda evin tüm görselliği en üst noktaya taşınmış olur.
Bu örnek evimiz bir tepenin üzerine oturtulmuş ve manzaraya hakim olması sağlanarak insana huzur veren bir ev olmuş. Özellikle bahçesinde yer alan çiçekler ve lindaları ile muhteşem bir görüntü oluşturan ahşap ev hepimizin sahip olmayı hayal ettiği güzellikte.
Ahşaplar doğal olarak çekici özelliği olan malzemeler oldukları için detaylı tasarımlarda kullanılmasalar bile eve şirinlik katarlar. Bu örnek evimizde basit bir tasarımda inşa edilmesine karşın kullanılan malzeme ile oldukça şirin bir görünüme sahip.