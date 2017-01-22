Çok az bir bütçe ile yapabileceğiniz ahşap evler

Doğanın faydalarını saymakla bitiremezsiniz. Bu faydalardan biri de evlerimizde kullandığımız inşaat malzemesi olan ağaçlardır. Özellikle ahşap kulübelerin ve evlerin inşasında kullandığımız ağaçlar bize hem doğallık hem de ekonomik açıdan tasarruf imkanı sağlar. Ekonomik bir malzeme olan ahşabı kullanarak çok az bir bütçe ile yapabileceğiniz kulübe modeli oldukça fazladır. Bu kulübeler ekonomik olmasının yanında ses yalıtımı, ısı yalıtımı, ve doğal olma özelliği ile de evinizi diğer evlerden ayırır. Ahşaplar yaşayan malzemeler oldukları için çok uzun yıllar yüzey özelliklerini kaybetmezler ve evinizin görselliğini uzun yıllar korurlar. Homify ahşap evler sayfasında yer alan çekiciliği olan ahşap ev modellerini yakından inceleyelim.