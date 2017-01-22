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Çok az bir bütçe ile yapabileceğiniz ahşap evler

umit atdağ umit atdağ
homify Rustik Evler
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Doğanın faydalarını saymakla bitiremezsiniz. Bu faydalardan biri de evlerimizde kullandığımız inşaat malzemesi olan ağaçlardır.  Özellikle ahşap kulübelerin ve evlerin inşasında kullandığımız  ağaçlar bize hem doğallık hem de ekonomik açıdan tasarruf imkanı sağlar. Ekonomik bir malzeme olan ahşabı kullanarak çok az bir bütçe ile yapabileceğiniz kulübe modeli oldukça fazladır. Bu kulübeler ekonomik olmasının yanında ses yalıtımı, ısı yalıtımı, ve doğal olma özelliği ile de evinizi diğer evlerden ayırır.  Ahşaplar yaşayan malzemeler oldukları için çok uzun yıllar yüzey özelliklerini kaybetmezler ve evinizin görselliğini uzun yıllar korurlar. Homify ahşap evler sayfasında yer alan  çekiciliği olan ahşap ev modellerini yakından inceleyelim.

Özel renkli ahşap evler

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Ahşapların en önemli özelliklerinden biri de özel bir görünümlerinin olmasıdır. Bu özellikleri ile bulundukları alana benzersiz bir stil vererek farklı bir doku oluşmasını sağlarlar. Özellikle hardal rengi ve tonları ahşap evleri çok özel evler haline getirir. Örnek evimizin çatısı dışında kalan tüm cepheleri hardal rengi ile daha özel hale getirilmiş ve ahşap ev karakterize edilmiştir.

Klasik ve rustik arasında

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Bu ahşap evde iki farklı akım uygulanmış ve ahşaplar sayesinde klasik bir ev ile rustik özellikler arasında bir ev ortaya çıkarılmıştır. Ev genel olarak rustik özelliklerin ön planda olduğu bir ev olsa da  pencereler ve kapı tasarımları evin klasik bir eve de yakın olmasını sağlıyor. Ahşaplar evin iki farklı modaya yakın olmasını sağlayarak eve özel bir doku kazandırmış.

Bahçesi genişletilmiş bir ev

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap evler genel olarak doğal bir çevre de veya özenle düzenlenmiş olan bir bahçe içinde yer alır. Bu özellikleri ile doğal bütünlük korunduğu gibi  evin dokusal güzelliği da ön plana çıkarılır. Bu örnek evimiz bahçe içinde yer almasına karşın veranda özelliği ile daha geniş alanlara hitap edecek şekilde genişletilmiş.

Geniş pencereler

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap evlerde koyu ve kalın duvarlar doğal ışığın evin içine girmesini önledikleri için  geniş pencereleri olacak şekilde tasarlanıp hayata geçirilir. Bu özelliği ile doğal ışık evin içine daha fazla yayılarak evin daha aydınlık olmasını sağladığı gibi dış cepheye de ayrı bir güzellik katar. Seçilen camlar ayna özellikli olduğunda evin tüm görselliği en üst noktaya taşınmış olur.

Lindalı ferah ev

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örnek evimiz bir tepenin üzerine oturtulmuş ve manzaraya hakim olması sağlanarak insana huzur veren bir ev olmuş. Özellikle bahçesinde yer alan çiçekler ve lindaları ile muhteşem bir görüntü oluşturan ahşap ev hepimizin sahip olmayı hayal ettiği güzellikte.

Basit ve şirin evler

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşaplar doğal olarak çekici özelliği olan malzemeler oldukları için detaylı tasarımlarda kullanılmasalar bile eve şirinlik katarlar.  Bu örnek evimizde basit bir tasarımda inşa edilmesine karşın kullanılan malzeme ile oldukça şirin bir görünüme sahip.

Büyüleyici detaylar

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Bir evin tasarımı ne kadar harika olursa ahşap uygulaması da o kadar muhteşem detaylar ortaya çıkarır. Bu evde özenle tasarlanmış ve harika detaylar ahşaplar ile hayata geçirilerek göz alıcı ve büyüleyici bir görsel oluşturmuş.

Doğanın ortasında yükselen göz alıcı bir ahşap ev
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