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Genç bir çiftin 80 bin euro masrafla inşa ettiği şahane pansiyon

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Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Bahçe
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Bu soğuk kış aylarında, sıcak bir iklimin, insanın hem konfor hem de huzur bulacağı bir yazlık evin özlemini çekenlerin çok hoşuna gidecek bir proje tanıtacağız bugün. Avrupa'nın en popüler turist istikametlerinden biri olan İspanya'nın İbiza adasındaki bu ev aynı zamanda genç bir çiftin birikimlerini değerlendirip hayalini kurdukları pansiyonu yaratmalarını konu alıyor. 

Mükemmel Akdeniz iklimi ve manzarasının avantajlarını en iyi şekilde kullanan proje 90 metrekarelik bir tatil evi olarak düşünülmüş ver gerçekleştirilmiş. Adanın göreceli olarak dağlık olan kısmında yer alan ev 200 yıllık eski ve terk edilmiş bir deponun tadilat sonucu yeniden yapılmasıyla ortaya çıkmış. Aşağıdaki resimlerde göreceğiniz gibi proje hem binanın kendine has karakterini muhafaza ederken, hem de modern hayatın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kotarılmış. Örneğin evin iç mekânlarında görebileceğiniz ahşap kirişler orijinal yapıdan kalma. 

Neyse, sözü daha fazla uzatmadan projemize geçelim. İşte genç bir çiftin makul bir bütçeyle ortaya koydukları şahane yazlık ev projesinin detayları.

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Evler
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Evler
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Bahçe
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Yatak Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Banyo
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

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Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Oturma Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Mutfak
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Mutfak
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Mutfak
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Mutfak
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Oturma Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Oturma Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Oturma Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Bahçe
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Kırsal stil şahane prefabrik ev!’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Kırsal stil şahane prefabrik ev!
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