Mutfaklar için 7 dahice depolama fikri

Mutfak dekorasyonunu daha işlevsel hale getirmek pratiklik depolama sistemleri ile artık daha kolay. Göze hitap eden bir mutfak düzeni oluşturmak için stil, tarz, renk, dokular göz ardı edilmemelidir. Bunun yanı sıra mutfakta birçok eşya, cihaz ve ıvır zıvır depolarız. Mutfaklar evin salon ya da oturma odasına göre daha az alana sahiptir. Dolayısıyla depolama sistemleri için ölü alanlardan, kullanılmayan boşluklara kadar, çok amaçlı dekoratif unsurları göz önüne alabilirsiniz. Mutfak düzeni oluşturmanızı kolaylaştıracak 7 parlak depolama fikrini bir araya getirdik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Ölü alanlar değerlendirildiğinde sadece mutfak düzeni oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda zemin alanı için yer kazandırırsınız. Özellikle duvar dekorları için ayrılan raf sistemleri ve dolaplar döşeme zemini alanından yer kazandırır. Mutfak adasının üzerine sabitlenecek tavan dekorları, sarkıtma raf sistemleri işlevsel açıdan depolama ihtiyacınızı karşılar.
U biçiminde mutfak tezgahları her zaman için daha fazla depolama alanı dizayn etmenizi kolaylaştırır. Üstelik geniş mutfak tezgahları sayesinde hem hazırlama ve pişirme işlevlerini, hem de yemek alanı ihtiyacını bir arada karşılayabilirsiniz. Pratik çözümlerle mutfak dekorasyonunu daha fonksiyonel hale getirmek için mutfak tezgahını U biçiminde dizayn ettirebilirsiniz.
Açık raf sistemlerini örnek görseldeki gibi farklı ebatlarda sepetlerle hem dekoratif, hem de işlevsel hale getirebilirsiniz. Ayrıca açık raf sistemleri ile şık duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Mutfak ürünlerini birer sunum öğesi olarak raflara dizebileceğiniz gibi, farklı doku ve renkli kutular, sepetler aracılığıyla göze hitap eden depolama alanları dizayn edebilirsiniz.
Modern sistemlerle küçük alanlarda büyük çözümler üretmek mümkün. Sürgülü açılır dolap kanadı ile farklı ebatlarda eşya ve ıvır zıvırı depolayacak alanlar dizayn edebilirsiniz. Gizli çekmeceler vasıtasıyla doğrama tahtalarını sadece kullanım ihtiyacı oldu zamanlarda ortaya çıkarabilirsiniz. Tek hareketle ek tezgah niteliği taşıyacak gizli çekmeceler, mutfağınızda fark yaratan akılcı çözümler olabilir.
İhtiyaca göre mutfak alanlarını görevlerine göre ayırabilirsiniz. Bunu yaparken depolama ihtiyacını tezgah ve raflarda alan kazandıracak şekilde açık raf sistemleri ile çözebilirsiniz. Mutfak gereçlerini duvara sabitleyeceğiniz askılık fikirleri, kutu raflar ve paravan görevi görecek açık raf sistemleri gibi yaratıcı çözümlerle işleriniz kolaylaşır.
Mutfak duvarlarında yaratıcı ve göze hitap eden duvar dekorlarını tercih edebilirsiniz. Buzdolabı üzerine not alınan alışveriş listesini kara tahta modelini kullanarak hem görsel hem de işlevsel açıdan değerlendirebilirsiniz. Ayrıca kara tahta modellerini evin diğer alanlarında da işlevsel amaçlı dizayn ettirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Zaten tencere ve tavalar için depolama ihtiyacını karşılamakla bitmiyor. Küçük mutfak ürünleri için askılıklar ve raflar dizayn ettirebilirsiniz. Pratik bir şekilde mutfak gereçlerini el altında tutabileceğiniz askılık sistemleri için mutfağınızın uygun bir köşesi ya da duvarlarını değerlendirebilirsiniz. Mutfak gereçleri için tasarlanacak askılık sistemlerini farklı materyallerde dizayn ettirebilirsiniz.
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