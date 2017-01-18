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Mutfağınız için ilham verecek 15 proje!

Meral Eser Meral Eser
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları Kırmızı
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Ev hayatına önem verenler için mutfakta geçirilen zaman da önem teşkil eder. Mutfak dekorasyonu için özen gösterildiğinde daha işlevsel ve göze hitap eden alanlar dizayn edilebilir. Mutfak düzeni sağlamak için alanları verimli kullanmak, uygulanacak stil ve tarza göre planlama yapmak gerekir. Eğer uyum ve ahengi tercih ediyorsanız, malzeme, doku ve renklerin ahengini göz önüne alabilirsiniz. Mutfağınız için ilham verebilecek 15 proje örneğini bir araya getirdik, bu projelerden hangisi beğenilerinize hitap ediyor?

1. Basit ve akılcı

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Çok fazla aksesuar ve eşya kullanımına gerek kalmadan, beğenilerinize hitap eden tarz ve stilleri uygulayabilirsiniz. Doku ve renklerin dili, dolap kaplamalarında fark yaratan sonuçlar elde etmenizi kolaylaştırır.

2. Amerikan tipi mutfak

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Modern stil dizayn edilen ilk örnek mutfağımızda basit çizgilerle modern aksesuarlar tercih edilmiş. Kontrast değerlerle mutfak duvarları ve dolaplar öne çıkıyor. Mutfağınıza canlılık katmak istiyorsanız renklerin ahengini kullanabilir, kontrast renklerle mutfak elemanlarını önce çıkarabilirsiniz.

3. Şık duvar dekorları

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfaklar, depolama ihtiyacı muntazam karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bunun için döşeme zemini alanından yer kaybetmemek için genellikle duvar dekorları dolap sistemleri ile dizayn edilir. Bunun yanı sıra, şık duvar kağıtları modelleri ile dekoratif sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz.

4. Kırmızının büyüsü

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakDolap & Raflar
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Canlı ve parlak renklerin kullanımı için uygun ve sade zemin kaplamalarını tercih edebilirsiniz. Kırmızı rengin cazibesi mutfak dekorasyonuna canlılık katar ve sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.

5. Beyaz zarafet

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Minimalist yaklaşımla fark yaratan bir mutfak dekore etmek mümkün. Beyazın zarafeti ise yalın çizgilerle ve şık aydınlatma unsurlarıyla göze hitap eden bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

6. L tezgah

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfakta tezgah alanı genişliği depolama sistemleri için de geniş hacimler oluşturmanızı sağlar. L mutfak tezgahı ile daha kullanışlı bir mutfak dizayn edebilir ve tezgah altı alanları dolap sistemleri için dizayn edebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Nötr gri lake dolaplar

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakDolap & Raflar
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Nötr renklerin kullanımı göz yormayan bir mutfak düzeni oluşturmanızı kolaylaştırır. Lake dolaplarla ışığın yansıması ve parlak yüzeyler oluşmasını sağlar, derinlik katan yansımalar oluşturabilirsiniz.

8. Modası geçmeyecek bir mutfak

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakDolap & Raflar
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfak dekorasyonu için donanımlı, sağlam ve uzun ömürlü malzemeleri tercih edebilir, uygulanacak stil ve nötr renklerle modası geçmeyen, zamansız bir mutfak dekorasyonuna imza atabilirsiniz.

9. Modern mutfak adası

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları Kırmızı
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Modern mutfak adaları fonksiyonellik bakımından, son teknolojilerle dizayn edilerek tam donanımlı bir mutfak elde etmenizi sağlayabilir. Kırmızı ve beyazın uyumuyla mutfağınıza şıklık katacak bir ada. 

10. Çok amaçlı kullanım: Mutfak adası ve yemek masası bir arada

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfak adasını dilediğinizde ihtiyaca göre çok amaçlı tasarlayabilir, mutfak düzenini buna göre oluşturabilirsiniz. İhtiyaca göre eviye, ocak ya da yemek alanı için dizayn ettirebileceğiniz mutfak adaları modern tasarımları ile ilgi görüyor.

11. Mutfak adası ve depolama

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfak adası için tercih edilen tezgah ebatları ihtiyaca göre yemek alanı ve depolama sistemleri ile dizayn edilebilir. Kontrast renklerin ağırlıklı kullanıldığı bu mutfak örneğinde, mutfak adası tezgah altı alan dolap ve çekmecelerle dizayn edilerek daha fazla depolama alanı kazandırılmış.

12. Fonksiyonel ve rahat

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfağınızda işlevselliği arttıracak detaylara odaklanabilirsiniz. Gizli çekmecelerden, daha fazla depolama alanı sağlayacak duvar dekorlarına kadar kapalı ya da açık raf sistemlerini değerlendirebilirsiniz.

13. Gizlenen detaylar

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakElektronik Ürünler
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfak tezgahı ve dolap kapaklarında basit çizgiler ve açık renk tonların tercih edildiği bu mutfakta, beyaz eşya ürünleri için uygun ebatlarda yer ayrılmıştır.

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Eşya ve gereçlerin ebatlarına göre çekmeceler tasarlanabilir, kesme tahtasından artık kutusuna kadar birçok ihtiyacı bir arada bulunduran gizli çekmeceler tasarlatabilirsiniz. Ayrıca ekstra tezgah alanı sağlayan gizli çekmeceler de işlevsellik katacaktır.

14. Doğal ışığı muntazam alan tezgah

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakDolap & Raflar
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Modern stil dizayn edilen bu mutfak örneğinde, geniş mutfak tezgahı alanını aydınlatacak pencereler dizayn edilerek doğal ışık ihtiyacı muntazam karşılanıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

15. Canlı renkler!

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Parlak ve canlı renkleri kullanmaktan çekinmeyin! Özellikle canlı renkleri kullanmayı tercih edenler için, renklerin dengesi ile arzulanan stil ve tarz mutfaklarda uygulanabilir. Eğer canlı ve sıcak renkleri kullanmayı tercih  ediyorsanız bunun için uygun göz yormayan, yalın çizgilerle zemin kaplamalarını tercih edebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Bu mutfakları görünce sizinkini yeniden düzenlemek isteyeceksiniz: 9 şahane tasarım’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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