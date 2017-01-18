Mutfağınız için ilham verecek 15 proje!

Ev hayatına önem verenler için mutfakta geçirilen zaman da önem teşkil eder. Mutfak dekorasyonu için özen gösterildiğinde daha işlevsel ve göze hitap eden alanlar dizayn edilebilir. Mutfak düzeni sağlamak için alanları verimli kullanmak, uygulanacak stil ve tarza göre planlama yapmak gerekir. Eğer uyum ve ahengi tercih ediyorsanız, malzeme, doku ve renklerin ahengini göz önüne alabilirsiniz. Mutfağınız için ilham verebilecek 15 proje örneğini bir araya getirdik, bu projelerden hangisi beğenilerinize hitap ediyor?